「哈瓦那綜合症」：美國官方報告稱神秘疾病「極不可能」來自外國勢力

小伯恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）

BBC記者 發自華盛頓

35 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2016年，該疾病最先從美國在古巴大使館出現。

美國表示，一種被稱為「哈瓦那綜合症」（Havana Syndrome）的神秘疾病「極不可能」是由外國敵對勢力攻擊所致。

自2016年以來，全球各地的美國外交官都報告出現了該症狀，這加劇了俄羅斯、中國或其他國家可能是散播此疾病的幕後黑手的說法。

雖然美國現在對相關說法不以為然，但仍然沒有給出其他解釋。此病症的名字來自於發現第一起病例的古巴首都哈瓦那。

3月1日，美國國家情報總監辦公室（ODNI）發佈了一份非機密評估，反應了七個政府機構的觀點，審查了90多個國家發生的1500多起「異常健康事件」。

該評估稱，這些健康事件的受害者包括美國情報官員、軍方和國務院工作人員以及美國副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，賀錦麗）等政府人物的高級助理。

在七個參與機構中，有五個機構同意「現有情報一致表明美國的對手參與並造成了所報告的事件」，而這種情況「非常不可能」發生。

圖像加註文字， 2017年，21名美國駐哈瓦那外交官稱身體出現異常，並出現失聰、頭暈、耳鳴、頭痛等症狀。美國稱，這些外交官遭到了「聲波攻擊」，但古巴政府否認跟此事有任何關聯，並稱這是「科幻小說」式的誹謗。2018年，美國國務院稱有多名美駐華外交人員在「感知反常聲音」後出現「輕度腦損傷」。但中方稱調查未發現有組織或個人實施這樣的影響。

然而，參與機構對相關評估的信任程度各不相同。報告指出，還有兩個機構對評估結果有「中等到高」的信心，而其他三個機構有「中等」的信心。

此外，評估報告說，另一個參與評估的機構判斷外國對手不太可能與這個疾病相關，「並對這一判斷的信心很低。」

罹患「哈瓦那綜合症」的美國官員報告說，他們感到頭暈、頭痛，耳朵裏有強烈而痛苦的聲音。除了古巴外，日內瓦、柏林和其他地方也報告了相關病例。

美國情報界在2022年初發佈的一份報告確定，雖然大多數案例可以用自然原因或壓力來解釋，但仍有幾十個案例無法解釋，可能是由隱藏設備「合理」導致。

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）在一份聲明中表示，調查結果「並未質疑美國政府人員及其家人——包括中情局自己的官員——在為我們國家服務期間所報告的經歷和真正的健康問題」。

在哥倫比亞廣播公司（CBS）獲得的一份內部備忘錄中，未參與這七家機構評估的單位——美國國防部也表示，「哈瓦那綜合症」的症狀是」真實且令人信服的」。

美國國務院發言人普賴斯在3月1日的記者會上說，在情報評估方面，這個工作永遠不會完全停止。

圖像加註文字， 1970年代，就曾有關於微波與人體大腦的試驗。

他說，「像這樣的評估是基於我們在任何特定時間可獲得的最佳信息的評估。」他並補充說，任何新訊息都將被納入未來對該疾病的評估中。

隨著公眾的要求提高，2021年美國國會開始通過支持該綜合症受害者的立法。

2021年10月，拜登簽署了《幫助受神經系統疾病折磨的美國受害者法案》。