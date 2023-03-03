夢想照進現實：《足球小將》作者高橋陽一的職業足球夢

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夢想照進現實：《足球小將》作者高橋陽一的職業足球夢

26 分钟前

日本漫畫《足球小將》影響了包括球王梅西（美斯）在內的不少足球明星。

現在他的作者凖備放下畫筆全力投身現實足球世界，以老闆的身份帶領他的本地非聯賽球隊進入日本職業聯賽。