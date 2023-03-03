G20外長會議：分歧下， 各方沒有發錶針對俄烏戰爭的聯合聲明

30 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 莫迪用英語發表講話

圍繞俄羅斯對烏克蘭戰爭的憤怒交鋒主導了G20會議，主辦國印度稱，分歧意味著這次會議將不會發表聯合聲明。

美國國務卿表示，俄羅斯「無端和不公正的戰爭」破壞了這次會議。

俄羅斯外交部長指責西方國家「勒索和威脅」。

印度本想聚焦於影響發展中國家的其他問題上，但它表示，在烏克蘭問題上的分歧「無法調和」。

印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）說：「我們嘗試了，但國家之間的分歧太大了。」

20國集團包括全球最富有的19個國家和歐盟，佔全球經濟產出的85%，人口佔全球的三分之二。

集團的外長，包括俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、美國外長安東尼·布林肯（Antony Blinken）和中國外長秦剛在德里舉行會議，此時印度是輪值主席國。這是一年多前戰爭爆發以來，美俄兩國高級外交官首次面對面會晤。

美國國務院一位高級官員表示，布林肯在會議間隙與拉夫羅夫進行了大約10分鐘會晤，並告訴他西方會一直支持烏克蘭。布林肯還敦促俄羅斯重新加入最近退出的《新削減戰略武器條約》，並遵守其中的條款。

俄羅斯官員否認雙方有任何談判。早些時候，俄羅斯還指責西方「掩蓋」了一項允許烏克蘭出口一些糧食的協議，但美國反駁稱，莫斯科阻礙了烏克蘭出口。

同時俄羅斯官員表示，莫斯科和北京同意反對所謂的西方敲詐和威脅，但這一說法還沒有得到中國的證實。

「我們談論禮儀，我們的西方同行在這些問題上表現得非常糟糕，」拉夫羅夫在周四會談後表示，「他們不再考慮外交，他們現在只會敲詐和威脅大家。」

印度總理莫迪在會議開始時警告，全球分歧正將可持續發展置於危險中。

「許多發展中國家在努力確保糧食和能源安全的同時，正在與不可持續的債務作鬥爭，」 他說。

「他們也最容易受到富裕國家造成的全球變暖的影響。」

這是莫迪罕見的英語演講，這表明他希望自己的講話被認真對待。他沒有直接提到烏克蘭戰爭，但承認討論將受到地緣政治緊張局勢影響。

周四（3月2日）的日程安排包括有關糧食安全、發展合作、恐怖主義和人道主義援助的會議。這反映了印度擔任G20主席國期間的優先事項。

圖像加註文字， 俄羅斯外長拉夫羅夫

會談前，一位前印度外交官告訴BBC，印度必須「做一些特別的事情」，讓代表們忽略他們在戰爭上的分歧。美國與拒絕反對俄羅斯侵略的中國之間的緊張關係，預計也將考驗印度達成共識的能力。

最後印度外交部長蘇傑生在周四的會談之後發佈了主席總結，意味著參與者無法達成聯合聲明。俄羅斯和中國是唯一拒絕譴責戰爭的國家。

9月份，在20國集團領導人會面前，還有幾個月的外交時間，印度將希望自己的主席國時期不會以令人失望的方式結束。

專家們說，印度還面臨著一項微妙的任務，要在其戰爭不結盟政策與呼籲其他國家找到合作方式之間取得平衡。

印度頂住了壓力，延續不直接批評俄羅斯的戰略。俄羅斯是印度最大的武器供應國。在聯合國譴責烏克蘭戰爭的決議上，印度經常投棄權票，包括上周在聯合國大會舉行的投票。

印度還為增加從俄羅斯進口石油的決定進行了辯護，稱必須照顧本國人民的需求。

但在過去有關烏克蘭問題的聲明中，印度談到了「《聯合國憲章》、國際法以及尊重各國主權和領土完整」的重要性。

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另外，路透社也引述4名美國官員和其他消息人士報道，美國正在試探其親密盟友對中國實施新制裁的可能性，如果北京為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供軍事支持。

磋商仍處於初步階段，目的是爭取一系列國家的支持，尤其是富裕的七國集團，以協調對任何可能的限制措施的支持。

德國駐華大使館周四在微博上稱，在德里舉行的20國集團外長會議之前，德國外長安娜萊娜·貝爾伯克會見了中國外長秦剛。