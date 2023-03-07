特魯多宣佈調查中國干預加拿大選舉 相關指控是什麼

38 分钟前

圖像來源，CPAC

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）宣佈，將會任命一個獨立特別專員，對中國「干預加拿大近屆大選」展開調查。

獲任命的調查人員將會審核有關2019年及2021年聯邦選舉的機密報告，並對未來的大選作出建議。

中國否認對選舉有任何干預，稱相關的指控「完全是子虛烏有，無稽之談」。

周一（3月6日）在渥太華的國會山面對記者時，特魯多表示，有關這些挑戰加拿大「主權」的報告令人警惕，而且是「直接觸及到我們作為加拿大人的核心」。

「我將會任命一個獨立特別專員，會有廣泛的授權，並就對抗干預和強化我們的民主，作出專家建議，」特魯多說。

他表示，專員的人選尚未確定，並指將在未來數天進行任命。

特魯多還說，他會要求國會議員，以及上議院的國家安全與情報委員會（National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians）開始就外來干預進行覆核，並將審核結果報告給國會。

他還表示，加拿大長期以來都意識到中國、伊朗以及俄羅斯的干預企圖。這些國家，還有其他幾個非政府行動實體，「曾試圖干預的不僅是我們的民主制度，還有我們國家整體。」

「這不是一個新問題，」他說。

《環球郵報》（Globe and Mail）以及環球新聞（Global News）電視台在最近數周的系列報道，依據加拿大情報消息源洩露的信息，詳細披露了中共意圖干預過去兩屆聯邦大賽的有關指控。

中國官員反駁相關報道是「子虛烏有，無稽之談」，稱其是「炒作」。

加拿大保守派政客在2021年大選時曾公開聲稱知道有人干預，並認為他們因此而損失了一些席位，但這些席位並不足以改變競選的結果。最終特魯多的自由黨以41席的優勢勝選。

上周一份聯邦公眾報告發現，2021年聯邦選舉中的干預企圖並未影響選舉結果。

聯邦選舉中的競爭黨派——新民主黨和保守黨——一直在致力推動就相關說法進行「獨立而公開」的調查。

新民主黨回應特魯多的有關聲明時，批評國家安全與情報委員會的調查 ，指它並不是「公眾質詢的合適替代品」。

「阻止外國行動者秘密行動的方法，就是要拒絕保守他們的秘密，」新民主黨議員朱理民（Peter Julian）說。

保守黨黨魁皮埃爾·波利耶夫（Pierre Poilievre，博勵治）稱特魯多的宣佈是自由黨「為了逃避問責」而進行的「包庇」。

特魯多則回應批評稱，相關專員將會有權力建議進行公眾質詢。

「我們會遵照他們的建議，」特魯多說，並稱有關決定將是專員被任命之後的其中一個初期任務。

「我知道外面有人認為這不足夠，」特魯多表示，「我明白這一點。這就是為什麼我們將進一步的工作委託給一個無偏見的人。」

圖像來源，Pool 圖像加註文字， 特魯多表示，不認為外國的干預企圖對過去兩屆聯邦選舉的結果有影響。他在兩屆選舉中均獲勝。

同樣在周一，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）表示，他們已經就有關干預指控的信息如何洩露給加拿大媒體一事展開調查。

上周，安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）的一項民調發現，約65%的加拿大人表示，他們相信北京曾試圖干預近屆聯邦選舉。

三分之二的加拿大人亦表示，聯邦政府應該採取更多行動對抗選舉干預。

相關指控是什麼？

洩露的情報信息稱，北京在加拿大的外交官員和代理人試圖將大選推向令自由黨勝利的結果。

據《環球郵報》和環球新聞電視台報道，情報消息源擔心中共曾向其駐加拿大領事館施壓，令其支持某些特定的候選人。

報道中的重點指控包括：

中國通過其在多倫多的領事館向2019年聯邦選舉中的11名候選人提供秘密資金

2019年，自由黨被指曾收到警告，指他們其中一名候選人可能受到中國的擺佈——該名人士現為國會議員，但特魯多及該議員本人均否認指控

2021年，中國外交官及代理人向政治陣營作出未經申報的捐獻，並聘用中國學生全職為某些候選人做志願者

本周，中國外交部長秦剛在與加拿大外長梅蘭妮·茱莉（Melanie Joly，趙美蘭）會面時稱相關指控「子虛烏有」。茱莉曾指加拿大的內政不容外國干涉。

加拿大總理特魯多此前曾表示，相關指控由下議院委員會進行調查已經足夠。

他當時表示，認為加拿大媒體的報道有「很多不準確之處」，並稱對去年11月開始的下議院委員會調查進展感到滿意。

但是，反對黨派以及前選舉事務主任等則呼籲進行公開調查。

對此我們知道多少？

有關外國行動者干預加拿大事務的擔憂並非新鮮事。

2021年，加拿大安全情報局（CSIS）表示持續觀察到「穩定存在，且有時候上升」的外國干預，並指這類干預「可能破壞信任，並威脅我們民主制度的完整性」。

情報機關的公開報告指，干預的常見手法有網絡攻擊、虛假信息以及腐敗資助等。

上周，特魯多的國家安全顧問喬迪·托馬斯（Jody Thomas）在國會委員會的聽證中表示，北京對過去兩屆加拿大大選都曾試圖干預，而特魯多則一直有接收相關的簡報。

托馬斯表示，加拿大政府正在採取堅實的行動應對這一問題，加拿大人應當有信心，過去兩屆大選的結果都是「公平合法的」。

上周三，聯邦政府的公開報告得出類似結論——2021年干預聯邦選舉的企圖並未影響選舉結果。