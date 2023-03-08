美國人赴墨西哥整容遭綁匪殺害 槍口下為何百萬人冒險醫療旅遊

43 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 塔毛利帕斯州大部分長期受墨西哥毒梟操縱，警察力量微薄。

墨西哥與美國官員證實，一周前在墨西哥被持槍綁架的四名美國公民已經尋回，其中兩人死亡。

美國聯邦調查局（FBI）此前表示，四人於3月3日驅車從美國得克薩斯州布朗斯維爾鎮（Brownsville）入境墨西哥東北部塔毛利帕斯州馬塔莫羅斯市（Matamoros, Tamaulipas）後，遭不明身份槍手綁走。家屬向美國媒體表示，四人正要到墨西哥接受整容。

兩名倖存者7日由墨方移交美方外交人員送回美國。美國白宮國家安全委員會發言人約翰‧柯比（John Kirby）向死者家屬表示「深切哀悼」，墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）對此「深表遺憾」。

墨西哥幫派犯罪問題長期困擾該國政府與美國，但數以十萬計美國公民仍經常南下購買廉價醫療服務。BBC記者安吉莉卡·卡薩斯（Angélica Casas）解釋為何墨西哥醫療旅遊如此吸引。

像馬塔莫羅斯這樣的邊境城鎮是墨西哥數一數二的險境。販毒集團控制了塔毛利帕斯州大部分地區，它們的能耐有時候比地方執法部門還要大。

然而，這些小鎮卻又是數以萬計美國人的首選醫療旅遊地點。他們當中有些人無法在美國本土負擔醫療保健。

「醫療購物者」，尤其是那些熟悉這地區的人，學會了某些防範技巧，例如給車子在墨西哥登記，好讓過境之後能改掛墨西哥牌號，減少被針對的機會。他們也會避免在這些小鎮徒步閒逛。

價格與距離相近，使墨西哥成為了美國人的頭號醫療旅遊目的地。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 槍手綁架四名美國人過程被旁觀者鏡頭拍下。

專門研究移民課題的德克薩斯大學奧斯汀分校社會學教授內斯特·羅德里格斯（Prof Néstor Rodriguez）說：「這都是經濟問題。」

「醫藥與服務在墨西哥都比較便宜，尤其是齒科手術。你只需要花在美國的一部分價錢，就能做個洗牙、植牙。」

他還指出，病人能在這裏找到跟美國相若的醫護水平。美國疾病控制與預防中心（US Centers for Disease Control and Prevention）則警告民眾提防在墨西哥接受醫療程序會感染疾病。

據墨西哥醫療旅遊業管理局（Mexican Council for the Medical Tourism Industry）統計，每年有將近100萬美國人到墨西哥接受醫療服務。

出生在墨西哥的美國公民泰德·拉米雷斯（Taide Ramirez）今年58歲，他十多年來一直往返美墨邊境，以接受更廉宜的甲狀腺功能減退症（hypothyroidism）治療。從她位於聖安東尼奧（San Antonio）的家開車到伊戈帕斯—皮耶德拉斯·內格拉斯關卡（Eagle Pass/Piedras Negras border crossing）只需2.5小時。

圖像來源，Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images 圖像加註文字， 學者指出，墨西哥邊境城鎮醫療服務質量不輸美國，且價格相宜。

她說，雖然她的僱主有給她投保醫療險，但僱員共付額（co-pays）比她在墨西哥要付的費用昂貴多了。

她對BBC說，她通常會預留一整天南下，從來沒出過事。

即便如此，她仍有些安全考量。她不會在晚間過境，入境墨西哥後也只會直奔診所，然後回國。

她說：「我一定不會單獨前往，總會叫上我姐姐或是我兒子。」

而對於許多邊境城市來說，醫療旅遊是發展最迅速的行業之一。

在馬塔莫羅斯西北面數小時車程以外的新拉雷多（Nuevo Laredo），在這地區兩條主要的過境公路上，開設有數十家牙醫診所，還有專門接待求醫旅客的酒店。

從聖迭戈（San Diego）過境後開車三分鐘便到達下加利福尼亞州蒂華納（Tijuana, Baja California）。這裏，一座33層高的醫療設施在2022年11月開張。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 蒂華納新城市醫療廣場距離墨美邊境只是數步之遙。

新城市醫療廣場（NewCity Medical Plaza）打著「全球最佳醫療旅遊設施」的旗號，提供30多種專科服務，包括整容，還設有酒店和購物中心。

以罪案與綁架為由，美國國務院最新建議國民不要前往塔毛利帕斯州，並稱客車與小轎車容易成為襲擊目標。美國也針對其他墨西哥邊境州份發佈了旅遊警示。

雖然有些邊境城鎮越來越敵視那些試圖入境美國的移民與尋求庇護者，但針對美國公民的襲擊仍屬少數。羅德里格斯教授說，這次四名美國人遭綁架，並有兩人被殺的事件「不符常理」。