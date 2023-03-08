中國網民為什麼請願呼籲旅美大熊貓丫丫回國

52 分钟前

圖像來源，Memphis zoo 圖像加註文字， 美國孟菲斯動物園3月1日發佈的丫丫圖片。配文說，願你每一天都像手握甘蔗的丫丫一樣開心。

過去幾周裏，一隻名叫「丫丫」的大熊貓一直是中國社交媒體上的熱搜話題。這只雌性大熊貓現生活在美國，它的健康狀況似乎令人擔憂，許多中國網友呼籲把它帶回中國。

與人們對熊貓圓潤可愛形象的想象不同，生活在美國田納西州孟菲斯動物園（Memphis Zoo）的丫丫似乎有些落魄，不僅看起來骨瘦嶙峋，而且毛髮稀疏。

它的情況在網上引起了諸多傳言，稱孟菲斯動物園對它疏於照顧，這讓很多中國網民感到不滿。

據中國媒體周三（3月8日）報道，孟菲斯動物園正在安排丫丫前往中國的航班，但正在等待美國政府的批准。

2003年，孟菲斯動物園與中國動物園協會達成協議並簽署意向書，向中國租借兩隻大熊貓。丫丫與雄性伴侶樂樂隨後前往美國。

去年12月，孟菲斯動物園曾發佈公告稱，由於兩隻大熊貓租借協議將到期，園方宣佈將在2023年歸還兩隻大熊貓，結束它們在美國20年的生活。

然而，今年2月1日，樂樂在動物園突然因心臟病變去世，終年25歲。該事件引發一些中國網民對園方是否照顧不周的質疑。

孟菲斯動物園拒絕了存在虐待行為的指控，並否認交還大熊貓是因為這些指控。

圈養大熊貓的平均壽命為25到30歲，已知最長壽的大熊貓達到38歲。野生狀態下，大熊貓的平均壽命則為15到20歲。

樂樂的去世讓更多中國網民關注丫丫的狀態。一些社交媒體的影片稱，它渾身髒污，並表現出重覆動作的行為。許多網友呼籲提早讓丫丫回國。

圖像來源，Weibo

「明明這麼可愛的熊貓竟然被摧殘成這樣？我真的瞬間淚目，簡直又憤怒又痛心。」一名微博網友寫道。

「對我們國寶這樣的態度，就是對中國的挑釁，為什麼有關部門還沒有解決問題？」另一名網友留言道。

#丫丫仍繼續乞食#成為微博熱搜話題。平台顯示其點擊量超過6.4億次。

官方媒體《環球時報》報道稱，還有網民在紐約時報廣場買下一塊屏幕，播放丫丫的影片，為它祈求平安。

在中美關係惡化而中俄關係升溫的背景下，一些人還將「丫丫」與「樂樂」的遭遇與在俄羅斯的熊貓「如意」和「丁丁」進行對比。中國媒體報道稱，這兩隻入住莫斯科動物園的大熊貓體重漲了40公斤。

很多人還湧入一個名為「熊貓之聲」（Panda Voices）的組織在change.org發起請願，要求孟菲斯動物園首席執行官馬特·湯普森（Matt Thompson）終止丫丫在美國的逗留。該請願已獲得近14萬人聯署。

中國動物園協會對中國媒體稱，中方已經派出專家前往美國協助照料丫丫，中國也已經做好了迎接丫丫回國的凖備。

熊貓外交

幾十年來，中國一直通過將大熊貓送往海外，作為加強關係的外交工具，這被稱為「熊貓外交」。

中共建政早期，中國僅將熊貓送給蘇聯和朝鮮等社會主義盟友，後來也開始送給西方國家。1972年，時任美國總統尼克松會見中國領導人毛澤東後，中國將大熊貓玲玲和興興送到美國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 熊貓是中國獨有的物種，也被當做外交使者。（資料圖）

近幾十年來，大多數大熊貓都去了具有地緣政治影響力的發達國家，後者每年為每只大熊貓支付高達100萬美元租賃費，並負擔特殊設計的場館和食物。

不過，這些熊貓在世界各地的旅居生活並非總是一帆風順。芬蘭媒體報道稱，當地一家動物園由於資金短缺，凖備送回兩隻大熊貓。