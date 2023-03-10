丹麥公共廣播機構建議員工不要使用TikTok

喬·泰迪（Joe Tidy）

網絡事務特約記者

29 分钟前

圖像來源，Reuters

出於安全考慮，丹麥的公共廣播機構建議員工不要在工作手機上使用TikTok。

丹麥廣播公司（DR）表示，是在丹麥網絡安全中心（Centre for Cyber Security）的一次安全審查及警告之後作出有關決定。

需要使用該應用程式進行資料搜集的記者，現在必須申請許可，使用被員工稱作「TikTok手機」的專用裝置。

丹麥廣播公司是第一家發佈這種指引的新聞機構。

TikTok是在新加坡運營，不過其母公司字節跳動（ByteDance）總部位於北京，令歐美越來越擔憂，中國政府可能會迫使它對用戶進行暗中監視並交出數據。

TikTok及字節跳動一直否認相關指控。

但是這些否認並未能讓丹麥廣播公司放心，它同時宣佈了結束一個在這個極受歡迎的社交應用平台上發佈內容的項目。

「全體僱員現在都被建議不在工作手機上使用和安裝TikTok程式，」執行長尼爾斯·阿米茲波爾（Niels Ammitzbøll）這樣告知丹麥廣播公司的員工。

「為保證你們在必要時繼續運用該媒體進行記者工作，現已另外購買移動電話作為使用TikTok的工具。」

BBC未有就TikTok發佈任何指引，事實上還擴大了對該應用程式的使用，作為新聞報道的平台。

各項已宣佈的行動

圖像來源，Getty images 圖像加註文字， 在出現的短短3年後，抖音的市場佔有率已經超過了臉書、推特等西方所有的社交媒體平台。

周三，TikTok的歐洲分支宣佈詳細計劃，希望能夠加強外界對其數據安全操作的信任。

「三葉草計劃」（Project Clover ）將會把數據中心建在愛爾蘭，還會另外有一個安全公司「監察數據流」。該公司還表示，會採取措施令其在大數據中辨別個人用戶身份更加困難。

在美國，一個類似的項目「得克薩斯計劃」（Project Texas）亦在進行中。

但是，在「三葉草計劃」宣佈前一天，美國總統拜登（Joe Biden）將政府的支持給予了一項法案——由主持參議院情報委員會的民主黨人馬克·沃納（Mark Warner），以及共和黨人約翰·圖恩（John Thune）推動的法案——禁止一些對外國科技公司的投資。

自12月起，數家知名機構已宣佈對TikTok採取行動：

12月28日：TikTok在美國眾議院發出的裝置中被禁用

12月29日：TikTok在美國聯邦政府所有裝置中被禁用

2月23日：歐盟委員會及歐洲理事會員工收到命令，從他們的工作手機和企業裝置中刪除該應用程式

2月28日：TikTok在所有加拿大政府分發的裝置中禁用

2月28日：TikTok在歐洲議會工作人員手機中禁用

2月28日：丹麥議會敦促政客及員工刪除該應用

3月1日：白宮給政府機構30天時間，確保所有員工在聯邦政府裝置上沒有安裝TikTok

3月9日：丹麥廣播公司（DR）建議員工刪除該應用

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自 2020 年以來，TikTok 高層多次試圖向大眾保證，中國員工無法訪問非中國用戶的數據。

TikKok表示，這樣的禁令是「受到誤導，且對促進隱私和安全毫無作用」。

中國也堅定地反對這一舉動。

中國外交部發言人毛寧說：「美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜歡的應用軟件，未免太不自信了。」

TikTok首席執行官周受資（Shou Zi Chew）將於本月稍後出席美國國會作證。

周二，TikTok向BBC電台第四台（BBC Radio 4）的《今夜世界》（World Tonight）節目表示，擔心TikTok會成為美中外交關係緊張的「棋子」。

「很難否認我們被捲入了那非常廣泛的地緣政治當中，這一切其實都和我們無關，」該公司的美國公共政策主管邁克爾·貝克爾曼（Michael Beckerman）說。