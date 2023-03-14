AUKUS：美英澳安全聯盟就核動力潛艇合作項目達成協議

凱瑟琳·阿姆斯特朗（Kathryn Armstrong）

BBC記者

28 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登（中）發言時有澳大利亞總理阿爾巴尼斯（左）和英國首相蘇納克（右）陪同。

美國、英國和澳大利亞三國領導人公布了建立新核動力潛艇艦隊的計劃細節，此舉被認為旨在抗衡中國在印太地區的影響力。

根據「奧庫斯」（AUKUS，即澳、英、美三國軍事聯盟）安全協議，澳大利亞首先將會從美國那裏至少獲得三艘核動力潛艇。

三國聯盟亦將使用尖端技術，合作建立一個新的艦隊，包括由英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）公司製造的反應堆。

北京表示，這項重大的海軍交易「損害了和平與穩定」。中國駐聯合國代表團指責美英澳核潛艇合作「是『三違反』行徑」，衝擊核不擴散體系。

中國外交部發言人汪文斌周二（3月14日）回應美英澳核潛艇合作問題時表示，有關合作「構成嚴重核擴散風險」。

在加州聖迭戈（San Diego），美國總統拜登（Joe Biden）與另外兩位領導人會談時強調該協議旨在促進該地區的和平，澳洲將建造的只是「核動力潛艇，而非發展核武器」。

拜登總統表示，該計劃不會破壞澳大利亞作為無核國家的承諾。

拜登發言時有澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和英國首相裏希·蘇納克（Rishi Sunak，辛偉誠）陪同。

對於澳大利亞來說，這是對美國盟友軍事能力的重大升級。澳大利亞成為僅次於英國的第二個獲得華盛頓尖端核推進技術的國家。

這些潛艇將比澳洲現有的柴油動力潛艇運行得更遠、更快，澳大利亞也將首次能夠對敵人進行遠程打擊。

根據協議條款，澳大利亞海軍人員將從今年起被派往美國和英國的潛艇基地，獲取使用這些核動力潛艇的必要技術。

從2027年起，美國和英國將會有少量核潛艇部署在西澳城市珀斯的澳洲海軍基地，澳大利亞之後將在2030年代初購買三艘美國弗吉尼亞級潛艇，並可選擇再購買兩艘。

在那之後，該協議計劃為英國和澳大利亞海軍設計和建造全新的核動力潛艇，該設計型號被稱為「SSN-AUKUS」。

這種攻擊潛艇將由英國設計，在英國和澳大利亞建造，不過會同時使用三個國家的技術。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國、英國和澳大利亞三國領導人公布了建立新核動力潛艇艦隊的計劃細節（從左到右圖為澳洲總理阿爾巴尼斯、美國總統拜登和英國首相蘇納克）。

拜登總統表示，三國均致力於保證該地區能夠保持自由開放。

「通過構建這種新的伙伴關係，我們正在展現——民主國家能夠如何保證我們自己的安全與繁榮……不僅是為了我們，也為了全世界，」他說。

在周一的講話中，拜登還承諾在未來幾年提供總共46億美元（37億英鎊），用於擴展其潛艇建造能力，並改善對弗吉尼亞級潛艇的維護。

澳洲總理阿爾巴尼斯說，該計劃將使堪培拉在30年內花費高達3680億澳元（2010億英鎊），標誌著「澳大利亞有史以來最大的一次防務投資」。

阿爾巴尼斯並表示，潛艇建造計劃將會創造數千個新的就業崗位。

他說：「這將是澳大利亞的主權能力，由澳洲人建造，由澳洲皇家海軍指揮，並由澳洲造船廠的澳洲工人維持，建造並將從這個十年開始。」

阿爾巴尼斯還提到，「奧庫斯」協議代表著「美國在65年來第一次分享其核動力技術」，有史以來也僅是第二次分享其核推進技術，他對此表示感謝。

英國首相蘇納克表示，在協議公布之後的18個月裏，全球安全穩定所面對的挑戰有增無減。

蘇納克說：「俄羅斯非法入侵烏克蘭，中國日益強硬，伊朗和朝鮮破壞穩定的行為——這一切都勢將形成一個充斥著危險、混亂和撕裂的世界。」

作為到訪美國行程的一部分，蘇納克也保證在未來兩年提升防務開支近50億英鎊（60億美元），以對抗來自敵對政權的威脅。

圖像來源，BAE/PA 圖像加註文字， "SSN-AUKUS"潛艇的模型圖示。

美英澳核潛艇合作協議已經屢次受到中國的批評。

中國外交部發言人汪文斌回應美英澳核潛艇合作的問題時表示，該計劃「是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定」。

汪文斌指出，美英澳三國核潛艇合作，構成嚴重核擴散風險，違反不擴散核武器條約宗旨。

在談到有關西方正在印太地區加強軍事存在的擔憂時，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）堅稱，華盛頓無意創造一個新的北約式聯盟。

雖然三國領導人都積極強調了協議將如何加強他們的合作，但它並非沒有政治影響。

2021年，澳大利亞取消了與法國一項價值數百萬美元的潛艇項目，轉而投身這項三國協議——導致與巴黎出現政治裂痕。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， （從左到右）澳洲總理阿爾巴尼斯、美國總統拜登和英國首相蘇納克。

BBC記者費爾·默瑟（Phil Mercer）在悉尼報道說，協議使得澳大利亞軍隊與英美的聯盟前所未有地緊密。

澳大利亞政府擁護這一協議，因為它具有戰略重要性，且能帶來數以千計的就業崗位。

但是我們的記者指，該國同樣會在接下來面臨一些非常微妙的外交狀況。

中國是澳大利亞最重要的貿易伙伴，問題在於澳大利亞能否既加強與美國的軍事聯繫，同時又進一步促進與北京的商業聯繫。

澳洲政府表示，「奧庫斯」協議將在未來三十年花費澳大利亞3680億澳元（2010億英鎊）的開支。

對於未來東岸潛艇基地的地點目前尚未有決定，不過臥龍崗附近、悉尼以南100公里（62英里）的肯布拉港（Port Kembla）被認為是可能的基地。

當地一名官員表示，對於附近將有可能出現核潛艇基地的問題，她的社區感到擔憂。

「這引起人們警惕，它可能使我們變成一個潛在的軍事目標，」綠黨的議員凱思·布萊基（Cath Blakey）接受澳大利亞廣播公司 （Australian Broadcasting Corporation）訪問時說。

「我認為我們將自己與美國及英國綁在一起，對澳大利亞來說是一個潛在的主權風險。」