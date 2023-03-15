美國無人機與俄軍戰機相遇後墜落，五角大樓指俄戰機「魯莽」

詹姆斯·蘭代爾（James Landale）、亨利·阿斯蒂爾（Henri Astier）

BBC記者發自基輔及倫敦

10 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「收割者」無人機是為偵察和監控而設計的全尺寸飛機（資料照片）。

美國軍方表示，一架俄羅斯戰鬥機與一架美國無人機相撞，導致美方無人機墜落於黑海。

美國指責俄羅斯在事件中表現魯莽。

事件凸顯美俄在烏克蘭戰爭問題上直接對峙的風險正在上升。

美國表示，無人機當時正在國際空域進行例行任務，兩架俄軍飛機試圖攔截它。

俄羅斯稱，無人機是在一個「急劇的動作」之後墜毀，否認兩架飛機有過直接碰撞。

俄羅斯國防部也表示，該架「MQ-9收割者」（MQ-9 Reaper，又譯「死神」）無人機當時是在應答器關閉狀態下飛行。應答器是通訊裝置，令飛機可以被追蹤。

「收割者」無人機則是一種翼展約為20米（66英尺）的偵察機。

據美國軍方指，事件發生於周二（3月14日）歐洲中部時間7時03分。

圖像加註文字， 五角大樓新聞發言人、空軍准將萊德（Pat Ryder）指俄軍飛行員的行為「不安全、不專業」。

美方聲明指：「我們的MQ-9飛機正在國際空域進行例行任務時，受到一架俄羅斯飛機攔截和碰撞，導致該架MQ-9墜落和完全損毀。」

聲明還說，在碰撞發生前，兩架「蘇-27」（Su-27）戰鬥機以一種「魯莽、不環保和不專業的方式」向無人機傾倒燃料。

美國召集了俄羅斯駐華盛頓大使安納托利·安東諾夫（Anatoly Antonov），對上述行動表示抗議。

在會後，俄羅斯國營媒體引述安東諾夫表示，莫斯科將無人機事件視為「一次挑釁」。

充滿安全憂慮的時刻

——BBC外交事務記者保羅·亞當斯（Paul Adams）

此次事件似乎是一年多以前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，公開承認的美俄對峙當中最重大的一次。

因此，它引出很多問題，也代表著一個充滿安全憂慮的時刻。

它有可能是意外嗎？

五角大樓新聞發言人、空軍准將萊德（Pat Ryder）指俄軍飛行員的行為「不安全、不專業」。

「我認為這些行為本身已經說明問題。」

據五角大樓稱，整個事件持續約30至40分鐘。萊德准將表示，事件中俄美軍方沒有過直接溝通。

與此同時，美方指，相信俄羅斯的「蘇-27」戰機「很可能」有一定程度的損毀，即事件並非蓄意碰撞。

這樣一起事件，會對美國未來在黑海空域的無人機任務，以及對協助烏克蘭的一些重點偵察任務有什麼影響？

「如果這當中的訊息是他們想要阻嚇我們在黑海上空的國際空域飛行或者運作，」美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）向美國之音（VOA）表示，「那麼這個訊息會失敗，因為那種情況不會出現。」

不難想象，俄羅斯將希望盡可能令烏克蘭盟友做這類工作時變得越難越好。

華盛頓對涉事無人機的下落閉口不提，萊德准將也不說它落在哪裏，或者俄羅斯有沒有試圖撈起它——社交媒體上有語音記錄顯示俄方可能正進行某種形式的搜索行動，但未得到證實。

很明顯，美國不會想讓任何偵察技術方面的資訊落入俄羅斯之手。

對於決心對烏克蘭支持到底的拜登政府而言，這是一個微妙的時刻。

幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的，不僅是西方提供的武器，還有對俄軍行動方方面面軍事行動的實時情報，包括船艦在黑海的調動，以及針對烏克蘭各目標發射的導彈。

無論是保護關鍵的設施還是計劃反擊，烏克蘭都高度依賴這些持續提供的信息。

華盛頓會希望繼續進行這些行動，但是卻會盡量避免使用武力，或者被捲入與莫斯科更直接的對抗當中。

自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來，黑海空域的緊張情勢就有所升級。

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國和英國就加強了偵察和監控性質的飛行任務，儘管這些任務一直有在國際空域進行。

現在關鍵的問題是，周二的相遇是俄羅斯試圖擾亂美國無人機及其工作，還是蓄意令其墜落。

據美方指，俄羅斯飛行員在該區域與美國盟友飛機的互動已經形成一種「危險行為模式」。

所以，這可能只是俄羅斯飛行員的一次犯錯，在「逼近」無人機的時候靠得太近。但是如果這是一次俄羅斯戰機蓄意攻擊美國的飛機，那就將構成一次重大的挑釁和切實的升級。

這種情況下，這一次攻擊就會被視為是克里姆林宮試圖測試美國的反應。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國空軍提供的一張MQ-9「死神」無人機在美國克里奇空軍基地執行訓練任務的資料照片。

西方盟友一直努力試圖阻止烏克蘭的戰事上升為與俄羅斯的直接對峙，但是此次黑海事件卻正是這樣的事件。美國現在將不得不評估如何回應。