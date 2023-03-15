AUKUS核潛艇計劃引來激烈反應 中國與西方的衝突是否越來越近

弗蘭克·加德納（Frank Gardner）

BBC防衛事務記者

34 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國中央軍委副主席張又俠（中）、何衛東（左）和國防部長李尚福（右）。

中國對本周正式宣佈的所謂「奧庫斯」（AUKUS，即澳大利亞、英國和美國防務安全聯盟）協議的憤怒反應是意料之中的。

周一在美國加州聖迭戈公布的計劃細節將澳大利亞、英國和美國綁成一個影響深遠的國防和安全聯盟，此舉旨在對抗中國在印太地區的軍事擴張。

「刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系」，「無視國際社會關切」以及「在危險的道路上越走越遠」，這些只是北京對這三個西方盟友提出的部分指控。

自從美國國會領袖南希·佩洛西去年夏天對台灣進行有爭議的訪問以來，中國還沒有對西方的行動表達過如此強烈的反對。

中國是世界上人口最多、擁有世界上最大陸軍和海軍的國家。中國稱自己開始感到被美國及其在西太平洋的盟友「圍困」。作為回應，習近平主席最近宣佈中國將加快增加國防開支，並將國家安全列為未來幾年的首要關切。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak，辛偉誠）本周談到了未來的危險十年，以及必須做好凖備迎接日益嚴峻的安全挑戰，這就不足為奇。

那麼我們是如何走到這一步的呢？世界是否越來越接近中美及其盟友在太平洋地區發生災難性衝突的那一天？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國、英國和澳大利亞三國領導人公布了建立新核動力潛艇艦隊的計劃細節（從左到右圖為澳洲總理阿爾巴尼斯、美國總統拜登和英國首相蘇納克）。

西方對中國的看法是錯誤的。多年來，（西方國家）外交部門一直有一個天真的假設，即中國的經濟自由化將不可避免地導致社會開放和更大的政治自由。有關推理是這樣的——隨著西方跨國公司成立合資企業，數億中國公民開始享受更高的生活水平，那麼可以肯定的是，中國共產黨將放鬆對人口的控制，允許進行一些適度的民主改革並成為所謂「以規則為基礎的國際秩序」的正式成員。

但事實並非如此。

是的，中國已經成為一個經濟巨人，成為全球供應鏈中不可或缺的重要組成部分，成為世界各國最重要的貿易伙伴。但北京並沒有將其與向民主和自由化的轉變結合起來，而是走上了一條令西方政府和諸如日本、韓國和菲律賓等許多鄰國感到震驚的道路。

有什麼例子呢？這份清單很長，但中國與西方爭論的焦點主要是以下這些內容：

台灣 ：中國一再發誓要接管這個自治的島嶼，如有必要將用武力奪取。美國總統拜登表示，美國將為台提供防衛，但美國官方政策並未承諾會採取軍事行動

：中國一再發誓要接管這個自治的島嶼，如有必要將用武力奪取。美國總統拜登表示，美國將為台提供防衛，但美國官方政策並未承諾會採取軍事行動 南海 ：中國近年來利用其龐大的海軍在南海部分海域填海造島，聲稱那是自己的領土，此舉違反了國際法

：中國近年來利用其龐大的海軍在南海部分海域填海造島，聲稱那是自己的領土，此舉違反了國際法 技術 ：中國愈來愈多地被指控秘密收集大量個人數據以及竊取知識產權以獲得商業優勢

：中國愈來愈多地被指控秘密收集大量個人數據以及竊取知識產權以獲得商業優勢 香港 ：北京成功粉碎了這個前英國殖民地的民主，並將活動人士判處長期監禁

：北京成功粉碎了這個前英國殖民地的民主，並將活動人士判處長期監禁 維吾爾族穆斯林：衛星數據和目擊者的陳述表明，多達100萬維吾爾族穆斯林在新疆各地的營地中被強制拘禁

在軍事上，今天的中國是一支不可忽視的力量。中國人民解放軍近年來在技術創新以及人數方面取得了巨大進步。例如，中國的「東風」高超音速導彈可以以超過5馬赫（音速的五倍）的速度飛行，它可以配備高爆彈頭或核彈頭。這可讓駐扎在日本橫須賀的美國海軍第7艦隊停一停、想一想，它凖備在多大程度上冒險航向中國大規模岸基導彈發射連的方向。

在裝載核彈頭的彈道導彈方面，中國也開始了一項快速擴張計劃，試圖在偏遠的西部地區建造新的發射井，將彈頭數量增加兩倍。

然而，這一切都不意味著中國想要開戰。並沒有。對於台灣，中國更願意對其施加足夠的壓力，在不開一槍的情況下使其投降並屈服於北京的統治。在香港、維吾爾人和知識產權問題上，中國知道隨著時間的推移，有關批評會逐漸平息，這是因為與中國的貿易對世界其他地方來說太重要了。