郭文貴在美國被控詐騙10億美元，中國低調回應

邁克·溫德靈（Mike Wendling）

BBC News

1 小时前

圖像來源，Twitter

美國當局指控一名居住在紐約的中國地產業大亨策劃一場十億美元騙局。

郭文貴與他的其中一個商業伙伴餘建明被指控網絡詐騙、證券欺詐、銀行詐騙和洗錢。

郭文貴是中國政府的批評者，且與前白宮首席戰略顧問斯蒂芬·班農（Stephen Bannon）有關聯。

在郭文貴被捕後幾小時，他在曼哈頓區的一座閣樓公寓發生了火災。

紐約消防局的一名發言人表示，火已經撲滅，沒有傷亡報告，起火原因仍在調查。

較早前，郭文貴網上發佈帖文說，他被手銬鎖著，問訊超過一小時。

他隨後於周三（3月15日）的曼哈頓聯邦法院否認控罪，之後被命令拘留，不得保釋。

郭文貴曾有過好幾個別名，包括邁爾斯·郭（Miles Guo或Miles Kwok）和「七哥」等。在周三公布的起訴書中，他的名字是郭浩雲。

起訴書指郭文貴和餘建明從數千名網上追隨者那裏籌了10億美元（8.3億英鎊），追隨者們以為自己是在資助媒體生意和一個專屬會員制俱樂部。

他們還被指用一種叫「喜馬拉雅幣」的加密貨幣，從投資者那裏盜取數百萬美元。

郭文貴的反共立場，以及他與一些知名右翼美國政客及活動人士的關係，令他在網上贏得數十萬追隨者，當中大多數是居住在西方國家的華人。

檢控方稱，他利用自己的網上形象為他的投機活動籌款。但是資金沒有用來投資業務，反而被指是挪進了與郭文貴和餘建明相關的私人賬戶。

這些錢被用來購買了新澤西一幢5萬平方尺（4345平方米）的豪宅，還有蘭博基尼（Lamborghini）、布加迪（Bugatti）和法拉利（Ferrari）跑車，還有價值近100萬美元中國和波斯地毯。

檢控方指，有1億美元是被放進高風險對沖基金，其他錢則被用在一些奢侈品上，包括一台14萬美元的鋼琴、一台6.2萬美元的電視機，和一個5.3萬美元的壁爐原木托架。

圖像來源，US Justice Department 圖像加註文字， 檢控方稱，涉案資金被用於購買這些客戶定制的布加迪跑車，價值約440萬美元

圖像來源，US Justice Department 圖像加註文字， 有230萬美元的涉案資金被用於維護這艘145英尺長的豪華遊艇

圖像加註文字， 郭文貴在曼哈頓上東城一幢大廈內擁有一所閣樓公寓

從去年9月起，美國政府就從21個不同的銀行賬戶裏查獲約6.34億美元的資金。

起訴書指，郭文貴通過創建兩個非牟利組織，在中國共產黨的反對者當中獲得大量追隨者。

郭文貴其人

郭文貴是一名房地產發展商，據報在2014年離開中國之前，他曾是中國最有錢的人之一。

2017年，他聲稱受到共產黨當局的迫害，在美國申請政治庇護。

郭文貴一直是親中國政府的社交媒體輿論打擊的目標，但同時，也被指在社交媒體和網站上散佈有關新冠疫情等議題的虛假謠言。

他公開反對中國當權者的立場令他與班農合作開展了一些項目。他們常常在網絡視頻中一起出現，且在2020年啟動了一個名為新中國聯邦的運動，目標是推翻中國共產黨。

那一年稍後，班農在康涅狄格州郭文貴的遊艇上被捕。他因一起與此案不相關的詐騙案被控罪，被指密謀欺詐民眾捐資給一家非牟利公司，建造美墨邊境牆。

他否認控罪，在此次郭文貴及餘建明的案件中他也沒有被提及。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 郭文貴和班農在2018年的合照

去年，郭文貴的GTV傳媒集團（GTV Media Group）同樣向美國財政監管機構美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）支付5.39億美元以求和解， 案件涉及該公司以一個加密貨幣投資項目誤導投資人。

餘建明別名是威廉·餘（William Je），在起訴書中作為郭文貴的金融師。當局指，他同時有英國和香港護照，居住在倫敦，目前仍然在逃。

他在英國公司註冊處（UK Companies House）上登記為兩家總部在倫敦的金融服務公司董事——分別是阿中資本集團（ACA Capital）和漢密爾頓投資管理公司（Hamilton Investment Management）。

在美國當局查獲資金的銀行賬戶當中，有些是與漢密爾頓公司有關，還有另外一家是Gettr，一家另類科技社交媒體平台，部分由郭文貴資助。

BBC已嘗試聯絡這些公司。

郭文貴的其中一家基金會發表聲明稱，對他的指控是「捏造及毫無根據」，指美國司法系統受到中國共產黨控制，不過未有給出證據。

中國大陸的反應

在被問到對該案的看法， 中國外交部發言人汪文斌周四（3月16日）沒有正面回答，稱「注意到了有關報道。」

對於郭文貴被捕及起訴的消息，中國大陸媒體於周四以簡短的通稿進行報道。

報道中稱郭文貴為「潛逃美國的國際刑警組織紅色通報在逃人員」，並引述美國司法部指他「用騙來的錢來滿足自己及家人」。

郭文貴據報在中國曾管理著一個地產帝國，並與中國政府高官有政治和經濟聯繫——前高級情報官員馬建在2017年的一段認罪視頻中承認從郭文貴那裏收取過價值超過1億元的財物，並向其提供好處。

中國政府在2017年指控郭文貴行賄和挪用公款，郭文貴則在指控當時的中紀委書記王歧山腐敗——這一指控未得到證實。

郭文貴在同年申請美國的政治庇護，但是《華爾街日報》指，在中美關係緊張之際，郭文貴與特朗普、班農等美國右派政客的關聯，令他在美國成為有爭議的人物。

該報引述在美中國人權活動人士及芝加哥大學（University of Chicago）客座教授滕彪指，郭文貴的追隨者曾在他家門口發傳單，稱他是「中共間諜」。

滕彪向《華爾街日報》表示，郭文貴在中國逃過司法起訴是得益於強權者的庇護。