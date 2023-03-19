美國前總統特朗普發文稱他預計將於周二被捕

莎拉·福勒（Sarah Fowler）和安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

BBC記者 發自倫敦和華盛頓

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 3月13日，美國前總統特朗普在愛荷華州達文波特與支持者舉行競選集會時發表講話。

美國前總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）表示，他預計將於當地時間下周二被捕，並敦促他的支持者發起大規模抗議活動。

然而，特朗普的律師說沒有來自執法部門的任何溝通，特朗普通過社交媒體平台的發文是基於媒體報道。

紐約曼哈頓地區檢察官一直在研究對特朗普提出的可能訴訟。美國媒體報道說特朗普可能在下周遭到起訴。

如果特朗普被起訴，這將是有史以來第一宗針對美國前總統的刑事案件。

該案件的關鍵在於，在2016年總統大選之前，特朗普通過律師向前成人片影星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付13萬美元封口費的指控。

這是76歲的這位美國前總統目前正在接受調查的幾起案件之一，儘管特朗普尚未在任何案件中受到指控，並且在每起案件中都否認有不當行為。

特朗普已承諾將繼續其競選活動，成為2024年總統大選的共和黨候選人，即使他被起訴。

過去調查他的努力，包括兩次彈劾審判、「通俄門」調查和FBI突襲搜查海湖莊園，往往使特朗普在他的支持者中更受歡迎，因此相關起訴可能會產生類似的效果。

目前尚不清楚他本周是否會受到刑事指控，甚至還不清楚這些指控可能是什麼。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普已承諾將繼續其競選活動，成為2024年總統大選的共和黨候選人，即使他被起訴。

但隨著這位前總統自稱他本人將在下周二被捕並呼籲支持者舉行大規模抗議，這將是一段進入未知領域的旅程。

特朗普擁有忠實的追隨者基礎，2021年1月6日，他的支持者在他多次呼籲抗議後衝擊美國國會大廈，這證明令人擔憂的局勢可能會迅速升級為暴力。

特朗普周六（3月17日）在其自創的社交媒體平台「Truth Social」上寫道，來自曼哈頓地區檢察官辦公室的「非法洩密」「表明」，他將於下周二被捕。

曼哈頓地區檢察官辦公室尚未對此發表評論。特朗普的律師蘇珊·內切萊斯 (Susan Necheles) 表示，她的團隊沒有從執法部門官員那裏聽到任何消息。

她說：「由於這是一起政治起訴，地區檢察官辦公室採取的做法是將一切都洩露給媒體，而不是像正常情況下那樣與特朗普總統的律師溝通。」

美國眾議院共和黨議長凱文·麥卡錫 (Kevin McCarthy) 對該調查提出了猛烈抨擊，稱此舉為「激進的地區檢察官無恥地濫用權力」。

麥卡錫還在發佈的推文中承諾調查聯邦資金是否被用於干預選舉，即是否「出於政治動機的起訴」。

任何起訴都會給特朗普在共和黨內的競爭對手帶來複雜的考量，因為他們得決定是在前總統可能分心的時候加大對他的攻擊力度，還是保持低調並希望出現最好的結果。

如果說歷史有任何指導意義的話，那將會是後者。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2018年4月16日，成人片影星丹尼爾斯離開美國紐約南區地方法院資料照片。

接下來會發生什麼？

大陪審團完成調查

特朗普的前私人律師邁克爾·科恩（Michael Cohen）以及前助手凱莉安妮·康威（Kellyanne Conway）和霍普·希克斯（Hope Hicks）據了解目前已經提供了證據。據專家稱，特朗普團隊曾表示，這位前總統拒絕了出庭邀請，這是此案即將結束的跡象。報道稱，最後一名證人可能會在周一出現在大陪審團面前提供證據。

檢察官決定是否起訴

調查一旦完成，大陪審團將投票決定是否建議提出刑事指控。然而，他們的判決沒有約束力。如果有的話，最終將由曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格 (Alvin Bragg) 決定提出何種指控，但沒有最後期限。這是一個法律決定，即他相信什麼，他能否證明他能排除合理懷疑來贏得定罪——但也是一個深刻的政治決定。

特朗普可能在紐約出庭

美國前總統以前從未被起訴過，但特朗普的律師表示他將遵循正常程序。通常情況下，被告要麼被捕，要麼向當局自首。如果他們面臨更嚴重的重罪指控，他們將被戴上手銬。然後，他們會被拍照片和取指紋。在初次聽證會（稱為傳訊）之後，像這樣的白領犯罪案件中的被告通常會被釋放，直到下一次開庭。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2023年3月13日，特朗普在愛荷華州達文波特舉行的活動中發表講話。

該案件的關鍵在於特朗普通過前律師邁克爾·科恩向前成人影星丹尼爾斯支付13萬美元封口費後，特朗普是如何償還科恩的。科恩的付款記錄顯示，這筆付款是為進行法律工作的付款。檢察官可能會說這相當於特朗普偽造商業記錄，這在紐約屬於輕罪。

美國媒體報道稱，紐約的執法機構正在為特朗普最早於下周被起訴並出現在曼哈頓法庭的可能性做凖備。

據美聯社報道，紐約當地和聯邦執法官員預計將在下周初召開會議並討論與特朗普預計被起訴有關的安全問題和相關安排。

除了紐約的封口費調查外，特朗普還因試圖扭轉他在2020年總統大選中在佐治亞州的微弱失利而面臨單獨的刑事調查，但是尚不清楚這位前總統是否直接受到了調查。