習近平與普京會晤：這場中俄元首會談預料將帶來什麼？

史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）、麥笛文（Stephen McDonell）

BBC駐俄羅斯記者、BBC駐中國記者

43 分钟前

圖像來源，SERGEI BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA-EFE 圖像加註文字， 普京和習近平（攝於去年）本周將在莫斯科舉行會談。

中國國家主席習近平即將開始對俄羅斯進行國事訪問。這是自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來他首次訪問莫斯科，他將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會談。

我們的俄羅斯事務編輯史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）和駐華記者 麥笛文（Stephen McDonell）一直在思考雙方都試圖從會談中獲得什麼，以及我們目前對兩國關係的走向了解什麼？

向朋友尋求幫助的普京

BBC俄羅斯事務編輯 史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）

想象一下，你是弗拉基米爾·普京。

你發動了一場沒有按計劃進行的戰爭、你被全方位制裁。現在，國際刑事法院以戰爭罪發出了逮捕令，而上面有你的名字。

在這樣的時刻，你需要一個朋友。

習近平出現了。

習主席曾稱普京總統是他的"最好的朋友"。 兩人有很多共同點：他們都是威權主義領導人，都擁護沒有美國主導的"多極世界"理念。

在莫斯科，他們預計將簽署一項關於深化兩國全面戰略協作伙伴關係的協議。

在克里姆林宮面臨巨大國際壓力之際，來自中國國家主席的國事訪問是對俄羅斯和普京的明確支持信號。

而這背後的基石是俄羅斯與中國的關係。

"普京正在建立他自己的集團。他不再信任西方，而且永遠不會再信任。"諾貝爾和平獎獲得者、記者德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）認為。

"因此，普京正在尋找盟友，並試圖使俄羅斯成為與中國、印度以及拉丁美洲和非洲部分地區的共同堡壘的一部分。普京正在建立他的反西方世界。"

在這個"反西方世界"中，莫斯科嚴重依賴北京。在烏克蘭戰火繼續的情況下，這種依賴比以往任何時候都要強烈。

"戰爭已經成為俄羅斯國內政治、外交政策和經濟政策的組織原則。有一種對於摧毀烏克蘭的執念。"卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員亞歷山大·加布耶夫（Alexander Gabuev）總結道。

"為此，你需要武器、金錢和經濟生命線。中國已至少向俄羅斯提供了武器部件和可用於軍事目的的民用技術，而且它肯定提供了資金。"

為了反擊西方制裁並提振俄羅斯經濟，俄羅斯一直在促進與中國的貿易，主要是在能源領域。預計石油、天然氣和能源管道將被列入"習普會"的議程之中。

但是，你再次想象一下如果你是普京：一年前，你和習近平宣稱你們的伙伴關係"沒有上限"，如果情況確實如此，你是否希望中國現在通過向俄羅斯援助致命武器並幫助莫斯科取得軍事勝利以解決烏克蘭問題？ 美國聲稱中國正在考慮這樣做，但北京予以否認。

正如俄羅斯人常說的，"表達願望不是壞事"——但這並不意味著它就一定會發生。如果去年有一件事能證明這一點，那就是中俄"無上限的伙伴關係"確實也有限制。到目前為止，北京顯然不願向莫斯科提供直接軍事援助，因為擔心會引發西方對中國企業的二次制裁。就北京而言：對不起俄羅斯……中國的利益優先。

最近在俄羅斯官方電視台的一檔脫口秀節目中，有人非常直白地指出了這一點。

"在習主席訪問莫斯科之前，這裏的一些專家已經過度興奮，甚至欣喜若狂。"軍事專家米哈伊爾·霍達列諾克（Mikhail Khodarenok）指出。

"但中國只能有一個盟友：中國自己。中國只能有一套利益：親中國的利益。中國的外交政策完全不包括利他主義。"

習近平向普京發出的信號只會有三種

BBC駐中國記者 麥笛文（Stephen McDonell）

習近平對俄羅斯的訪問，官方的說法是為了促進兩個鄰國之間的雙邊關係。兩國政府表示它們正變得越來越緊密。

因此，他們會簽署協議、共晉晚餐、在聚光燈前拍照。

這種訪問司空見慣，那麼為什麼大家格外關注此次訪問呢？

首先，這是世界其中一個超級大國的領導人在2023年拜訪盟友，而後者恰恰是對歐洲另一個國家發動血腥入侵的人。

許多分析人士都在思考，如果俄羅斯在戰場上面臨明顯而屈辱性的失敗，中國可能會如何做。

中國政府稱其是中立的。它會退後一步作壁上觀，還是開始輸送武器使俄軍獲得更大的優勢？

習近平抵達莫斯科後，他和普京也可能會談點別的事，但所有的關注都將集中在烏克蘭危機上。

他向普京發出的信號只會有三種：

是時候考慮做出一些挽回面子的妥協了

支持戰爭繼續下去，甚至更努力地推進

中國領導人不提出任何意見

中國剛剛促成了伊朗和沙特阿拉伯恢復外交關係的協議。它正躊躇滿志地凖備投身更多超越其國界的事務。這似乎使選項三不太可能。

對於第一個選項，如果在伊朗和沙特達成協議後，北京能夠再次宣稱自己是全球和平締造者，那麼這將是最值得習近平驕傲的成就。

該選項的主要問題是它能在多大程度上使中國受益。

最悲觀的選擇是第二種，但有一種解讀認為俄烏戰爭對北京的地緣政治戰略起到作用。克里姆林宮正在與西方對抗，吞噬著北約的資源，而且戰爭持續時間越長，就越考驗西方公眾對更多衝突的胃口，例如中國人民解放軍武力攻台。

北京方面的考慮可能是戰爭持續的時間越長，想要捲入另一場戰爭的人就越少。

中國政府聲稱的中立性也與該國官方媒體的新聞報道不符。晚間電視新聞報道照搬了克里姆林宮的說法，用很大比例的報道來指責"西方"造成的"衝突"。它沒有提及這是"戰爭"，更不用指望用"入侵"這樣的字眼。

在公開場合，中國表示所有國家的主權（意指烏克蘭）都應該得到尊重，但其他國家（意指俄羅斯）的"合理安全關切"也應該得到尊重。然而，習近平正在訪問的不是基輔，而是莫斯科。

因此，當習近平幾天后離開莫斯科時，普京要麼擔心中國的支持會動搖，要麼被來自地球上最有權勢的兩名領導人之一的支持所鼓舞。