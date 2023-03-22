特朗普案：美國前總統面前的四大法律問題

加雷斯·埃文斯（Gareth Evans）

發自華盛頓

31 分钟前

唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）目前正接受各項調查，從他對最高機密文件的處理到給前成人片影星付錢的指控——與此同時，他正面臨著多宗官司訴訟。

這些調查的來龍去脈可能相當複雜，以下這四件事，可能是在個人和政治層面上對他影響最大的幾個方面。

紐約州

調查內容是什麼？

紐約檢控方正在調查特朗普通過代理人向斯托米·丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費的指控——她是前成人片影星，此前公開聲稱與特朗普有染。

特朗普否認他們有性關係。

與此同時，他的家族企業特朗普集團（Trump Organization）的一些商業操作也正受檢方的調查。

紐約州檢察長利蒂希婭·詹姆斯（Letitia James，詹樂霞）正在領導一項民事調查（不能構成刑事檢控），且已經花費數年時間調查該企業數十年來是否實施了多項詐騙。

同時，歷時多年的刑事調查則由曼哈頓區檢察官阿爾文·布拉格（Alvin Bragg）領導，他著眼的也是類似的問題。

特朗普說了什麼？

特朗普法律團隊的一名成員向美聯社表示，斯托米·丹尼爾斯的案件沒有法律基礎，而且他不相信檢方已經就起訴作出決定。

另一方面，前總統和他的律師團隊堅稱，針對特朗普集團的指控有政治動機。

特朗普曾屢次批評詹姆斯和布拉格。

事情有多嚴重？

在斯托米·丹尼爾斯的案件中，特朗普已被邀請向大陪審團作供。專家認為，這顯示他可能在不久後就會面臨刑事起訴，但是具體罪名尚不明確。

假如檢控方就此進一步行動，就將是歷史上第一宗控告一名美國前總統的刑事案件。

對特朗普集團的刑事調查有部分已經定罪。該企業於12月被判詐騙和偽造商業紀錄罪成，罰款160萬美元（131萬英鎊）。該公司的財務總監阿倫·魏塞爾貝格（Allen Weisselberg）在1月被判監禁五個月。

在民事案件中，詹姆斯對特朗普和他的三名子女提出一項起訴，指控他們實施「驚人」的詐騙。

起訴指特朗普家族的資產淨值虛高數十億美元，正在尋求追討被指是通過欺詐手段獲得的2.5億美元。訴訟還尋求禁止特朗普及其子女在任何紐約企業擔任領導層職務。

曼哈頓法官拒絕了特朗普延後審訊的申請，稱10月2日的開庭日期是「鐵板釘釘」。

海湖莊園

調查內容是什麼？

美國司法部正調查一批在特朗普離任總統後從白宮被取走並帶到佛羅里達州宅邸海湖莊園（Mar-a-Lago）的政府文件。調查人員正在評估這些文件如何存放，以及哪些人可能接觸得到。

前總統的海邊大宅在去年8月被搜查，有1.1萬份文件被帶走，包括有約100份被標注為機密。當中有一些被標籤為最高機密。

不出所料，我們現階段對這些文件的內容所知甚少。但是機密資料通常包含一些官員覺得一旦公開就可能會對國家安全造成破壞的信息。

特朗普說了什麼？

他否認有不當行為，並批評司法部的調查，指它「有政治動機」和是「政治迫害」。

他作了搖擺不定的辯護理由，主要依賴於聲稱他已對相關材料進行解密。目前沒有證據證明有關說法的真實性。

前總統辯稱，當中一些文件受到「特權」保護——這是一個法律概念，將可以阻止文件被用於之後的訴訟中。一名獨立的律師正在覆核取得的材料，以確定情況是否屬實，這一程序仍在進行中。

但是特朗普並沒有直接回應關鍵問題，就是這些文件首先為什麼會在海湖莊園。

事情有多嚴重？

這是一宗積極進行中的刑事調查，最終有可能構成起訴。

司法部相信特朗普是存有「可能被用於對美國造成傷害」的國家安全信息，這有可能違反了間諜法（Espionage Act）等等法令。

除了與機密文件本身有關的起訴外，檢控官也在評估是否有可能加控妨礙司法公正的罪名。

特朗普的團隊現在正就這宗調查與司法部進行法律鬥爭。

司法部已經委任一名獨立律師，或者稱特別顧問，來監督其所有針對特朗普的刑事調查。傑克·史密斯（Jack Smith）將會領導多項調查，並將最終決定是否作出起訴。

國會騷亂

調查內容是什麼？

2021年1月6日，特朗普的支持者衝擊美國國會大廈，試圖阻止喬·拜登（Joe Biden）的總統大選勝利獲得確認。特朗普在當中的角色正受到好幾個聯邦政府機構的審視。

這當中最顯眼的是一個國會委員會，他們用了18個月調查特朗普的各項舉動。他們進行一系列電視轉播的聽證會，列出理據指，特朗普的選舉舞弊說直接導致了騷亂。

在這些聽證會後，委員會指控特朗普煽動暴亂，以及其他刑事罪行。

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對於1月6日的事件以及更大範圍內試圖推翻該次選舉的行動，司法部正在另外進行著一項刑事調查——不過這很大程度上是在以秘密形式進行。這是美國歷史上最大型的警方調查，但是這在多大程度上以特朗普為目標，則並不明確。

特朗普說了什麼？

他否認對騷亂事件負有責任，並批評國會委員會，形容後者是「袋鼠法庭」和「不加選擇的偽委員會」。

他也繼續重覆沒有事實根據的指控，指投票存在大規模舞弊。

事情有多嚴重？

由七名民主黨人和兩名共和黨人組成的國會委員會在聽證會的最後建議對特朗普作了四項刑事起訴，之後已將建議提交至司法部。

這一舉動很大程度屬象徵意義，因為是否作出刑事起訴將取決於司法部。沒有跡象顯示這將會發生。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：特朗普支持者衝擊美國國會大廈的場面

然而，司法部的刑事調查已經導致數百名參與衝擊國會大廈的人士被起訴。

前總統還沒有被相關調查傳召作供，但是這仍然有可能發生。理論上，他也可以被起訴 ，假如調查人員相信有足夠證據指證他有不當行為的話。

喬治亞州

調查內容是什麼？

檢控方用8個月時間，調查有關2020年總統選舉有人試圖在這一州份推翻特朗普以微小差距落敗的結果。

有消息披露，前總統與該州最高選舉官員在2021年1月2日曾通過一個小時電話，該刑事調查是在消息披露之後展開。

「我只是想要到11780票，」特朗普在電話中這樣對共和黨州務卿布拉德·拉芬斯佩格（Brad Raffensperger）說——該數字是當時要讓特朗普在這一搖擺州份取勝所需的票數。

今年較早前，調查這一案件的大陪審團在提交最終報告之後被解散，報告仍未公開。

特朗普說了什麼？

就像很多其他調查一樣，他形容這是一場「政治迫害」。

特朗普還攻擊了領導這一調查的法律官員——富爾頓縣（Fulton County）的主檢察官芬妮·威利斯（Fani Willis）——說她是一個「年輕、有野心的激進左派民主黨人……掌管著其中一個罪案最多發和最腐敗的地方」。

事情有多嚴重？

26人組成的大陪審團沒有起訴權，但是可能會作了起訴的建議。他們正在考慮的罪名包括教唆選舉舞弊、向政府官員作虛假陳述，以及敲詐勒索等。

目前未知前總統是否直接受到調查，但已知的是他一些盟友已經是相關調查的一部分。

不過，對於刑事案定罪，檢察官最終將需要沒有合理疑點地證明涉事者知道自己的行為屬於欺詐行為。