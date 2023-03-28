中國拘捕一名日本公民 指其涉從事間諜活動

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）

日本要求中國釋放一名日本公民，此前中國以涉間諜活動逮捕了這名男子。這名50多歲的男子是日本製藥公司安斯泰來（Astellas Pharma）的員工，自3月初以來一直被拘留。

長期以來，中日關係一直因有爭議的東海島嶼、戰爭史和台灣問題而緊張。

逮捕

日本政府周一（3月27日）表示，日本敦促中國盡快釋放被拘留在北京的一名日本公民，並允許領事官員與他會面。

日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）說，中國當局本月通知日本駐北京大使館，他們在首都拘留了這名男子，理由是他違反了中國法律。

中國外交部同日證實，本月對一名涉嫌從事間諜活動的日本公民採取刑事強制措施。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上稱，該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國反間諜法》，中方已按照《維也納領事關係公約》和《中日領事協定》相關規定，向日本駐華使館進行了通報。

「我想強調的是，中國是法治國家，所有在華、來華外籍人員必須遵守中國法律，違法犯罪者必被依法追究。近年來，日本公民類似案件屢有發生，日方應加強對本國公民的教育和提醒，」毛寧說。

記者會上，日本廣播協會記者提問稱一些企業出現了對中國營商環境的消極議論。而毛寧回復，中國是法治國家，會依法處理有關案件，也會依法保護當事人的合法權利。

日本共同社上周六報道，一名日本男子本月被指控違反了中國法律而在北京被拘留。

安斯泰來製藥公司一名發言人上周日對路透社表示，一名日本男子在中國被拘留，這名男子是該公司員工。

但該公司沒有透露這名員工的身份。發言人表示，不清楚他被拘留的原因。

這位發言人還說，公司正通過日本外務省尋求相關信息。

間諜活動

據共同社報道，自2015年以來，除本案外，至少有16名日本人因涉嫌從事間諜活動在中國被拘留。日本外務省稱，其中五人仍被關押在中國。

今年2月，共同社引述日本外務省消息人士表示，該月早些時候，一名50多歲的日本男子因間諜罪在中國被判處12年監禁。

消息人士稱，這名男子自2019年7月以來一直被拘留在中國湖南省長沙市。2月8日，該市一家中級法院對他做出了判決，但裁決沒有提供他間諜活動的細節。

該男子可以上訴。該消息人士稱，日本政府一直呼籲中國盡早釋放他，並確保與他的案件有關司法程序的透明度。

2019年9月，中國以涉嫌間諜罪拘留了一名日本北海道大學教授岩谷將，兩個月後他被釋放。

當時，中國外交部發言人耿爽稱，當年9月8日，中國國家安全部門現場執法，在岩谷將居住的賓館內當場查獲其搜集的涉及中國國家秘密的資料，並對其實施審查。經審查，岩谷交代了此次和過去曾經搜集獲取中方大量涉密資料的違法情況，事實清楚、證據確鑿，其行為已涉嫌違反《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國反間諜法》。

他稱，岩谷對自己涉嫌違法犯罪行為供認不諱，表示悔過並願意認罪伏法。

中日關係

近年來，中日關係沒有任何改善的跡象。

今年2月，兩國在東京舉行了四年來的首次安全對話。在此期間，日本批評了中國與俄羅斯的關係，以及中國涉嫌使用間諜氣球，而北京則對日本的軍事建設表示擔憂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本首相岸田文雄

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