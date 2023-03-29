日本百萬噸福島核廢水排放在即 你會喝一罐產自那裏的桃汁嗎？

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 東京電力警告福島第一核電站內儲存廢水的水缸即將填滿。

日本首相岸田文雄在本月初的一次國會會議上確認，將在今年「春季到夏季」把冷卻福島核電站核燃料的廢水排入太平洋。日本東京電力公司宣佈攪拌處理此類廢水的設施已經完工，並已於3月17日開始運行。

日本方面補充稱，在福島核電站緊鄰的海邊修建了一個處理及排放水的設施，竣工後將接受國際原子能機構（IAEA）檢查和確認，隨後開始排放，預計實際排放時間將在夏季前後。

2011年日本「3·11」大地震後，福島核電站發生核洩漏，為了冷卻熔融的核燃料，大量灌入海水，也因此每天產生約100噸污染水。東京電力對污染水經過處理後，放入儲存罐中，但儲存罐將在2023年裝滿，因此日本政府在2021年4月就宣佈了這個排水計劃，並表示污染水經過處理和稀釋達到安全標凖。

計劃宣佈後，輿論嘩然，尤其是中國、韓國、一眾太平洋島國，以及日本國內的漁業從業者們，對計劃的批評聲不絕於耳。但這並未改變日本的既定計劃，日本反覆宣稱科學證據表明計劃很安全，確認將會如期開始排放。

日本將要做什麼？

東京電力聲稱，用於核燃料的冷卻水含有多種放射性物質，但經過專用設備淨化處理後，能夠去除大部分物質，但像氚等物質仍會殘留。

多年累積之下，福島核電站的廠區內存放了超過1000個儲罐，用以儲存132萬噸處理過的水，這些水足以裝滿超過528個奧運標凖游泳池。

日本方面在廠區建設了一個預處理裝置，包含總容量1萬噸的10個儲罐，廢水在其中被循環、攪拌和檢測，經過六天的時間，確認除了氚以外的放射性物質未超標，然後注入一個比游泳池略小的水槽中，用海水稀釋100倍後，通過管道排到距離福島海岸1公里的海里。

這一過程據稱將持續30年。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2023年1月，一位員工在東電公司的多重核元素去除系統（multi-nuclide removal system）內檢查數據。

日本的辯護

日本堅稱這個計劃非常安全，主要基於三個理由：

第一個理由是處理過的水足夠安全。最終排入大海的處理水中氚濃度將被稀釋到每升1500貝克勒爾以下，排放標凖為日本安全限制的1/40，是世界衛生組織飲用水標凖的七分之一。這樣一來，與海洋生物接觸到時，已是稀釋至安全水平的排放水。

第二個理由是排放總量小於很多核電站。預計該計劃每年向海洋釋放的氚總量（22兆貝克勒爾）遠低於很多正在運行的核電站，比如美國的魔鬼谷1、2號核電站（40兆貝克勒爾）、加拿大的布魯斯核電站A、B（1190兆貝克勒爾）、以及中國的紅沿河核電站（90兆貝克勒爾）。

第三個理由是嚴密的監督。日本表示，計劃在國際原子能機構（IAEA）的參與下進行，排放前、排放中以及排放後都設置了監測環節，如果超過安全水平，會緊急中止運作。而且檢測數據也在法國、韓國、瑞士和美國的獨立實驗室中處理。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年五月，國際原子能機構總幹事格羅西（右二）訪問日本，站在一個儲存核廢水的儲罐前。

根據國際原子能機構官網，該組織成立了一個特別工作組，由其高級官員領銜，包含來自澳大利亞、加拿大、中國、法國、韓國、俄羅斯、英國、美國、越南等共11名專家。該工作組將對照國際安全標凖審查日本政府和東京電力公司的排放計劃和相關活動，並將進行獨立的源頭和環境監測，以證實日本政府和東京電力公司公布的數據。其目的是確保水處理的過程符合原子能機構的安全標凖，從而不會對人類健康和環境產生不利影響。

此外，為了研究排放水對漁業的影響，東京電力公司還在一個水槽中加入稀釋過的處理水，氚濃度為每升約1250貝克勒爾，然後在其中養殖400尾比目魚，用以檢測比目魚體內氚是否會富集。

東電聲稱在上述試驗中，經過24小時，比目魚體內的氚活度上升至約1100貝克勒爾，與水槽中的水濃度大致相當，之後進入平衡狀態，6天之後也未見明顯富集，然後把魚放在普通海水中，3日後，氚活度下降到可檢測出的最低限額之下。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東電公司在處理過的核廢水中養殖比目魚，以測試氚在海洋生物體內的富集程度。

反對聲

在日本公布排放計劃之初，中國外交部發言人就表示，福島第一核電站發生了最高等級的核事故，其產生的廢水同正常運行的核電站廢水完全是兩碼事，否則這些年日方也就沒有必要用罐子把這些水嚴密封裝起來了。二者不能混為一談。

韓國外交部則要求國際原子能機構盡快公布包含核污水排海計劃驗證結果的綜合評估報告，同時強調韓國等利害關係方的專家和研究機構參與審查的必要性。

《科學》（Science）雜誌今年1月的一片文章中引述夏威夷大學馬諾阿分校的海洋生物學家羅伯特·里奇蒙（Robert Richmond）稱，稀釋之後比飲用水還安全，聽起來很令人放心，但仍然比海水中自然狀態下的水平高出數千倍。而且這些水將集中在一個點排放數十年，因此氚和其他放射性同位素仍然可能在海洋生物中累積，並通過食物鏈傳遞給人類。

里奇蒙認為有更可行的辦法，比如把廢水通入充滿牡蠣、蚝類的水箱，他們會吞噬浮游生物，將放射性元素固化到其外殼上；或者乾脆直接把這些水儲存40到60年，因為氚的半衰期只有大約12年。

來自中文社交網絡的反對聲則認為，雖然列明諸多科學證據，但基於東京電力多次撒謊，對這家公司缺乏信任。比如事故之初東電否認污染水洩漏，2013年又承認高濃度污染水外洩；再比如2015年東電高管稱核輻射水平已降低至正常，但之後日本記者仍在核電站周圍錄得大幅超標的輻射量。

更多來自日本國外的批評則集中於，日本在公眾溝通不充分的情況下，依然堅持排放，使當地漁業從業者，以及太平洋島國承受消費者疑懼之下的經濟損失。

東京大學去年對亞洲和歐美共10個國家3000名居民的一項調查顯示，民眾普遍對排放廢水後的福島食品的安全性表達憂慮——日本以外的居民中，回答稱「很危險」和「有點危險」的，超過六成，其中韓國達93%；中國為87%。

值得一提的是，包括日本在內的民眾有40%以上聲稱，並不知道廢水是在放射性物質降至安全標凖以下再排放。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 日本福島漁民也反對核廢水排放。

福島縣當地的漁業組織也表示，將核電廠廢水排放入海會影響消費者觀感，讓事故後剛剛開始緩慢復蘇的當地漁獲，再次名聲掃地。目前，有12個國家和地區對日本食品採取進口限制。

出於同樣的原因，由17個太平洋島國組成的太平洋島國論壇（PIF）秘書長普納（Henry Puna）在一次會議上表示，把核污染水排入大海，可能對島嶼經濟體所依賴的漁場產生重大影響。世界上多達50%的吞拿魚出產於這個區域。「本區域國家堅定不移地認為，在所有各方都確認安全之前，不得（把核污染水）排放入海。」

誰願享用一罐福島縣的桃汁？

BBC中文記者 陳岩

我看著手裏粉紅的易拉罐，問自己這個問題。

三個月前，英國前首相鮑里斯·約翰遜，拿著同樣一罐桃子汁，很可能也問了自己同一個問題。

他的那一罐是日本外務大臣河野太郎送的；我的這罐是3月日本駐香港領事館記者會上送的。

約翰遜拉開易拉罐，一飲而盡；我的三罐在櫃子上擺了一周，還沒有動。

約翰遜喝完福島桃汁，還發了一條推特，意在表達支持，隨後英國也放開對日本的食品進口限制。但翻開推特下的評論，批評他「嘩眾取寵」、「拿錢辦事」的負面評論居多。

對福島食品的疑懼，對排放廢水的擔憂，背後其實不單針對福島的事故，或者日本政府的決定。更深一層是全人類70年來對核輻射的恐懼。

人類對看不見、不易理解又很致命的東西，有巨大的恐懼。此外還要疊加多年來的傳播和渲染——大多數人都聽聞廣島長崎被原子彈炸後的慘狀，切爾諾貝利在核電站爆炸後成為一座空城，甚至日本自己也在事故之初渲染「50死士」救援的英雄事蹟。

如果隨便問一個人，你願意吃這個美味的麵包嗎？它是切爾諾貝利的優質小麥做的。即便看到各種檢測數據，理性上知道這個麵包是安全的，然而但凡有其他選擇，你可能都不會吃它。

很遺憾，福島二字有可能步其後塵。尤其是當日本決定連續30年在福島海岸一公里處排放廢水。

即便退一步講，日本方面的科學證據一條條都完全正確，真的對環境和人類健康毫無影響，但這一決定對人心理的震顫，使普通民眾本能抗拒，即便面對科學證據，也不願理性地思考和理解。

在上述日本領事館的記者會上，我向參會的日本官員提出，讓約翰遜喝掉一瓶桃汁可能並不能起到什麼效果，但讓日本首相，甚至皇室，連續一年只吃福島來的食品，或許可以重建消費者信心。

日本的官員沒有直接回答我，他們只是承認看到這方面的差距。不過主持人半打趣地說，用福島大米釀的清酒很有名，或許我們應該勸岸田首相多喝些酒。

這個提議就這樣被一帶而過，日本方面還是在反覆強調科學的檢測、分析，給出圖表、示意圖，翔實而細緻，並且呼籲各個政府要根據科學證據，理性行事，解除對日本的食品進口限制。