越南戰爭50週年：再看美國失敗的七大原因

馬克·謝亞（Mark Shea）

BBC國際部記者

48 分钟前

圖像來源，Getty Images

第二次世界大戰之後，美國是無可爭辯的世界頭號經濟體，並且它相信自己在軍事上也同樣無可匹敵。然而在越南，美國儘管投入了大量的資金和人力，但是在經過至少八年的戰鬥之後還是被北越及其游擊隊同盟越南南方民族解放陣線（Viet Cong，慣稱「越共」）所打敗。3月29日是美國從越南最終撤軍的50週年，我們訪問了兩位專家學者，了解美國到底是如何在越南戰爭中落敗。

那是正值冷戰時代的高峰，共產主義和資本主義大國正在全球展開對抗。

被二戰拖垮至破產的法國曾試圖保住他們在中南半島（Indochina，另稱「印度支那」）的殖民地未果，然後一場和平的會議中將如今的越南分割成北邊的共產主義政權和南邊由美國扶植的政府。

但是法國人的敗退並未終結越南國內的衝突，而美國害怕一旦越南全國成為共產主義政權，那麼它周邊的國家也會一樣。美國就是在這種恐懼的驅動下，捲入了一場持續十年並奪去數以百萬計生命的戰爭。

那麼，世界頭號軍事強國是如果在一場戰爭中輸給貧窮的東南亞一個叛亂分子組成的政權的？這裏，我們請兩位專家對當中一些最普遍的共識作出解讀。

任務過於艱巨

圖像來源，Corbis via Getty Images 圖像加註文字， 在戰事的高峰階段，越南境內的美軍有50萬之眾。

到世界的另一邊去打一場仗，無疑是一場浩大艱巨的任務。

在這場戰事的高峰階段，越南境內的美軍有超過50萬之眾。

其成本也令人咋舌——2008年，美國國會一份報告估算，越戰總共的花費為6860億美元（換算成今天的錢則超過9500億美元）。

但是，美國在二戰中的花費比這多四倍有餘，而且最後贏了，在這之前不久剛剛遠渡重洋在朝鮮打過一仗，因此當時是信心滿滿。

英國聖安德魯斯大學（University of St Andrews）的美國外交及國防政策專家盧克·米杜普博士（Dr Luke Middup）說，當時在戰爭初期是有一種普遍樂觀情緒的。

「這在整場越南戰爭當中是其中一件非常奇特的事，」他向BBC表示，「美國完全意識到很多問題的存在——對於美軍能否在這個環境當中作戰，有很多的懷疑，但是美國政府直到1968年還是很有信心自己能贏。」

不過，這份信念後來卻萎縮了——特別是1968年由共產主義一方發動的新春攻勢（Tet offensive）大大打擊了這份信心——而最後，是國會不再支持為這場戰爭撥款，迫使美國於1973年撤軍。

不過，米杜普卻質疑，美國的作戰部隊是否一開始就根本不應該進入越南。另一位專家、美國俄勒岡大學政治科學系主任武有祥教授（ProfessorTuong Vu）也持相同的看法。

美軍並不適合這種類型的作戰

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 叢林給作戰雙方都造成了困難。

好萊塢電影經常描繪美國大兵如何在叢林環境下舉步維艱，而越共叛軍則在茂密的灌木叢中穿梭自如，施展突襲。

「美軍當時所要作戰的一些環境，換了任何大規模軍隊都會遇到困難的，」米杜普博士承認。

「那裏其中一些地方，是你在東南亞能找到的最茂密的那種叢林。」

不過，他說，雙方在此當中的水凖差異可能被誇大了。

「戰爭期間產生一種誤解，認為美軍陸軍應付不了這個環境，而北越和越共卻非常適應——這根本就不是真相，」他說。

「北越軍隊和越共在這樣的環境裏作戰也同樣承受巨大的困難。」

據米杜普博士所說，當中更重要的因素是，作戰的時間和地點幾乎從無例外地是由叛軍主動選擇，而且他們能夠越過邊境退到老撾和柬埔寨的安全地帶，而追擊他們的美軍則往往被禁止繼續跟蹤進入。

武有祥教授認為，美國集中精力與越共游擊隊交戰導致了他們的戰敗。

「南部的叛軍本來是絕無可能打敗西貢軍隊的，」他向BBC表示，但是這個戰略上的錯誤卻令北越的常規軍隊進入南方，最終是這股軍力的滲透贏得了戰爭。

美國在自己國內先輸了

圖像來源，Corbis via Getty Images 圖像加註文字， 大量民眾參加了華盛頓的反戰示威。

這場戰爭常常被描述成是「第一場呈現在電視上的戰爭」，它所得到的媒體關注是前所未有的。

美國國家檔案局（US National Archives）估算，至1966年，93%的美國家庭都擁有電視機，而當時他們能看到的內容審查更少，也比過去的戰爭更加實時。

這就是為什麼在新春攻勢期間，美國駐西貢大使館周圍的作戰畫面會如此震撼。觀眾是接近實時地看見越共將衝突蔓延到了南方政府的中心地帶——進而蔓延到美國公眾的客廳裏。

從1968年開始，媒體報道已經很大程度上不利於這場戰爭——無辜平民被殺、重傷或者虐待的影像呈現在電視和報紙上，很多美國人被嚇怕了，轉而反對這場戰爭。

全美各地爆發大規模事件，形成一場浩大的抗議運動。

圖像來源，Corbis via Getty Images 圖像加註文字， 執法者和反越戰的示威者常常發生衝突。

其中一場示威發生在1970年5月4日，俄亥俄州的肯特州立大學四名和平示威的學生被國民警衛隊人員開槍打死。

「肯特州立大學屠殺事件」令更多人反對這場戰爭。

一張被指是邀請年輕男性入伍的徵兵廣告極不受歡迎，它和一些美國士兵躺在棺材裏被運回祖國的照片對公眾情緒產生災難性的影響——在這場戰爭中有大約58000名美國服役人員死亡。

武有祥教授認為，這對於北越來說是一個重大利好：儘管他們的損失要慘重得多，但是他們的威權政府對於媒體有絕對控制，也壟斷了信息的傳播。

「美國和南越對於塑造公共意見的能力和意願，不能與共產主義政權相比，」他說，「後者有強大的宣傳體系。他們關閉邊境，打壓異見。誰不同意這場戰爭，誰就被送進監獄。」

美國在南越也失了民心

圖像來源，Corbis via Getty Images 圖像加註文字， 被懷疑是越共的人被捕——武有祥估計，南方大約有三分之一的人當時對共產主義者抱有同情。

這是一場出奇殘暴的戰爭，美軍動用了一系列駭人的武器。

凝固汽油彈（一種燃燒溫度達2700攝氏度的石化燃燒彈，所觸及的地方都會附著在上）和橙劑（另一種用來阻止敵人以森林作掩護的化學品，但同時也毀滅莊稼導致饑荒）的使用，在鄉村民眾當中尤其能造成對美軍的負面印象。

「搜索並殲滅」的戰略任務殺害了無數無辜平民 ，比如1968年的美萊村屠殺，美軍在越戰期間這一場臭名昭著的事件中就殺害了數以百計的越南平民。

平民死亡數字使得當地本來不一定傾向於越共的社區民眾也背離了。

「當時並不是大部分的南越人民都是堅定的共產主義者——大部分人只不過是想繼續過生活，盡可能地避免戰爭，」米杜普博士說。

武教授也認為，美國當時很難贏得民心。

「外國軍隊要讓民眾開心總是困難的——你基本可以期他們不會特別受愛戴，」他說。

共產主義者的士氣更高昂

圖像來源，Hulton Archive/Getty Images 圖像加註文字， 共產主義政權的士兵很可能比南越及其同盟的士兵更有激情。

米杜普相信，總體上，選擇為共產主義者一方作戰的人們，比起那些加入南越一方的人們更有求勝的決心。

「美國在戰爭期間的一些研究，對大量對共產主義囚犯進行的問訊確認了這一點，」他說。

「美國國防部和蘭德公司（Rand corporation，為美國軍方服務的一個智庫）做了一些作戰動機和士氣方面的研究，了解北越和越共分別為什麼而參戰，結論是他們參戰的動機都是因為他們認定自己所做的是愛國的行為，也就是將國家統一在一個政府之下。」

共產主義軍隊在大量傷亡的情況下仍然堅持作戰的能力，或許也是他們士氣之強的證據。

美國領導層一度對屍體數量很執著，覺得如果他們殺敵的速度快過敵軍補員的速度，共軍就會失去戰鬥的意志。

這場戰爭期間有約110萬北越和越共戰士死亡，但是共產黨的軍隊似乎一直到戰爭末尾都能夠及時補員。

武教授並不肯定北越有更強的士氣，但是他承認，北方軍隊所受到的灌輸「武裝」了他們。

「他們能夠令人們信仰這份事業。得益於宣傳和教育體系，他們能夠將人變成武器。」

南越政府腐敗且不受歡迎

圖像來源，Hulton Archive/Getty Images 圖像加註文字， 美國總統尼克松預言，美軍撤走後，南越就會淪陷。

米杜普博士認為，南方面對的決定性難題是缺乏可信性，以及它與前殖民地勢力的聯繫。

「北越和南越之間的分裂一直都是人為的，是由冷戰所帶來，」他說，「在文化、民族還是語言上，都沒有因素令越南分裂為兩個國家。」

他認為，南方當時漸漸被一個宗教少數派——天主教徒——所佔據。

雖然這個群體在當時只佔人口的10-15%（越南大部分人為佛教徒），但是當時很多北方的人都因為害怕被迫害而逃到南方，形成米杜普博士所說的對南方政治「持批評態度的大多數」。而這些南方的政客，像南越第一任總統吳廷琰，都在美國有一些有權有勢的天主教徒朋友——比如像美國總統約翰·F·肯尼迪（John F. Kennedy，甘迺迪）。

這種由一個宗教少數派佔據的狀況「令南越政府在作為佛教徒的大多數人口當中不受歡迎」，米杜普博士說。

他認為，是這一點導致了政權合法性的危機，大多數越南人將這個政府視作一個舶來品，是法國殖民主義的遺產，因為很多天主教徒都曾站在法國人那一邊作戰。

「50萬美軍的存在正突出了這個政府在方方面面依賴外國人的事實，」米杜普說，「南越從來就不是一個能夠令大多數人信服它值得為之奮鬥和犧牲的政治事業。」

這一點，他說，就引出了一個問題，美國從一開始是否應該出兵支援一個他形容為腐敗不堪的政權。

「從它的建立到消亡，（越南共和國）都是一個極其腐敗的政權，這從1960-1975年間大量接收美國援助而變得更壞——它令南越經濟完全跑偏，」他說。

「它基本上意味著，沒有人能夠不通過賄賂而獲得任何職位——無論是文職還是軍方，」他認為這對於武裝力量造成了深刻的影響。

「這意味著美國永遠不可能建立起一個可靠、有戰鬥力和南越軍隊，」他說。

「所以，這從來就是不可避免的——而且連（美國總統）里查德·尼克松（Richard Nixon，尼克遜）也認識到這一點——當美軍在未來某一時刻撤走的時候，南越政權就會倒台。」

美國和南越所面對的局限是北越沒有的

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 武教授說，越共能夠使用自殺式戰略，但是盟軍從來做不到。

武教授並不同意，南越的戰敗不可避免，反而覺得美國的學術界在越南問題上總是典型地尋找借口。

「他們想要將失敗歸咎於某些人，而最容易歸罪的對象就是南越，」他說，並且表示，在美國的報道中，對腐敗的批評和對天主教徒的偏愛都被誇大了。

「當時有很多腐敗，但沒有到導致戰敗的程度。它造成很多效率低下和不起作用的軍隊單位，但是總體上，南越軍隊打得非常不錯，」他堅持說。

武教授認為，在戰爭中失去20-25萬軍人的南越軍隊好到或許完全由自己來打會更好，哪怕沒有美國軍力和資金。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國直升機疏散南越士兵和設備。

武教授認為，最終的決定因素是北方能夠在非常長的時間裏保持著全面作戰狀態——這種專注力是更為自由派的南方所不可企及的。

這個政治體系的本質意味著公眾會相信這場戰爭，而對傷亡所知較少。

「美國和南越則根本不可能像共產主義者那樣能夠塑造公共意見，」武教授說。

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「儘管失去大量人力，他們仍然能夠調動起來，」他說，這意味著像自殺式、「人浪式」進攻等的軍事戰術北方可以用，而南方則不可以用。