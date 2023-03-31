特朗普因「封口費」事件遭刑事起訴成美國政壇首例，這將如何影響2024總統大選？

26 分钟前

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美國前總統特朗普（Donald Trump 川普）因為在2016年美國總統選舉前，向一位成人片影星明星支付封口費遭起訴。

不過，針對這起案件的起訴細節尚未公布。

陪審團在調查了有關特朗普曾向色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元封口費，要後者隱瞞兩人婚外情事件之後，投票通過起訴特朗普。

76歲的特朗普則否認有不法行為。

但他是第一位遭刑事指控的首位的美國前總統。

持續調查此事的曼哈頓地區檢察官布瑞格(Alvin Bragg)的辦公室證實，已經聯繫特朗普律師，以 「協調他的認罪自首」，前者尚未說明起訴細節。

但是，兩位熟悉此事的消息人士則向美國CBS新聞網說，居住在佛羅里達州的特朗普預計將於下周飛往紐約，並於下周二（4月4日）出庭。

起訴書中的相關指控內容，將在聽證會上向他宣讀，預計約10到15分鐘。

美國特勤局，亦即負責保護現任和前任美國總統的單位，將負責特朗普出庭的安保工作。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普、成人片女星和「封口費」：丹尼爾斯案是怎麼回事

發生了什麼事？

2016年，色情片演員丹尼爾斯與媒體連絡，表示願意出售自稱在2006年曾與特朗普(Donald Trump)發生婚外情的細節。

丹尼爾斯說，兩人外遇行為發生在特朗普與現任妻子梅拉尼婭結婚後的第2年。之後，特朗普的團隊獲得消息，其律師科恩向丹尼爾斯支付了13萬美元，要後者對外遇之事封口。

這事其實並不違法。

然而，當特朗普付款給他的律師時，付款記錄卻說這是用於法律費用。檢察官說，這相當於特朗普偽造了商業記錄，這在紐約是一種輕微的刑事犯罪。

不過檢察官還可能指控特朗普違反了美國選舉法。因為，特朗普試圖隱瞞這筆給丹尼爾斯的款項，目的是不想讓選民知道兩人髮生婚外情。

而通過偽造商業記錄來掩蓋罪行將是一項重罪，也是一個較嚴重的指控。但即使主張起訴的人也承認，無論如何，這絕不是一個涇渭分明的案件。

因為這樣的起訴幾乎沒有先例，過去， 針對將資金是用於選舉還是個人支出之間的越界行為，控訴政治家的嘗試都以失敗告終。

就像美國所有刑事被告一樣，特朗普將要面臨著被按指紋，和拍攝起訴照片的未來。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這起刑事案件可能影響 2024 年的美國總統大選。 特朗普目前是共和黨人中，已經宣佈和潛在黨內競爭者的領跑者。

在一份聲明中，特朗普攻擊布瑞格，稱這位檢察官恬不知恥， 「為拜登做骯髒的工作」。

他又抨擊民主黨在試圖「捉到特朗普」的過程中一直在撒謊及欺騙，「但現在他們做了一件不可想象的事情，在公然干涉選舉的行為中還起訴一個完全無辜的人。」

特朗普多次批評在他的家鄉紐約市進行的調查，是由他的對手主導的政治 「獵巫」。

起訴特朗普的檢察官布瑞格，是一名註冊的民主黨黨員，但他否認對特朗普進行政治報復：「我們根據事實、法律和證據評估我們管轄範圍內的案件，」他本月早些時候的推文這樣說。

不過，特朗普的律師奈齊麗斯（ Susan Necheles）發出一份聲明表示「特朗普沒有犯下任何罪行。我們將在法庭上全力反擊這一起政治起訴。」

特朗普遭起訴消息傳開後，涉案的丹尼爾女士斯則感謝她的支持者。 她在推特上發帖說：「我收到了太多信息，我無法回復……也不想灑了我的香檳。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 若特朗普被逮補，應該會加深和激化美國政治體系中已經存在的尖銳分歧。

如何影響美國大選？

此外，這起刑事案件可能影響 2024 年的美國總統大選。 特朗普目前領跑共和黨人中其他已經宣佈和潛在競爭者。

但美國也沒有法律能阻止被判有罪的候選人去競選總統，或擔任總統這職務——即便是在監獄服刑中。

然而，特朗普若被捕，肯定會使他的總統競選活動更加複雜。

因為，雖然這可能會使一些共和黨選民支持陷入困境的參選人，但對於正在競選的候選人來說，這可能會大大分散他的注意力，因為他還要為選票搖旗吶喊並參加辯論。

此外，若特朗普被捕，應該會加深和激化美國政治體系中已經存在的尖銳分歧。

保守派認為，這位前總統面對的是另一套法治； 而自由派則認為， 這是對違法者的追責，即便他是身居高位。

特朗普的競選團隊在本周發出了籌款電郵，並引用了起訴書。

共和黨高層也正在聚集支持特朗普。

共和黨籍，美國眾議院議長麥卡錫說：「布瑞格試圖干預我們的總統選舉，對我們的國家造成了無法彌補之損害。」

他說：「布瑞格總是釋放暴力犯去恐嚇公眾，現在又將我們神聖的司法武器化，用以對抗特朗普前總統。」

但是，民主黨人則對起訴表示歡迎認為，這表明沒有人可以凌駕於法律之上。

民主黨國會議員希夫說：「對前總統的起訴和逮捕在整個美國歷史上都是史無前例......特朗普被指控的非法行為也是如此。」

特朗普還在其他幾起案件中接受調查。其中，包括對他在 2021 年 1 月美國國會大廈騷亂中的角色、他為了扭轉 2020 年大選中在喬治亞州失利所做的事情，以及他離任後對機密文件的處理都還在進行調查。

特朗普先從 2017到2021年擔任總統四年內， 曾兩次被美國眾議院彈劾，兩次在參議院躲過彈劾。