特朗普受審日全流程預測：投案，被捕出庭，現場保釋，返回海湖莊園發表演講

17 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國前總統唐納德·特朗普（Donald Trump）因為涉嫌向一名色情片女星付「封口費」，即將面臨歷史性的刑事起訴。

他於當地時間周一（4月3日）抵達紐約市，預計將會在周二接受法庭傳訊。

屆時，這名曾領導白宮四年的前總統將會面對法官。傳訊的程序包括留下指模和拍攝面部免冠照片。

76歲的特朗普是歷史第一個被刑事起訴的美國前總統。

他正在謀劃再度競逐總統職位，參加2024年美國大選。

這一案件到底是怎麼回事？它有多大的重要性？本文帶你迅速看懂。

最新的進展是什麼？

周一，特朗普從佛羅里達州的家前往紐約，隨後會被正式拘捕並出庭。

當局在周一已經加強了保安，因為預計周二在曼哈頓法院外將會有示威。美國媒體亦在紛紛對這一案件作全方位的追蹤報道。

在聽證會期間特朗普面臨的起訴會被全部公開。特朗普預計會先到曼哈頓地區檢察官布瑞格(Alvin Bragg)的辦公室投案，隨後被法庭正式傳訊，這意味著對他的指控會當庭宣讀，隨後他將進行申辯。

特朗普離開佛羅里達前往紐約之前，在自己成立的社交平台「Truth Social」上稱這是「政治迫害」。

在正式傳訊之前，特朗普的法律團隊將加入一名新的律師托德· 布蘭奇（Todd Blanche）。

預計這名前總統將會獲法庭准許保釋離開，並於周二晚上回到海湖莊園（Mar-a-Lago），並在當地時間20時15分向支持者發表講話。

上周，紐約陪審團投票決定對特朗普提出控告，意味著他們相信，有足夠證據對前總統進行刑事起訴。

我們目前尚不知道具體的起訴內容和罪名是什麼——起訴書將會在傳訊時全面公開。

不過，特朗普的律師已經表示，這名前總統將會否認控罪。

但是多個星期以來，陪審團都在聽取關於特朗普向成人電影女星斯托米·丹尼爾斯（Stormy Daniels）付錢要求其保持沉默的證據。

事件發生於特朗普成為美國總統之前，後來他在2016年美國大選中擊敗希拉里·克林頓（Hillary Clinton）。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普、成人片女星和「封口費」：丹尼爾斯案是怎麼回事

特朗普面臨什麼指控？

斯托米·丹尼爾斯表示，她在2006年與特朗普有過一段韻事，後者一直對此否認。

2016年，丹尼爾斯試圖將她的故事賣給媒體。特朗普的律師邁克爾·科恩（Michael Cohen）向丹尼爾斯支付13萬美元（10.5萬英鎊），要求其保持沉默。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯托米·丹尼爾斯

這一類付款被稱為封口令。封口令本身並不犯法，但是曼哈頓檢察官調查的是，與這筆款項有關的商業紀錄是否存在造假。

這才是令特朗普陷入麻煩的因素——科恩報銷這筆費用時在賬戶記錄上稱這筆款項為法律費用，被指造假。

由於事情發生在美國民眾即將投票之際，它可能亦違反支付費用幫助競選的相關法律。

案件將會進行審訊，特朗普將會提供他的說法，但我們不知道這會在什麼時候進行。

他否認有任何不當行為，並稱起訴是出於政治動機。

在特朗普抵達紐約之前，曼哈頓的特朗普大廈周圍的每一個角落都已經有媒體記者駐守，至少有五架直升機在該區域上空盤旋。

在到達後，特朗普向媒體和人群揮手致意，並在嚴密保安包圍下走進大廈。

若罪成，特朗普會入獄嗎？

此案法律程序最終可能性最大的是罰款，但是也有可能是入獄。

假如當中有任何起訴的罪名屬於嚴重罪行，那麼特朗普將會面臨最多四年監禁。

據美國媒體報道，特朗普至少面對一項嚴重罪行起訴；另有媒體報道他面臨的大小罪名約有30項。

不過，法律專家向BBC表示，監禁的可能性很小。

特朗普還能參選嗎？

可以。即使特朗普現在被起訴，美國憲法當中並無任何條例足以阻止特朗普繼續他的選戰。

即使他入獄，理論上他仍然可以競選甚至當選美國總統。

不過，當中有現實的考量。

長期的官司和訴訟對於總統競選而言是巨大的干擾——時間、精力和競選集會的時間安排等等方面都是。

據特朗普的團隊稱，自上周對他作出起訴的消息傳出後，特朗普2024年競選陣營已經籌到超過800萬美元。

喬治亞州議員瑪喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）計劃在周二的法庭附近舉行支持特朗普的集會。

紐約官員表示，與2021年國會騷亂事件前夕不一樣，這一次他們並未看到有示威者大量湧入。

美國總統拜登（Joe Biden）周一表示，對紐約可能出現的騷動有擔憂，但是「我對紐約警察部有信心」。

特朗普以往受到的調查

他在任總統期間曾面對過兩次國會調查，即所謂的彈劾，但是兩次都被參議院宣佈無罪。

現在，他已經離任，不能再被彈劾，但是卻可以被起訴 ，然後面對一系列刑事調查。