特朗普受審：起訴美國前總統的34宗重罪揭露了什麼？

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

BBC駐北美記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普走進法庭。

美國前總統特朗普當地時間周二（4月4日）出席紐約法庭聽證，否認全部34項刑事指控。之後，他返回佛羅里達並向支持者發表講話，再次聲稱，起訴有政治動機，案件是「對我們國家侮辱」。同日，他的34宗重罪罪名曝光。

雖然偽造商業紀錄通常是被列作輕罪，但是，特朗普被指控干犯重型罪。這代表涉及的罪行更加嚴重，若最高量刑可能包括監禁。

「從根本上，今天這個案件中的指控和我們很多的白領案件差不多，」紐約市檢察官阿爾文·布雷格（Alvin Bragg）這樣形容他的團隊向前總統作出的指控，「指控的是一個人一次又一次說謊來保護他們的利益，逃避我們所有人都必須遵守的法律。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普抵達法庭。

特朗普對所有的指控均否認，在離開法院後堅稱無須答辯。「沒有做過任何不合法的事！」他在他的社交媒體網站上發帖稱。

不過，罪成與否將會由陪審團來決定。以下是這宗起訴美國前總統的歷史性案件中的一些細節。

全部34項指控均涉及封口費

特朗普面對的指控是34項偽造商業紀錄的一級罪名。

所有指控均涉及一宗13萬美元的封口費，在2016年美國大選前由他的律師邁克爾·科恩（Michael Cohen）向色情片女星斯托米·丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付，以阻止她談論她聲稱的2007年曾與特朗普有染一事。

在法庭文件中，科恩被指代為「律師A」，丹尼爾斯則被指代為「女子2」。

在與起訴書一併提交的事實陳述文件中，第一行即清楚闡明起訴的案情：被告唐納德·特朗普（DONALD J. TRUMP）反覆且具有欺騙意圖地偽造紐約商業紀錄，以掩飾在2016年總統選舉期間對選民公眾隱瞞危害信息的犯罪行為。

圖像來源，Pool 圖像加註文字， 特朗普和其律師團隊在法庭上。

包庇行為發生在特朗普任總統期間

控告特朗普的案件圍繞著科恩在支付封口之後如何獲得補償所展開。

2017年，在成為總統之後，特朗普與科恩在白宮見面。之後不久——長達10個月的時間裏——特朗普開始從一個處理他資產的信託基金和他自己的銀行賬戶裏，出具支票給科恩。

這些支票被登記為「法務費用」，但是科恩說，它們實際上是封口費的報銷。

檢控方陳述指：由特朗普集團（Trump Organization）保存及保管的有關支付紀錄為虛假的紐約商業紀錄。真相是，並無律師聘用協議，而律師A接受的並非是2017年提供法律服務的費用。被告導致他的實體偽造商業紀錄，以掩飾他及其他人的犯罪行為。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 檢察官布雷格在庭審後的記者會上。

輕罪變重罪

布雷格指，特朗普偽造支付款項的真實性質，因為這些款項是用於支持一次犯罪行為。雖然封口費本身並不違法，但是使用金錢幫助競選總統而不申報，則違反了聯邦競選財務法。

科恩僅因未透露向丹尼爾斯付款一事違規被定罪。布雷格重申，就該次付款向科恩作出補償的特朗普，是與一項刑事罪行有關聯——這使得他偽造商業紀錄的行為成為一次更嚴重的罪行。

特朗普的辯護者稱，這是濫用法律，而且是一次有政治動機的檢控。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普走出法庭。

「一種犯罪行為模式」

布雷格提到另外兩個特朗普競選陣營支付封口費的事例。他說這些支付的費用證實了檢控方的說法，特朗普知道他給科恩的費用是試圖影響2016年總統選舉的不法企圖當中的一部分。

「被告與其他人一起編排了一個計劃，通過發現並收買有關他的負面信息來壓制信息的公開，從而有益於被告的競選前景，以此來影響2016年總統選舉，」起訴書的事實陳述這樣表示，「為了實施這項不法的計劃，參與者違反了競選法規，製造並導致了紐約多家實體商業紀錄中的虛假條目。」

其中一個事例是，一名聲稱自己知道特朗普有一個婚外私生子的看門人接受了3萬美元。另一個事例是，另一名聲稱自己與特朗普有染的女性接受了15萬美元。特朗普否認與該女子有染。