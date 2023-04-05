麥卡錫：即將與台灣總統蔡英文見面的強硬派美國眾議長

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圖像來源，PA Media

蔡英文將於美國當地時間4月5日，在加州雷根（里根）總統圖書館與美國眾議院院長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。

這是台灣總統首次在美國境內與美國眾議長會面，也是1979年中美建交以來，台灣領導人在美國進行的最高級別會晤。

麥卡錫被視為共和黨內的務實派，人際手腕高明。他年初在美國164年來耗時最久的眾院議長選舉中，擊敗黨內極右翼勢力當選，取代前任、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi，裴洛西）成為美國政壇的第三號人物。

家中首個共和黨人

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 作為眾議長的麥卡錫（右二）是美國當今政壇的第三號人物。

麥卡錫1965年生於加州中南部貝克斯非市（Bakersfield），母親是家庭主婦，父親為助理消防隊長，雙親都是民主黨支持者，他是家中第一個共和黨人。

他在加州州立大學貝克斯菲爾德分校（California State University, Bakersfield）主修營銷學，19歲在學校期間中了5000美元彩票，開始投資股票和經營三文治店，但很快就發現利潤微薄、稅收過高，因而轉向支持右派理念。

麥卡錫賣掉小店，1987擔任當地共和黨眾議員湯瑪斯（Bill Thomas）的助手和徒弟，正式進入政界，2002年當選加州的州眾議員。曾與他同期的共和黨人麥金托（Tom McClintock）表示，對麥卡錫當年的表現印象深刻，指他在民主黨人主導的加州議會中，很堅持共和黨原則。

麥卡錫在加州議會做了兩屆，2006年其師傅湯瑪斯退休，他便接棒參選，成功躋身國會。當時共和黨是少數派，但麥卡錫很快在黨內開闢自己的位置，以擅於籌款和招募著稱。

他其後迅速晉升為首席副黨鞭，後來又擔任多數黨黨鞭。2014年，麥卡錫當選為眾議院共和黨領袖，2015年首次挑戰議長寶座失敗，同黨的保羅·瑞安被選為議長。2019年後麥卡錫開始擔任眾議院少數黨領袖。

對華立場強硬

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 麥卡錫被認為對中國持強硬立場，他主導成立了眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」。

在外交議題上，他主張對中國強硬，2020年5月在眾議院成立共和黨「中國工作小組」（China Task Force），以應對中國威脅。

2022年底中期選舉共和黨重掌眾院後，他宣佈若當選議長將成立眾院「中國問題特別委員會」（Select Committee on China）。2023年1月，眾議院以365票贊成、65票反對，壓倒性表決通過成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）。

麥卡錫指出，美國花了數十年時間，通過歡迎中國加入全球體系的政策，中國卻以侵略與反美情緒來回應，他強調捍衛美國不受中國共產黨侵略是跨黨派的事情。他也說，共和黨領導的眾院將調查新冠疫情起源，追究中國的責任。

對台灣方面，他在2022年夏天曾力挺時任眾議長佩洛西訪問台灣，並承諾若共和黨執掌眾議院，他希望以議長身份再次率團訪問台灣，成為第三位訪台的眾院議長。

今年1月美國網媒《酒杯新聞》（Punchbowl News）報道麥卡錫擬春季訪問台灣，消息引起北京強烈反彈。《金融時報》3月初引述台灣官員稱，蔡英文說服麥卡錫改為在加州會晤，以免過度刺激北京，威脅台灣安全。