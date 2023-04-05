麥卡錫：即將與台灣總統蔡英文見面的強硬派美國眾議長

Speaker Kevin McCarthy speaking at the annual "Friends of Ireland Luncheon" on Capitol Hill in Washington, DC, during Taoiseach Leo Varadkar"s visit to the US for St Patrick"s Day. Picture date: Friday March 17, 2023.

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蔡英文將於美國當地時間4月5日，在加州雷根（里根）總統圖書館與美國眾議院院長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。

這是台灣總統首次在美國境內與美國眾議長會面，也是1979年中美建交以來，台灣領導人在美國進行的最高級別會晤。

麥卡錫被視為共和黨內的務實派，人際手腕高明。他年初在美國164年來耗時最久的眾院議長選舉中，擊敗黨內極右翼勢力當選，取代前任、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi，裴洛西）成為美國政壇的第三號人物。

家中首個共和黨人

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作為眾議長的麥卡錫（右二）是美國當今政壇的第三號人物。

麥卡錫1965年生於加州中南部貝克斯非市（Bakersfield），母親是家庭主婦，父親為助理消防隊長，雙親都是民主黨支持者，他是家中第一個共和黨人。

他在加州州立大學貝克斯菲爾德分校（California State University, Bakersfield）主修營銷學，19歲在學校期間中了5000美元彩票，開始投資股票和經營三文治店，但很快就發現利潤微薄、稅收過高，因而轉向支持右派理念。

麥卡錫賣掉小店，1987擔任當地共和黨眾議員湯瑪斯（Bill Thomas）的助手和徒弟，正式進入政界，2002年當選加州的州眾議員。曾與他同期的共和黨人麥金托（Tom McClintock）表示，對麥卡錫當年的表現印象深刻，指他在民主黨人主導的加州議會中，很堅持共和黨原則。

麥卡錫在加州議會做了兩屆，2006年其師傅湯瑪斯退休，他便接棒參選，成功躋身國會。當時共和黨是少數派，但麥卡錫很快在黨內開闢自己的位置，以擅於籌款和招募著稱。

他其後迅速晉升為首席副黨鞭，後來又擔任多數黨黨鞭。2014年，麥卡錫當選為眾議院共和黨領袖，2015年首次挑戰議長寶座失敗，同黨的保羅·瑞安被選為議長。2019年後麥卡錫開始擔任眾議院少數黨領袖。

對華立場強硬

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麥卡錫被認為對中國持強硬立場，他主導成立了眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」。

在外交議題上，他主張對中國強硬，2020年5月在眾議院成立共和黨「中國工作小組」（China Task Force），以應對中國威脅。

2022年底中期選舉共和黨重掌眾院後，他宣佈若當選議長將成立眾院「中國問題特別委員會」（Select Committee on China）。2023年1月，眾議院以365票贊成、65票反對，壓倒性表決通過成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）。

麥卡錫指出，美國花了數十年時間，通過歡迎中國加入全球體系的政策，中國卻以侵略與反美情緒來回應，他強調捍衛美國不受中國共產黨侵略是跨黨派的事情。他也說，共和黨領導的眾院將調查新冠疫情起源，追究中國的責任。

對台灣方面，他在2022年夏天曾力挺時任眾議長佩洛西訪問台灣，並承諾若共和黨執掌眾議院，他希望以議長身份再次率團訪問台灣，成為第三位訪台的眾院議長。

今年1月美國網媒《酒杯新聞》（Punchbowl News）報道麥卡錫擬春季訪問台灣，消息引起北京強烈反彈。《金融時報》3月初引述台灣官員稱，蔡英文說服麥卡錫改為在加州會晤，以免過度刺激北京，威脅台灣安全。

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台灣總統蔡英文出訪中美洲 回程將過境美國晤眾議長麥卡錫