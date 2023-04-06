馬克龍馮德萊恩聯袂訪華：解決烏克蘭危機，法歐領導人如何拉攏中國

常思穎

BBC中文

28 分钟前

圖像來源，REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool 圖像加註文字， 4月5日，法國總統馬克龍抵達北京首都國際機場。

在俄羅斯烏克蘭戰爭持續僵局難解的情況下，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月5日抵達中國進行為期三天的訪問，與習近平、李強等人會晤。和馬克龍聯袂到訪中國的還有歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。

目前正值西方領導人對中俄關係的擔憂加劇——習近平上個月前往莫斯科與普京總統會面，雙方均表示要進一步強化雙邊關係。

烏克蘭危機被認為是本次會晤的首要話題，不管是法國、歐盟，還是中國，都試圖從中獲得某些政治利益。

那麼，他們各自希望得到什麼呢？

馬克龍的「機會」

對馬克龍來說，這次訪華的首要目的，是勸阻北京在烏克蘭問題上支持俄羅斯；與此同時，他還希望與中國這個重要的貿易和地緣政治伙伴保持良好關係。

與其它歐洲國家不同的一點是，法國有約160萬名法國公民居住在包括印太地區在內的海外領土上。法國在印太地區部署了約8000名軍人，近年來法國留意到中國逐漸擴張的影響力，加大了軍事部署。

但法國目前遭遇通貨膨脹、難民危機，以及後疫情時代的經濟挑戰。烏克蘭危機和歐俄之間的相互制裁令法國經濟雪上加霜，加劇了國內的社會矛盾。因此法國將目光投向中國，希望北京通過與俄羅斯之間的友好關係來緩和烏克蘭危機。

「中國是世界上唯一能夠對（俄烏）衝突產生改變性影響的國家，」法國總統府的官員近日對記者表示。

該官員指出，中國如果在軍事上支持俄羅斯將是一個災難性決定，會對俄羅斯產生重大戰略影響，而馬克龍此次訪華「將嘗試尋找空間來實施對烏克蘭人民有用的倡議，並為結束衝突找到中期路徑」。

圖像來源，Mohammed Badra/EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 4月3日，法國總統馬克龍在法國愛麗舍宮歡迎歐盟委員會主席馮德萊恩。

馮德萊恩也將中俄關係放在重要考慮中。他在上周發表的有關中國的演說中說：「中國如何繼續與普京的戰爭互動，將是歐中關係未來發展的決定性因素。」

烏克蘭戰爭爆發以來，北京多次表示希望通過和平談判來解決衝突，但並沒有譴責過俄羅斯的入侵，也沒有要求俄羅斯軍隊撤出烏克蘭，這令許多歐洲國家產生質疑。

「馬克龍與歐盟委員會主席一起訪問中國，表明馬克龍重視強大而團結的歐盟，也有助於向北京發出歐洲團結的信息。」歐洲智庫安全與發展政策研究所（Institute for Security & Development Policy）的馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）博士對BBC中文說。

她認為，北京不希望進一步破壞與歐洲的關係，因為它把歐洲視為中國的重要合作伙伴和重要市場，不想被華盛頓取代。

「這對馬克龍來說是一個機會。」馮儒莎說。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群對BBC中文說，「如果馬克龍能夠推動中國在俄烏戰爭中扮演更積極的角色，將有助於提升法國的國際地位。」

也有分析認為，馬克龍可能並非真的相信中國能在烏克蘭危機中起到建設性作用。

歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）的亞洲項目負責人揚卡·歐特爾（Janka Oertel）在近日一次訪談中說，一些歐洲政策制定者認為，假裝相信中國的和平倡議可能是出於戰術考慮。

她說，烏克蘭總統澤連斯基自己也表示希望與習近平會面，並討論這些建議。「歐洲領導人也可以打破中國領導層的虛張聲勢，推動北京就和平倡議提案的具體內容進行談判，以確保中國政府沒有空間聲稱其努力遭到拒絕。」

中國想要什麼?

圖像來源，REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool 圖像加註文字， 4月5日，法國總統馬克龍抵達北京首都國際機場前，中國軍隊軍官列隊站立。

對於中國來說，與美國的關係正日益惡化，於是將焦點轉向最大的貿易伙伴歐洲，希望恢復正常交往。

自2022年秋天以來，中歐互動便持續上演。先是11月德國總理肖爾茨率先訪華，隨後在巴厘島G20峰會期間，習近平密集會見法國、荷蘭、西班牙、意大利等國家領導人。12月，歐洲理事會主席夏爾·米歇爾應邀訪華。今年3月底，西班牙首相桑切斯也訪問中國。

朱志群指出：「拜登政府對中政策以競爭為主，美國甚至施壓一些盟友加入抗中行列。 中國顯然希望分化美西方對中國的壓力，這是近期以來中國積極發展與美國盟友的關係的主要原因，比如歐盟國家和澳大利亞，新西蘭等。」

與此同時，「中方也認為馬克龍是比較溫和理性的領導人，是可以合作的對手。」

馬克龍此前一直批評拜登政府對中國的強硬路線，並認為任何形式的「脫鉤」對歐洲都是不利的，因為這關係到巨大的經濟利益。他的顧問近日向外界表示，馬克龍此次訪華意在「重啟」與中國的外交和經濟聯繫。

馮儒莎說，「儘管馬克龍支持歐盟對中國採取更強硬的立場，但他採取的方式很謹慎。他認為，歐盟應該按照自己的方式行事，使歐盟置身於美中戰略對抗之外。」

這與中國的意圖不謀而合。

不少中國專家指出，自烏克蘭戰爭爆發以來，歐盟內部傾向美國的力量越來越大。他們認為，只要俄烏戰爭沒有解決，歐盟對美國的依賴就會持續，而歐盟獲得戰略自主權的前景仍將黯淡。

中國現代國際關係歐洲研究所所長張健在一篇文章中寫道：「歐洲國家增加的軍費，大部分仍可能流向美國，而不是歐洲國家的軍工企業……這顯然不是（歐洲）戰略自主的好跡象。」

「歐盟的多數成員國，仍將採購美國武器作為對美忠誠度的體現，以贏得美國好感，而不是以建設歐盟防務自主為目的。」

在為期三天的訪問中，馬克龍將在北京與習近平舉行會晤，並訪問中國的南方城市廣州，這無疑代表著一種友好的外交意向。

法國與歐盟的「籌碼」

圖像來源，Getty Images

不過目前尚不清楚，馬克龍能否成功推動中國出力緩和俄烏戰爭。

有分析指出，馬克龍沒有籌碼實現這一目標。因為需要考慮馬克龍此次訪華的另一個意圖——與中國維持良好的經濟關係。

最近幾年，法國與中國的經濟關係一直在下降，貿易逆差不斷擴大。根據法國經濟部，中法貿易逆差從2019年的330億歐元增加到2021年的396億歐元。疫情期間，家樂福、歐尚等多家法國大公司退出中國市場，其它一些公司則縮減了供應鏈。

推動中國的籌碼似乎更多在馮德萊恩手中——這也是馬克龍邀請她一同訪華的一個重要原因。

「歐盟有警告中國的籌碼，預防北京向俄羅斯提供致命性援助。北京依然重視與歐洲先進經濟體的經濟聯繫——特別是在高科技領域，歐洲目前比美國開放。」美國智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）資深研究員司馬安洲（Andrew Small）對BBC中文說。

馮德萊恩在訪華前的演說中質疑中國的意圖，並表示需要更多證據才能認可北京的和平計劃。「沒有讓俄羅斯從烏克蘭撤軍的計劃不是和平計劃。」她說。

馮德萊恩或許已經意識到，讓中國在緩和戰爭中發揮建設性作用似乎並不現實。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平與普京的首天會晤屬非正式，持續了四個小時。

朱志群分析，跟馬克龍比， 馮德萊恩可以說是歐盟內的對華鷹派，對中國一向批評較多。她此次與馬克龍同行，「基本上是為了平衡歐盟對華政策，凸顯雙方在人權和安全等方面的分歧，同時強化中歐之間在經貿和投資等方面的合作。」

馮德萊恩代表著27個歐盟成員國。到目前為止，這些國家並不認可北京在2月底提出的關於解決烏克蘭危機的12點立場，以及中國駐歐盟大使傅聰提出的「將烏克蘭問題從雙邊議程中剔除」。

「歐洲許多人認為，試圖鼓勵中國做一些習近平顯然不願意做的事，是不現實的，甚至會起到反作用。」司馬安洲說。