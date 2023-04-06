蔡英文過境加州會晤麥卡錫 國會外交已成常態
- 李澄欣
- BBC中文
台灣總統蔡英文與美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）美西時間4月5日在美國加州雷根（里根，列根）總統圖書館會晤。
兩人會後共同會見傳媒，蔡英文感謝美國對台灣的支持，重申台灣維護和平現狀的決心。麥卡錫強調須加強對台軍售，確保武器如期抵台，也要增加美台科技和貿易合作。
麥卡錫作為美國政府三號人物，是1979年以來在美國本土會見台灣領導人的最高級別美國官員。這也是繼前眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，蔡英文八個月內再度會見美國眾議院議長。
蔡麥會激起中方反彈，北京表示「堅決反對，強烈譴責」，警告將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。
外界關註解放軍是否會在台海舉行佩洛西訪台時的那種大規模軍演，但目前看來還沒有相關跡象。台灣國防部指中國「山東號」航母編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域。此前一天，中國宣佈啟動為期三天的台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。
跨黨派議員出席「以量換質」
是次會晤閉門進行，連同麥卡錫共有18名跨黨派眾議員出席。麥卡錫強調，北京不能干涉他要去哪裏或和誰見面。
拜登政府則繼續保持低調，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，蔡英文過境美國並非新鮮事，且是私人、非官方行程，北京不應借此加劇緊張局勢。
美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對BBC中文說，這次「過境外交」反映美國行政、立法部門的態度差異，加上蔡英文並未如《金融時報》此前報道指會發表單獨演說，而是改為簡短致詞，「不過用跨黨派議員出席，以量換質，已經算是驚喜，也可以說是台美認真避免刺激的折衷作為。」
這是1979年美台斷交、美中建交以來，第三度有美國眾議院議長與台灣總統會談。除了最近的兩次，上一次已經是1997年4月李登輝接見時任議長金瑞契所率領的訪問團。
台灣東海大學政治系教授邱師儀指出，美國仍維持「一個中國」政策下，美台實質關係繼續深化，美國眾院議長與台灣總統見面已成常態，是一個外交突破，而這次會晤也鞏固了台灣的國際形象，「蔡英文只差沒到國會演講，但實質上已是訪美，不只是過境了。」
出席蔡麥會的包括民主黨黨團主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）、眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）、美中戰略競爭特別委員會民主黨首席眾議員克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）等。
美國眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）也在蔡麥會前發聲明指，他在蔡英文過境紐約期間曾與對方會面，就美台安全與經濟利益等議題舉行富有成效的對話，也討論了彼此對民主與自由的承諾。
這意味著蔡英文這次訪美之旅見了共和黨第一號人物，以及民主黨眾議院領導層的第一和第三號人物。
「意義很重大，美國發出了明確訊號，表明對台灣的支持是強而有力和跨黨派的，」澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛對BBC中文說。
他續指，這三位美眾議院領袖恰好來自三個不同種族，即白人（麥卡錫）、黑人（傑佛瑞斯）和拉丁裔（阿吉拉爾），而蔡英文是台灣首位女總統，「這樣的畫面錦上添花，具象地反映出美國和台灣這兩個民主國家，共同擁抱多元和包容的價值觀。」
引雷根名言談對台售武
蔡麥會選擇在雷根總統圖書館舉行，麥卡錫引用已故美國總統雷根名言「實力帶來和平」（Peace Through Strength），指雷根提出的「六項保證」延續數十年的對台灣軍售政策，美國政府會持續並加速對台提供武器，也是美國國會的跨黨派共識。
「六項保證」是1982年雷根與北京簽署《八一七聯合公報》時向台灣提出的，有關內容近年陸續解密，包括美國未同意設定終止對台軍售的日期、美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見、美國未同意修訂《台灣關係法》等。
台灣國防部屬下的國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲對BBC中文指出，麥卡錫這次表態要求如期交付武器給台灣，其重要性是在於美國國會權限較大，可以直接制定法案叫行政部門去做。
此前，美國國防部在2022年8月成立「老虎隊」（Tiger Team），檢討美國對外軍售長期效率欠佳的原因，希望簡化流程加速向外國盟邦出售軍備。
《華爾街日報》2022年底曾報道，美國向烏克蘭輸送大批武器對抗俄軍，導致對台軍售延遲交付情況惡化，包括2015年12月台灣訂購的208組標槍（Javelin）反戰車武器、215枚刺針（Stinger）防空飛彈仍未運抵台灣。
北京的應對「更細緻」
蔡麥會舉行後，中國外交部、中共中央台辦、全國人大外事委員會及國防部分別發表聲明予以強烈譴責。中國外交部指美方執意允許蔡英文過境「竄美」，會面實質是美台相互勾連，並重申台灣問題是中美關係第一條不可跨越的紅線。
中國國防部稱，解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決維護台海和平穩定。中共中央台辦則警告稱，民進黨「以美謀獨」，只會將台灣推向「兵兇戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。
就在會面之際，台灣國防部指中國「山東號」航母編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域。此前一天，央視新聞報道指，啟動為期三天的台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，福建海事局出動大型巡航救助船「海巡06」輪編隊，檢查兩岸直航貨船和施工作業船。
蘇紫雲指出，中國這次的立場還是很強硬，但手段更細緻，利用新「三戰手法」：法律戰以由交通運輸部的海事局擔任主體，訴求台海為「內部事務」之主權問題，但又避免軍事對峙升高；輿論戰則動員在美親中團體抗議、在時報廣場打羞辱廣告、在雷根圖書館上空以小飛機宣掛「一中」布條進行宣傳；心理戰則發聲明暗示台海「兵兇戰危」，企圖影響台民眾政治選擇。
蘇紫雲認為，中共大規模軍演仍可能出現，但不同於佩洛西來台之八月軍演，主要因為時空背景不同，去年8月習近平面臨二十大，且全球疫情尚未解封，台海周邊海空交通有限，因此北京以強勢軍演對內部表達不示弱，惟今年習近平已順利連任國家主席，台海周邊海空運輸也恢復繁忙。
他研判，解放軍大型且長期軍演將影響日韓等周邊國家，甚至阻礙北京經濟復蘇，因此在台海周邊大型軍演可能性低，但有可能移往他處，或是以「大規模、快速、短期」型態進行。
宋文笛則也持相似觀點，他指法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩此刻正在訪問中國，若北京此時大幅提高軍事緊張局勢，「會讓兩人非常尷尬，並使歐洲的對華鴿派聲音失去風向標。」