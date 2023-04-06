蔡英文過境加州會晤麥卡錫 國會外交已成常態

李澄欣

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Reuters

台灣總統蔡英文與美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）美西時間4月5日在美國加州雷根（里根，列根）總統圖書館會晤。

兩人會後共同會見傳媒，蔡英文感謝美國對台灣的支持，重申台灣維護和平現狀的決心。麥卡錫強調須加強對台軍售，確保武器如期抵台，也要增加美台科技和貿易合作。

麥卡錫作為美國政府三號人物，是1979年以來在美國本土會見台灣領導人的最高級別美國官員。這也是繼前眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，蔡英文八個月內再度會見美國眾議院議長。

蔡麥會激起中方反彈，北京表示「堅決反對，強烈譴責」，警告將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

外界關註解放軍是否會在台海舉行佩洛西訪台時的那種大規模軍演，但目前看來還沒有相關跡象。台灣國防部指中國「山東號」航母編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域。此前一天，中國宣佈啟動為期三天的台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

跨黨派議員出席「以量換質」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統蔡英文和美國眾議院院長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 於2023年4月5日在加州會面，此為1979年中美建交以來，台美間在美國舉行的最高級別會晤。

是次會晤閉門進行，連同麥卡錫共有18名跨黨派眾議員出席。麥卡錫強調，北京不能干涉他要去哪裏或和誰見面。

拜登政府則繼續保持低調，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，蔡英文過境美國並非新鮮事，且是私人、非官方行程，北京不應借此加劇緊張局勢。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對BBC中文說，這次「過境外交」反映美國行政、立法部門的態度差異，加上蔡英文並未如《金融時報》此前報道指會發表單獨演說，而是改為簡短致詞，「不過用跨黨派議員出席，以量換質，已經算是驚喜，也可以說是台美認真避免刺激的折衷作為。」

這是1979年美台斷交、美中建交以來，第三度有美國眾議院議長與台灣總統會談。除了最近的兩次，上一次已經是1997年4月李登輝接見時任議長金瑞契所率領的訪問團。

台灣東海大學政治系教授邱師儀指出，美國仍維持「一個中國」政策下，美台實質關係繼續深化，美國眾院議長與台灣總統見面已成常態，是一個外交突破，而這次會晤也鞏固了台灣的國際形象，「蔡英文只差沒到國會演講，但實質上已是訪美，不只是過境了。」

出席蔡麥會的包括民主黨黨團主席阿吉拉爾（Pete Aguilar）、眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）、美中戰略競爭特別委員會民主黨首席眾議員克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）等。

美國眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）也在蔡麥會前發聲明指，他在蔡英文過境紐約期間曾與對方會面，就美台安全與經濟利益等議題舉行富有成效的對話，也討論了彼此對民主與自由的承諾。

這意味著蔡英文這次訪美之旅見了共和黨第一號人物，以及民主黨眾議院領導層的第一和第三號人物。

「意義很重大，美國發出了明確訊號，表明對台灣的支持是強而有力和跨黨派的，」澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛對BBC中文說。

他續指，這三位美眾議院領袖恰好來自三個不同種族，即白人（麥卡錫）、黑人（傑佛瑞斯）和拉丁裔（阿吉拉爾），而蔡英文是台灣首位女總統，「這樣的畫面錦上添花，具象地反映出美國和台灣這兩個民主國家，共同擁抱多元和包容的價值觀。」

引雷根名言談對台售武

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蔡英文和麥卡錫在雷根總統圖書館。雷根1982年提出的「六項保證」中包括未同意設定終止對台軍售的日期。

蔡麥會選擇在雷根總統圖書館舉行，麥卡錫引用已故美國總統雷根名言「實力帶來和平」（Peace Through Strength），指雷根提出的「六項保證」延續數十年的對台灣軍售政策，美國政府會持續並加速對台提供武器，也是美國國會的跨黨派共識。

「六項保證」是1982年雷根與北京簽署《八一七聯合公報》時向台灣提出的，有關內容近年陸續解密，包括美國未同意設定終止對台軍售的日期、美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見、美國未同意修訂《台灣關係法》等。

台灣國防部屬下的國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲對BBC中文指出，麥卡錫這次表態要求如期交付武器給台灣，其重要性是在於美國國會權限較大，可以直接制定法案叫行政部門去做。

此前，美國國防部在2022年8月成立「老虎隊」（Tiger Team），檢討美國對外軍售長期效率欠佳的原因，希望簡化流程加速向外國盟邦出售軍備。

《華爾街日報》2022年底曾報道，美國向烏克蘭輸送大批武器對抗俄軍，導致對台軍售延遲交付情況惡化，包括2015年12月台灣訂購的208組標槍（Javelin）反戰車武器、215枚刺針（Stinger）防空飛彈仍未運抵台灣。

北京的應對「更細緻」

蔡麥會舉行後，中國外交部、中共中央台辦、全國人大外事委員會及國防部分別發表聲明予以強烈譴責。中國外交部指美方執意允許蔡英文過境「竄美」，會面實質是美台相互勾連，並重申台灣問題是中美關係第一條不可跨越的紅線。

中國國防部稱，解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決維護台海和平穩定。中共中央台辦則警告稱，民進黨「以美謀獨」，只會將台灣推向「兵兇戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

就在會面之際，台灣國防部指中國「山東號」航母編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域。此前一天，央視新聞報道指，啟動為期三天的台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，福建海事局出動大型巡航救助船「海巡06」輪編隊，檢查兩岸直航貨船和施工作業船。

蘇紫雲指出，中國這次的立場還是很強硬，但手段更細緻，利用新「三戰手法」：法律戰以由交通運輸部的海事局擔任主體，訴求台海為「內部事務」之主權問題，但又避免軍事對峙升高；輿論戰則動員在美親中團體抗議、在時報廣場打羞辱廣告、在雷根圖書館上空以小飛機宣掛「一中」布條進行宣傳；心理戰則發聲明暗示台海「兵兇戰危」，企圖影響台民眾政治選擇。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約200名親中人士在蔡英文訪問加州期間持五星紅旗及「反對台獨」的標語抗議蔡麥會，與現場支持蔡英文的人群發生對峙。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 親中團體在加州上空以飛機展示標語，「一個中國！台灣是中國的一部分」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 支持蔡英文的人群與親中團體在蔡英文下榻的洛杉磯一處酒店外對峙。

蘇紫雲認為，中共大規模軍演仍可能出現，但不同於佩洛西來台之八月軍演，主要因為時空背景不同，去年8月習近平面臨二十大，且全球疫情尚未解封，台海周邊海空交通有限，因此北京以強勢軍演對內部表達不示弱，惟今年習近平已順利連任國家主席，台海周邊海空運輸也恢復繁忙。

他研判，解放軍大型且長期軍演將影響日韓等周邊國家，甚至阻礙北京經濟復蘇，因此在台海周邊大型軍演可能性低，但有可能移往他處，或是以「大規模、快速、短期」型態進行。