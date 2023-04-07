美國女生獲50多所高校錄取和130萬美元獎學金，她是這樣做到的

18 分钟前

圖像來源，Daya Brown 圖像加註文字， 黛雅·布朗（Daya Brown）說，18歲的她從未想過有能力交學費上大學。

新冠疫情期間，美國佐治亞州（Georgia；又譯喬治亞）亞特蘭大市西湖高中（West Lake High School, Atlanta）的黛雅·布朗（Daya Brown）與世界各地千千萬萬的高中生一樣，一直被困在家中上網課。

然後她決定要擬一份清單，列出她希望升讀的高校。

布朗對BBC說：「這是我遠離煩囂的辦法。我跟自己講：『關上Netflix，來計劃一下該怎麼辦吧。』」

她在高中已很享受新聞學、詩詞與辯論。她說自己曾經參加的課外活動幫了她一把，讓她懂得要及早規劃。

「它讓我意志堅定。我告訴自己：『就算世界停頓了，你還能掌握未來。』」

在擬這份心儀學校清單的同時，她還在物色並申請各種各樣的獎學金。

布朗說，「我從來沒想過交學費上大學。」她說希望讓父母不用擔心要負擔學費。

漫長的等待

圖像來源，Daya Brown 圖像加註文字， 黛雅·布朗在西湖高中的畢業典禮上與外祖母（左）、弟弟（右二）和母親（右一）合照。

等待了四個月，她開始收到一封又一封的錄取通知函。

她興奮地說：「我獲得50多家高校錄取，還有不同的獎學金，合起來超過130萬美元。」

然而，當她收到了最期待的那所院校來信之後，只能把其它的都拒掉。

「我申請了超過70所學校，到我收到杜克大學（Duke University）的提前錄取通知，其它都得推掉。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黛雅·布朗說，她希望幫助其他學生申請入讀大學。

結果，18歲的她接納了杜克大學的一年財政援助獎學金。她將在2023年秋季入讀視覺與媒體研究一年級。

她還是蓋茨獎學金（The Gates Scholarship）的得主。這個獎學金將在夏季頒發予全美300名傑出弱勢群體高中生。

她說：「這對於我來說非常重要，因為這是國內數一數二的獎學金，他們給你付全四年學費。」

那麼，一次過申請那麼多的獎學金，最難的地方在哪裏？

讓人意外的是，布朗覺得最難的不是要填寫海量表格。

她指出：「我認為是那等待的遊戲——毫無疑問那是最難的。但說到底，這教會了我保持耐性。」

如今布朗希望能幫助其他學生達成升學夢想。

她說：「我想成為其他女性與弱勢群體學生的催化劑，跟他們說：『你瞧，她也做得到，我也做得到。』」

大學錄取致勝竅門

黛雅·布朗認為，能如此成功的獲取大量高校錄取，以下三件事給她帶來的幫助很大：

尋求幫助 ——「找導師和職涯教練去談。學生們很多時候對於查詢可用資源感到難以啟齒，而學校裏有許多人在，他們唯一的工作就是給你幫助。」

——「找導師和職涯教練去談。學生們很多時候對於查詢可用資源感到難以啟齒，而學校裏有許多人在，他們唯一的工作就是給你幫助。」 有條不紊 ——「這個過程可以很排山倒海、令人生畏和混亂。試著營造一個能列出你所有申請的平台，重用同一篇自薦文章也無所謂，按照每一家你要申請的院校加以調整就好。」

——「這個過程可以很排山倒海、令人生畏和混亂。試著營造一個能列出你所有申請的平台，重用同一篇自薦文章也無所謂，按照每一家你要申請的院校加以調整就好。」 利用課外活動來推銷自己——「在入學申請過程中，課外活動有助塑造你的形象。他們想看到你作為個人的模樣，也希望透過這些活動了解你的為人，你希望幹些什麼。」

在等待開始大學生活之際，布朗並沒有閒著。

她高中時創辦了一家製作公司，最近在忙那裏的業務。她說這家公司的目標是要推廣青少年人的詩詞、音樂、藝術與電影創作。