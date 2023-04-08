馬克龍馮德萊恩結束訪華：烏克蘭問題難見突破 ，俄羅斯冷嘲熱諷

10 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月7日，馬克龍在廣州中山大學對學生講話。

法國總統馬克龍昨日（7日）訪問中國南方城市廣州後結束了為期三天的中國之旅。從北京人民大會堂前的紅地毯，到首都影視文化名人與其互動，再到由習近平主席陪同聆聽「高山流水覓知音」的古琴演奏，中國竭盡所能對馬克龍的到來表示歡迎。

和馬克龍一起來華的歐盟委員會主席馮德萊恩的畫面則幾乎只出現在中、法、歐三方會談的背景下。

馬克龍和馮德萊恩此次聯袂訪華被認為是分別扮演紅、白臉，旨在互為補充地展現歐洲團結，尤其在烏克蘭問題上一致希望中國起到積極作用。

不過，分析普遍認為，這一目標並未達成。除了與中國通過了一長串經貿合作協議，在敦促中國調解俄烏衝突方面幾乎沒有成果。

「這次聯合訪問原本是為了展示歐洲的團結，但實際卻突顯了一個自信的歐盟領導人和一位渴望表現的成員國，犧牲了歐盟的團結。」歐洲智庫安全與發展政策研究所（Institute for Security & Development Policy）的馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）博士說。

「中國對俄羅斯有影響力，俄羅斯也越來越依賴中國的支持，但中國不會在烏克蘭問題上使用這種影響力，只不過是為了從中俄關係中獲得其他方面的讓步。」美國智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）資深研究員司馬安洲（Andrew Small）說。

「對歐洲來說，展示出它已經用盡所有途徑，而中國並沒有誠意，這一點很重要。」

馬克龍、馮德萊恩強硬促談

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於2023年4月5日抵中國進行為期三天的訪問，歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也同時到訪。

馬克龍周四（6日）敦促習近平利用其影響力與俄羅斯溝通，協助結束烏克蘭戰爭。

「我知道可以指望你，讓俄羅斯回歸理性，讓所有人都回到談判桌前。」馬克龍在閉門會議前對媒體表示。他旁邊坐著習主席。

他還說，「我們不僅希望結束衝突，也希望烏克蘭國家的主權得到尊重。這些是實現持久和平的唯一條件。」

在馬克龍和習近平會晤之後，馮德萊恩舉行了個人新聞發佈會，公開警告北京不要向俄羅斯運送武器，協助其在烏克蘭的戰爭。

「對侵略者進行武裝是明顯違反國際法的行為……這將會極大地損害歐盟和中國之間的關係"。

此前中國被質疑向俄羅斯運送武器，但中國表示否定。

馮儒莎認為，馮德萊恩至少概述了歐盟的底線，讓中國知道如果向莫斯科提供武器面臨的後果，「這有可能說服北京開始發揮建設性作用。」

在中國外交部公開信息中，馬克龍和馮德萊恩的以上講話並沒有被引述。外交部稱他們均讚賞中方為政治解決烏克蘭危機做所的努力，並一致表示：「中方不是烏克蘭危機的製造者。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馮德萊恩在會晤後舉行了個人新聞發佈會，警告北京不要向俄羅斯運送武器。

中國不提俄羅斯

對於外界所期待的，北京是否願意向莫斯科施加影響力，中國官方並沒有說明，甚至沒有提到俄羅斯。

在與馬克龍召開閉門會議前，習近平重申「中方堅持勸和促談、政治解決」，並表示「盡快重啟和談，按照聯合國憲章宗旨和原則，兼顧各方合理安全關切」。

他還重申反對使用核武器和生化武器，反對武裝攻擊核電站等民用核設施。

以上闡述並沒有超過中國此前發佈的十二點關於政治解決烏克蘭危機的立場。

中俄兩國領導人在2022年2月北京會晤時宣佈，兩國合作「無止境」。此後不久，俄羅斯開始入侵烏克蘭。今年3月，習近平到訪莫斯科與普京會面，再次強化了中俄關係。中國2月底發出十二點立場，呼籲政治解決為克蘭危機。但似乎進退維谷，一方面，違背莫斯科的意願會對中俄關係造成損害，另一方面，在普京試圖升級戰爭的情況下，繼續對莫斯科表示支持將令中國陷入泥潭。

普京總統3月25日表示，他將把戰術核武器（tactical nuclear weapons ）部署到烏克蘭的鄰國白俄羅斯。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月7日，中國國家主席習近平和法國總統馬克龍參觀廣州市松園。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 4月7日，馬克龍在廣州與學生見面。

習近平願與澤連斯基對話？

根據通訊社報道，馮德萊恩在會談後的新聞發佈會上表示，十二點關於政治解決烏克蘭危機的立場。

她說，「我聽到習主席重申，在條件和時間合適時願意對話，這很有趣。我認為這是積極因素。」

這一點並沒有出現在中國官方發佈的信息裏。澤連斯基3月向習近平發出對話邀請，中國未有表示接受。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群認為，中國至今也沒有否定，「這實際上算是一個小小的突破「。

他認為，中國提出十二點和平框架後，遭到美國等西方國家潑冷水，挫傷了中國調停俄烏衝突的積極性。「如果西方多說一些鼓勵的話，那麼中方所說的『適當時機』應該會很快到來。」

馮儒莎博士認為，即便歐盟闡述了自己的底線，但目前歐盟內部缺乏團結，對其向中國施加影響力造成了損害。

「在應該多大程度強化對華立場上，成員國意見不一，這給北京繼續保持平衡帶來了空間，」馮儒莎說，「因此，目前對中國採取負責人的行動並不抱希望。」

圖像來源，Getty Images

俄羅斯冷嘲熱諷

在法歐領導人訪華期間，莫斯科對北京調解烏克蘭衝突的前景潑了一盆冷水。

根據法新社，莫斯科周四表示「別無選擇」，只能繼續向烏克蘭推進攻勢。

「毫無疑問，中國具有調解（衝突）非常有效的指揮性潛力……但烏克蘭的局勢很複雜，到目前為止，還沒有政治解決的前景，」克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）說。

時隔一天，莫斯科再次針對中法歐會談表態。根據路透社，克里姆林宮強調中俄之間有著自己的「豐富關係」，並質疑中國會在外部壓力下改變對烏克蘭衝突的立場。

「中國是非常嚴肅而強大的國家，有自己的主權地位......不是那種在外部影響下迅速改變立場的國家。」佩斯科夫告訴記者。

俄羅斯媒體對法歐領導人的成果冷嘲熱諷。國家電視台第一頻道（Channel One ）表示，馬克龍「以適當的風格得到了滿足」，但是「習不動聲色，馬克龍聽到的話以前都說過了」。

該電視台引述了西方媒體關於馬克龍未能說服習近平的評論，並表示：「這就是當一個附庸國試圖制定獨立政策時會發生的情況，結果並不是很好。」