美國機密文件外洩：英美特種部隊在烏克蘭行動，中國試驗高超音速武器

保羅·亞當斯（Paul Adams）、吉恩·麥肯錫（Jean Mackenzie）、安托瓦內特·雷德福（Antoinette Radford）、喬治·賴特（George Wright）

BBC記者

16 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 外洩的文件顯示，烏克蘭的春季攻勢可能「收獲不大」。

數十份美國機密文件被洩漏到網上之後，更多的細節陸續被披露。

其中包括英國等多個西方國家的特種部隊有在烏克蘭境內參與行動，證實了外界一直以來的猜想。

機密檔案的翻拍圖片早在2月就已經出現在通訊程式Discord上，此外還有各種時間線和數十個無從破譯的軍事詞匯縮寫。

這些部分標記為「最高機密」的文件，描繪了烏克蘭戰爭的一幅詳細圖景，而且還提供了一些關於中國及其盟友的信息。

有人引述五角大樓官員稱，文件是真實的。

美國政府表示，正在對洩漏的源頭進行調查。

BBC新聞部和其他新聞機構審閲了其中一些文件，當中有一些重要的發現。

西方特種部隊在烏克蘭境內行動

其中一份日期為3月23日的文件提到，西方特種部隊有少量人員在烏克蘭境內行動，但未有具體指出行動性質和地點。其中英國的部隊人員數量最多（50人），之後是拉脫維亞（17人）、法國（15人）、美國（14人）和荷蘭（1人）。

人數或許不多，而且肯定會經常變動，但是特種部隊本身就屬於高效能作戰單位。

西方政府通常對這種敏感問題避而不談，但是這個細節很可能被莫斯科抓住——後者最近幾個月曾聲稱，自己面對的不僅僅是烏克蘭，而是整個北約。

英國國防部未對相關信息置評，但是在周二（4月11日）一條推文中指，有關的外洩文件「高度缺乏凖確性」。

「讀者應注意，不要對那些可能散播虛假信息的指控作表面解讀，」該推文說，但未具體談論是哪些信息。

英國政府有政策指引，不對特種部隊作公開評論，但英軍特種部隊被認為是全世界作戰能力最強的精英部隊之一。

烏軍春季攻勢

其他文件顯示，烏軍將會有十幾個新組建的旅整裝待命，為可能在未來幾周的進攻做凖備。文件詳盡地列出坦克、裝甲車和火炮。

其中一張地圖包括一個時間線，評估烏克蘭東部各地在春季攻勢中的地面狀況。

《華盛頓郵報》（Washington Post）指，其中一份出自2月的文件對烏克蘭在接下來反攻中取勝機會的表達了疑慮，稱在集結和保持足夠力量上存在問題，可能導致「領土收獲不大」。

烏克蘭在保持關鍵的防空能力上所遇到的困難，同樣是分析的對象，2月底有警告指，對基輔至關重要的導彈儲備可能會用盡。

傷亡數字也被列出。一張幻燈片稱，俄軍的傷亡人數多達22.3萬，烏軍則有13.1萬。

一些烏克蘭官員對外洩的文件不屑一顧，稱它們可能是俄羅斯的虛假消息宣傳，不過也有跡象顯示有人對此感到失望和憤怒。

總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）發佈推文說：「我們需要少一點關注『洩漏消息』，多一點遠程武器，才能恰當地結束這場戰爭。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 埃及總統塞西被指向官員要求對為俄羅斯生產火箭炮一事保密——但一名埃及官員指有關指控無根據。

埃及曾秘密計劃向俄羅斯提供火箭炮

《華盛頓郵報》在其取得的另一份出自2月中的文件中發現，埃及曾計劃秘密為俄羅斯生產4萬枚火箭炮。

該報表示，埃及總統塞西（Abdul Fatah al-Sisi）曾下令官員，對生產和運輸保密，「以免與西方交惡」。

一名官員被引述指，他會「在必要時下令他的人輪班工作，因為這是埃及至少應該做的，以報答俄羅斯此前的某些幫助」。當中的某些幫助是指什麼，並不明確。

1月，路透社報道，俄羅斯從埃及進口小麥的比例在2022年有所上升，這提供了其中一種可能的解釋。

沒有跡象顯示埃及真的向俄羅斯作出上述武器銷售。目前未知這是否華盛頓直接警告之後的結果。但是埃及是美國安全援助的最大受益者之一，每年約10億美元，這給了美國政府相當的掌控力。

埃及新聞頻道引述一個不具名的官員形容，文件中的有關指控「毫無根據」，並指開羅不會在這場戰爭中選邊站。

與此同時，克里姆林宮形容有關指控是「又一則謠傳」。

韓國在對烏提供武器上遭遇兩難

BBC看到的一份機密文件披露，韓國在出售武器供烏克蘭境內使用的問題上遭遇兩難。

該報告是基於信號情報收集所得，詳細列出了一段國家安全顧問之間的敏感對話。

在美國施壓對烏輸送彈藥和他們不對戰爭國家提供武器的本國政策之間，他們難以抉擇。

其中一名顧問提議，轉為向波蘭輸送炮彈，以避免顯得在向美國妥協。

作為去年補給協議的一部分，首爾方面堅持美國不能將炮彈轉送給烏克蘭。首爾一直不願意為烏克蘭提供武器，以免激怒俄羅斯。

相關的文件洩漏在首爾引發安全憂慮，反對派政客質疑，美國怎麼能攔截如此高級別的對話。

中國進行超高音速武器試驗

《華盛頓郵報》還發現，北京在2月25日曾試驗過其中一類實驗性導彈——DF-27高超音速飛行器。

據文件指，該枚導彈在12分鐘內飛行了2100公里（1300英里）。

該報稱，該實驗性飛彈有「極高可能性」可以穿過美國的反彈道導彈防禦系統。