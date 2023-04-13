馬斯克：推特總裁接受BBC專訪的六個要點--仇恨言論，封殺TikTok，BBC標籤爭議等

1 小时前

推特（Twitter）所有者兼首席執行官（CEO）伊隆·馬斯克（Elon Musk）在短時間內忽然接受BBC直播專訪，在一個小時的對話中分享了包括虛假信息、美國總統拜登，以及那場曲折的收購等廣泛議題。

他向BBC表示，運營推特是一個「頗為痛苦」且如同「過山車」的歷程。

馬斯克是目前世界第二富豪，同時經營著汽車公司特斯拉（Tesla）和航天火箭公司SpaceX。他在去年10月以440億美元（354億英鎊）收購推特。

在舊金山（三藩市）的推特總部進行的訪問中，他向BBC記者詹姆斯·克雷頓（James Clayton）談到了這家社交媒體公司的大規模裁員、虛假信息以及他個人的工作習慣。

在這場罕見的訪問中，他為自己經營推特的方式辯護。

但是他承認，他最終完成對推特的收購是因為當時法官即將要下令他履行收購協議。

他還在訪問中確認，將會修改BBC推特帳戶上的認證標籤——不久前，BBC的官方推特帳戶被標記為「政府資助」，現在將改為「公眾資助」。

以下是這場訪問中我們了解到的六個重點。

1. 馬斯克否認推特上的仇恨言論激增

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克收購推特花費了440億美元。

有說法指在他接手之後，推特上的仇恨言論及內容有增加，馬斯克拒絕承認 這一點。

今年較早前，有推特內部人士向BBC表示，在馬斯克成為所有者之後經歷大量裁員和轉變的該公司，已不能再保護用戶免受網暴、政府調控的假資訊以及兒童性剝削的侵害。

3月，推特稱已經在一個月內刪除40萬個帳戶，以幫助「令推特更安全」。

要全面評估馬斯克的說法，你需要有兩樣我們目前沒有的東西——獲取馬斯克接手前後的推特數據，以及關鍵的一點是，明確理解他如何定義虛假信息和仇恨言論。

在美國法律下，仇恨言論並沒有一言以蔽之的定義。由於美國憲法第一修正案的存在，美國法律對此大體上要比其他國家寬鬆得多。

2. 他把選票投給了拜登

馬斯克說，此前的美國大選，全美有近一半人把票投給了特朗普，但是他說：「我不是其中之一，我投給了拜登。」

在訪問的另一個時刻，他為推特解除對特朗普的禁令辯護——後者在2021年被該平台指控煽動暴力而遭封禁。

3. 他聲稱推特正在對抗假消息之戰中獲勝

馬斯克聲稱，他致力於刪除自動生成的機器賬戶（bot），在他接手後推特上的虛假信息減少了。

「我的經驗是虛假信息減少了，而不是增多了。」他向BBC記者表示。

根據該調查，在他收購推特之後的那個星期，那些最受歡迎卻最不可信的帳戶在點讚、轉推等形式的互動參與度方面上升了將近60%。

BBC也獨立分析了超過1000個過去曾被禁、但在馬斯克接手後又被解禁的帳戶，發現恢復後的帳戶有超過三分之一散播過侵害或者虛假信息。

這當中包括錯誤的反疫苗主張、厭女和反LGBT宣傳，以及否定2020年美國大選結果等。

4. 他反對封殺TikTok

馬斯克表示，他不使用這個美國最多人下載的應用程式，但是他反對任何迫使其關閉的舉措。

基於TikTok由中國公司擁有而產生的安全憂慮，美國正在考慮封禁該應用。其他一些國家已經禁止政府僱員在手機上使用它。

「我總體上是反對封殺任何東西，」馬斯克說，儘管他表示禁令對推特有利，因為這可能意味著更多人會使用他的平台。

5. 不會以440億美元出售推特

馬斯克在訪問中曾表示，如果現在有人出他之前的價格收購推特，他會拒絕。

他說，如果他要賣，更重要的是找到一個珍惜「真相」而不是在乎出價的買家，因為正如他自己說的：「我不在乎錢。」

但是，這是真的嗎？不要忘記，他曾經拼命想要退出收購。

馬斯克BBC訪談中的五句關鍵引語

談收購推特： 「過程一點都不平淡，就像坐過山車一樣……真的是一個非常緊張的情況。」

「過程一點都不平淡，就像坐過山車一樣……真的是一個非常緊張的情況。」 談大裁員： 「我不會說那是冷漠……假如整條船都沉了，那就所有人都沒工作。」

「我不會說那是冷漠……假如整條船都沉了，那就所有人都沒工作。」 談營利： 「我們在這個季度可以營利，或者更凖確地說，是可以達到資金流正值，如果一切繼續向好的話。我想幾乎所有廣告商都回來了，或者表示它們會回來。」

「我們在這個季度可以營利，或者更凖確地說，是可以達到資金流正值，如果一切繼續向好的話。我想幾乎所有廣告商都回來了，或者表示它們會回來。」 談爭議性推文： 「我有沒有在推特上多次搬石頭砸自己的腳？有。」

「我有沒有在推特上多次搬石頭砸自己的腳？有。」 談標記BBC為「政府資助媒體」：「我們正在將標籤調整為……公共資助……如果我們使用和BBC一樣的詞匯來描述它，想必也是可以的。」

馬斯克表示，他接手時，推特頂多只能再活幾個月，而且是被當作一個非營利機構在運營。

推特當時的運營成本是高於它所獲得的收益。在馬斯克接手之前的最後一次全年報表中，它的總銷售額在2021年達到50億美元，支出則是550億。事實上，自2012年以來，推特僅有兩年獲得盈利。

馬斯克認為，推特現在是接近收支平衡。這並不令人意外——解僱6500名員工確實會減輕成本。

但是，他也在積極主動地尋找方法加強銷售，比如通過改變推特用家的「藍鉤」認證。

所以，沒錯，推特現在或許正在接近收支平衡，這是因為大幅裁員。但是問題在於，它能不能保持這種盈利趨勢，令這家公司配得上440億美元的價碼。

6. 在BBC的認證標籤上讓步

馬斯克確認，在上星期的爭論之後，他會將BBC的推特帳戶認證標籤從「政府資助（government funded）」改為「公眾資助（publicly funded）」，而在訪問結束幾個小時後，標籤已被修改。

BBC此前對原本的標籤表示反對，強調英國廣播公司的獨立性。它主要由英國公眾通過電視牌照費提供資金。

周三的訪問中，馬斯克表示：「如果我們使用和BBC一樣的詞匯來描述它，想必也是可以的。」

牌照費在2022年BBC的53億英鎊總收入當中佔71%——其餘部來自於撥款、版稅和租金收入等商業及其他活動收益。