美國軍事機密外洩事件中，一名空軍國民警衛隊員涉嫌被捕

邁克·溫德靈（Mike Wendling）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Facebook 圖像加註文字， 傑克·特謝拉在社交媒體上的一張照片

一名21歲的美國空軍國民警衛隊人員涉嫌與近期備受關注的美國軍事機密外洩事件有關，目前已被拘捕。

據報，傑克·特謝拉（Jack Teixeira）在一個網上游戲聊天平台上共享了相關文件，將面臨《間諜法》（Espionage Act）檢控。

有航拍影像顯示，執法人員在馬薩諸塞州戴頓市特謝拉的家中拘捕了他。

他洩漏的文件披露了有關烏克蘭戰爭以及美國暗中監視盟友的情報。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國五角大樓

拘捕行動發生在這個人口8000、位於波士頓以南約一小時路程的小鎮。片段顯示，一名相信是特謝拉的年輕男子高舉雙手，向後緩緩走近持有武器的聯邦調查局（FBI）人員。他之後被扣上手銬帶上一輛車。

拘捕行動期間，附近區域的道路被警方封鎖。

「當時有大約六至八名軍隊人員持步槍在附近行走，」當地居民迪克·特里西（Dick Treacy）向路透社表示，「這裏是一個非常安靜的街區。」

預計特謝拉將於當地時間周五（4月14日）在波士頓首次出庭。

他是現役馬薩諸塞州空軍國民警衛隊情報分支的一名成員，駐地在科德角西部的奧蒂斯國民警衛空軍基地（Otis Air National Guard Base）。

根據BBC的美國合作伙伴哥倫比亞廣播公司（CBS）所獲取的服役檔案，特謝拉在2019年加入該部隊。

他的正式頭銜是網絡傳輸系統技工，軍階為一等兵（Airman 1st Class）——一個相對低階的職位。

美國司法部長梅裏克·加蘭（Merrick Garland）周四在一份簡短聲明中說，疑犯已被拘押，過程順利。

關於調查情況或者洩密的動機，加蘭未透露更多詳情。

在當日較早前的另一場新聞發佈會上，美國國防部發言人帕特·萊德准將（Brigadier General Pat Ryder）表示，洩密是一次「蓄意的犯罪行為」。

被問到如此年輕的空軍人員如何獲准得到機密防務文件時，萊德准將表示，在整個美國軍方，工作人員受到信任，「在非常年輕時就賦予相當多的責任」。

「想想一名年輕的作戰排排長，還有那些被我們交予責任和信任在戰爭中率領部隊的個人，」他說。

一名22歲的男子艾迪·索薩（Eddy Souza）向路透社表示，他曾與特謝拉同校，對於老同學成為洩密事件嫌疑人感到驚訝。

「他是個好孩子，不是麻煩製造者，就是一個沉靜的人，」索薩說，「這聽起來像一個愚蠢的小孩犯的錯。」

圖像加註文字， Discord聊天群組截屏

外洩文件披露了什麼？

從幾個月前開始，至少有50份，但是也可能有超過100份機密文件被發佈到Discord上——這是一個遊戲玩家常用的社交媒體平台。

BBC新聞部正在審閲這些文件，當中包括一系列對烏克蘭戰爭的情報評估，但也有涉及多國的敏感情報。

美國國防部一名發言人表示，五角大樓正在繼續著手「了解洩密的尺度、規模和影響」。

在一份聲明中，共和黨議員、眾議院情報委員會主席邁克·特納（Mike Turner）聲言要「檢視洩密為什麼會發生，為什麼會持續多個星期而未被發現，以及未來如何避免外洩」。

周三，《華盛頓郵報》（The Washington Post）發表了一篇對文件最早出現的涉事遊戲聊天室當中一名成員的採訪報道。

他形容，洩密者是一名年輕、有氣場的槍械愛好者，年齡在20-25歲，在一個不具名的軍事基地工作。

《郵報》報道，該名男子是一個Discord聊天群組的領導者，約有20多名成員在群內分享「表情包、侮辱性的笑話以及閒聊」，還會一起祈禱和看電影。

該報報道，群組內成員包括來自俄羅斯和烏克蘭的人，還有其他一些歐洲、亞洲和南美洲國家的人。

一開始，外洩的文件僅停留在一個小聊天室內，但是在3月初，有成員開始將它們發佈到其他Discord服務器上，包括遊戲《我的世界》（Minecraft）的群組和一個菲律賓的YouTube博主的賬號上。

這些文件又被發佈到較為小眾的4chan訊息平台，還有聊天程式 Telegram上，特別是在一些親俄的頻道上。在某些事例中，文件被修改過，以誇大烏克蘭的傷亡數字。

美國空軍國民警衛隊（The Air National Guard）是美國空軍（US Air Force）的後備部隊。