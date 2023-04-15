巴西總統盧拉訪華：中巴協議指向科技、金融國際新體系

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4月15日，巴西總統盧拉結束對中國的國事訪問，三天的行程密集，他訪問了上海和北京，參訪了金磚國家主辦的新開發銀行和華為上海研究所，會見了中國領導人習近平、李強和趙樂際。

這是盧拉第五次訪華，也是第三次對中國進行國事訪問。他在2003到2010年擔任巴西總統，彼時正值中國加入世貿組織之初，經濟高速發展，中國和巴西的貿易額也在成倍增長，到2009年時中國超過美國，成為巴西最大的貿易伙伴。

盧拉曾經是一名冶金工人，創立巴西勞工黨，成為一名左翼政治家。相比於2019到2023年擔任巴西總統的右翼政治家博索納羅，盧拉對中國態度更積極友善。前者在任時多次表達對特朗普的欣賞，也表示對中國投資的批評和戒心；盧拉則在再次當選總統後，將中國作為美洲之外訪問的第一站。

12日晚，盧拉抵達上海，開啟國事訪問。

13日，盧拉的行程主要集中在上海。他訪問了新開發銀行總部，出任了新行長羅塞夫的就職儀式。羅塞夫與盧拉淵源極深，羅塞夫曾在2005年到2010年擔任盧拉的幕僚長，並在盧拉卸任後成為新一屆總統，不過在2016年遭彈劾下台。

13日，盧拉還訪問了華為上海研究所，晚上他離滬赴京。

14日，習近平與盧拉進行會談，兩國還發表了關於深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明。

該聲明提到，雙方願意探討南美一體化等巴西發展政策和投資計劃，同「一帶一路」倡議等中國發展政策和國際倡議進行對接；雙方歡迎巴西航空工業公司與中方有關航空公司開展合作；還提到，雙方表達進一步促進相互投資多元化的意願，例如中國企業宣佈在巴西進行通信領域和電子產品的技術研發。

該聲明最後提到，盧拉邀請習近平主席在2024年方便的時候對巴西進行國事訪問，慶祝兩國建交50週年，習近平主席對此表示感謝，雙方將通過外交渠道就此進行溝通。

值得一提的是，盧拉在14日還有兩項行程不同尋常：一是，14日中午盧拉前往天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈；二是，14日下午習近平夫人彭麗媛在北京會見盧拉的夫人羅桑熱拉。

彭麗媛單獨會見元首配偶的情況並不多見，最近一次是外訪印尼巴厘島時會見印尼總統夫人伊莉亞娜。

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來訪外國元首是否向人民英雄紀念碑敬獻花圈，往往是與中國關係的一個風向標。最近的一次是今年3月1日白俄羅斯總統盧卡申科，2月份則有柬埔寨首相洪森。疫情前最後一次有領導人敬獻花圈是2020年1月6日的老撾總理通倫。

中國從1980年開始視外賓意願安排其向人民英雄紀念碑獻花圈，一般是來訪外賓對中國表達友好姿態。

巴西在1993年成為了世界上第一個跟中國建立戰略伙伴關係的國家；2012年，巴西成為第一個跟中國建立全面戰略伙伴關係的拉美國家。本次訪問，兩國簽署了《關於深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明》，但並沒有進一步升格為更高層次的「全面戰略合作伙伴關係」。

釋放了哪些信號？

從訪問釋放的信號來看，巴西和中國，從科技、金融和國際秩序三個方面加強合作，都透露出繞開美國主導的體系的意味。

在科技領域，盧拉參觀了華為的上海研究所，並表示，很高興參觀了華為公司並會見了中方有關企業代表，對中國在5G等領域發展成就深表欽佩，希望拓展兩國相關領域合作，歡迎中國企業赴巴投資合作，助力巴西實現數字轉型和低碳發展。

兩國還同意成立一個工作小組，研究雙方在半導體領域的合作可能。而華為是被美國封禁最嚴的中國企業之一，半導體則是美國對華封禁的重點領域。

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在金融領域，盧拉的表態更直接，他在上海的新開發銀行的致辭中表示，「我每到晚上都會問自己，為什麼這些國家都必須要以美元作為結算方式，為什麼不能用自己國家的貨幣作為國際結算貨幣？這到底是誰決定的？為什麼不是人民幣？為什麼不是巴西雷亞爾？」

「我知道大家比較不習慣，因為大家長久以來使用美元已經成了一個習慣，但我想，21世紀我們應該可以做一點非常不一樣的事情。」他說。

在盧拉訪華前，3月29日，中國和巴西宣佈達成新的協議——雙方貿易以本國貨幣結算，不再使用美元作為中介。而截至今年一季度末，新開發銀行以成員國本幣提供的融資金額已佔投資總額的21.5%。

在國際秩序上，盧拉15日對媒體表示，美國必須停止在烏克蘭「鼓勵戰爭」，「歐盟必須開始談論和平」。兩國的聯合聲明中，也著重筆墨加強國際多邊主義上的合作。

中國一直拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，習近平與俄羅斯總統普京仍然保持著緊密的關係，並於上月訪問了莫斯科。「巴西現在正越來越傾向於中國的敘事方式。」耶魯大學法學院的中國問題專家莫裏茲·魯道夫（Moritz Rudolf）接受《紐約時報》採訪時表示。

巴西聖保羅大學的國際關係學者洛雷羅（Felipe Loureiro）則對《金融時報》表示，盧拉認為巴西在國際事務特別是俄烏戰爭上要有所表示。「很多人認為這很愚蠢，但他（盧拉）知道中國是一個能對俄羅斯施加壓力的主要力量。」

「難點在於中國有清晰的親俄立場，哪怕它強調自己中立。」