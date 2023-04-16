蘇丹內亂：喀土穆衝突的來龍去脈

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喀土穆機場附近的建築物冒出黑煙

在蘇丹首都喀土穆和該國其他地方爆發的衝突是該國軍事領導層惡性權力鬥爭的直接結果。

蘇丹凖軍事組織快速支援部隊成員和正規軍士兵在首都的重要戰略地點發生衝突。

以下是你需要知道的信息。

這場衝突的背景是什麼？

自2021年10月政變以來，蘇丹一直由一個將軍委員會管理，爭端的中心有兩名軍人。

布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）將軍是武裝部隊的首腦，實際上是該國的總統。

還有他的副手兼快速支援部隊領導人達加洛將軍（Mohamed Hamdan Dagalo），也就是赫梅蒂（Hemedti）。

他們在國家未來的方向和向文官統治的提議上存在分歧。

其中一個主要的分歧點是將10萬人的快速支援部隊納入軍隊的計劃，以及誰將領導這支新部隊。

為什麼這一切都在周六開始？

在暴力事件發生之前，快速支援部隊的成員被重新部署到全國各地，軍方認為這是一種威脅，局勢緊張數日。

人們曾希望通過談判解決這一問題，但未實現。

目前還不清楚周六早上是誰打響了第一槍，但人們擔心這將使本已不穩定的局勢進一步惡化。

外交官們敦促雙方停火。

快速支援部隊是什麼?

快速支援部隊成立於2013年，源於臭名昭著的金戈威德民兵組織，該組織在達爾富爾殘酷地擊退了叛亂分子。

從那以後，達加洛建立了一支強大的軍隊，介入了也門和利比亞的衝突，並控制了蘇丹的一些金礦。

它還被指控侵犯人權，包括在2019年6月殺害120多名抗議者。

在軍隊之外，有如此強大的力量，這一直被視為該國不穩定的根源。

為什麼軍方執政?

這場衝突是2019年長期任職的總統奧馬爾·巴希爾（Omar al-Bashir）被驅逐後緊張局勢的最新進展。

蘇丹爆發了大規模街頭抗議活動，要求結束他近30年的統治，軍方發動政變推翻他。

但平民繼續要求在走向民主統治的計劃中發揮作用。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 達加洛

隨後蘇丹成立了一個軍民聯合政府，但該政府在2021年10月的另一場政變中被推翻。

從那時起，布爾漢和達加洛之間的競爭更加激烈。

去年12月，蘇丹達成了一項將權力交還平民手中的框架協議，但最終敲定細節的談判失敗了。

目前情況如何？

這場衝突震動了整個國家，據報道有50多名平民死亡。

在蘇丹首都喀土穆，敵對勢力爭奪總統府、國家電視台和軍隊總部，居民們在躲避炮火。

一個醫生組織稱，該市已有25人死亡，其中包括17名平民。

衝突是在提議向文官統治過渡引發緊張局勢之後爆發的。

政府軍和反對派快速支援部隊都聲稱他們已經控制了機場和喀土穆的其他重要地點，戰鬥持續了一夜。

周日凌晨，靠近喀土穆的恩圖曼和附近的巴赫裏都能聽到重炮聲。目擊者還報告說，靠近紅海的城市蘇丹港有槍聲。

軍方表示，飛機正襲擊快速支援部隊基地，該國空軍告訴人們周六晚上呆在家裏，同時對凖軍事活動進行了全面的空中調查。

喀土穆居民向BBC講述了他們的恐慌和恐懼，其中一人稱，有人向隔壁的房子發射了子彈。

蘇丹一個醫生委員會稱，全國各地的城市和地區至少有56名平民被殺，還表示，數十名軍事人員死亡，其中一些人曾在醫院接受治療。

該委員會稱，至少有595人受傷。

未來會發生什麼？

如果戰鬥繼續下去，可能會進一步分裂國家，加劇政治動蕩。

外交官們在敦促緬甸恢復文官統治方面發揮了至關重要的作用，他們將不顧一切地想辦法讓兩位將軍進行對話。