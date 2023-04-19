中國新防長李尚福訪俄 分析指「中美關係越緊張中俄互動越頻繁」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李尚福與普京

中國國防部長李尚福4月16到19號訪問俄羅斯，這是李尚福被任命為國防部長以來的首次外訪。

熟悉中俄關係的專家認為，此次出訪顯示出中俄雙方十分看重兩國關係，中國希望幫助俄羅斯在烏克蘭戰爭中不至於全盤潰敗。

對於此次外訪，中國外交部發言人汪文斌稱，中俄雙方始終堅持不結盟、不對抗、不針對第三方原則，發展相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係。他強調「對於烏克蘭問題，中方始終堅定致力於勸和促談」。

中俄軍事合作

人民網報道，上周日俄羅斯總統普京在莫斯科與李尚福會面。普京稱，俄中軍事合作在兩國關係中佔有重要地位，希望兩軍加強聯合演訓、專業交流等領域合作，不斷深化兩國戰略互信。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京會見李尚福時稱，俄中軍事合作在兩國關係中佔有重要地位。

而李尚福表示，兩國元首為中俄關係發展定向把舵，新時代全面戰略協作伙伴關係不斷深化，中俄軍事互信日益鞏固，合作成果豐碩。

俄羅斯衛星通訊社報道，普京在會晤李尚福時表示，俄羅斯和中國一直在進行軍事部門合作，「在軍事技術領域進行合作，並在遠東地區、歐洲、以及陸海空的不同戰區舉行聯合演習。」

報道還稱，俄羅斯國防部宣佈，20多名中國軍官將於秋季開始在俄聯邦武裝力量總參謀部軍事學院高級進修班學習。

周二（4月18日），李尚福和俄羅斯國防部長紹伊古會面。李尚福稱，在任命後首次進行國外訪問的是俄羅斯，是想向全世界展示中國與俄羅斯加強戰略合作的堅定意願。

他還稱，中國和俄羅斯打算深化軍事技術合作並使之達到一個「新水平」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 李尚福（右）和俄羅斯國防部長紹伊古

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄認為，中國領導人習近平不久前訪俄，與普京談了不少兩國各方面的合作框架。李尚福作為新任國防部長，這次是他的首次出訪，明顯是為了落實兩國領導人談成的國防領域的合作事項。

「這凸顯了中俄雙方對於彼此關係的重視。在中美關係日趨緊張的大勢下，中俄作為被美國針對的兩大對手自然有不少動機加強兩國戰略伙伴的關係。中美關係越是緊張，中俄互動也就愈加頻繁。」陳澄對BBC中文表示。

美國紐約城市大學政治學教授夏明對BBC中文指出，如果烏克蘭戰爭中俄羅斯完全潰敗，西方國家通過烏克蘭戰爭削弱俄羅斯，甚至讓普京下台引發俄羅斯內部的變化，對習近平來說面臨的危機遠遠超過1991年蘇聯崩潰。

他指出，中國希望通過實際的軍事合作幫助俄羅斯撐下去，讓俄羅斯在整個戰爭中不至於全盤崩潰。

夏明還表示，中國國防部長李尚福已經被美國列入制裁名單，把他派到俄羅斯也有政治意義，普京對他給予高規格接待，「給美國傳遞重要的信息，你放在制裁名單的人變成我們的特使，我們的合作不止是外交層面，也有軍事層面。」

自2018年開始，李尚福受到美國的制裁，原因是從俄羅斯主要武器出口商Rosoboronexport購買戰機和設備。李尚福自2023年3月起開始擔任中國國防部長。

中國零件

上周，路透社引述烏克蘭總統澤連斯基辦公室一名高級顧問稱，在烏克蘭戰場上，俄軍使用的武器中發現了越來越多的中國零部件。

顧問弗拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）說：「現在的趨勢是，西方製造的零件越來越少，不難猜出哪個國家製造的部件越來越多，當然是中國。」

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，中國一再否認向俄羅斯提供軍事裝備。這次戰爭引發了西方對俄羅斯的制裁，包括禁止向其提供軍事和軍民兩用技術，比如可以用於普通電器或武器的微芯片。

烏克蘭專家從戰場收集並與路透社分享的情報稱，在奧蘭（Orlan）無人機的導航系統中發現了中國製造的零件，該無人機此前使用的是瑞士系統。

專家們還報告，在俄羅斯坦克的火控系統中發現了中國零件，而這些坦克此前使用的是法國製造的部件。

夏明認為，如果因為中國援助俄羅斯而導致西方加大對中國的制裁，會對中國的國民經濟產生很大影響。

「目前，有幾個西方國家對中國的制裁逐漸擰緊螺絲，沒有放鬆跡象，給中國工業帶來非常大的壓力和瓶頸。」他說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平與普京會晤：「烏克蘭危機」將如何影響「親愛朋友「的關係走向？

陳澄則指出，目前沒有證據表明中國政府給俄羅斯直接提供了軍事援助，但西方普遍認為中國實際上在外交和經濟上都給予了俄羅斯不少支持。

「只要中國持續對俄羅斯給與經濟和外交上的支持，俄羅斯就有能力在財政上和軍事上繼續進行對烏克蘭的戰爭。但是，這也同時意味著俄羅斯將不得不重視中國的立場和中國在未來可能的解決方案上的意見。」

她認為，如果西方對中國進行制裁，也不會改變中國對俄羅斯的立場。