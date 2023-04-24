全球通脹：物價上漲背後的隱形受害者

利卡多·森拉（ Ricardo Senra）

BBC國際台全球人口事務記者

51 分钟前

圖像來源，Beka Atoma/BBC 圖像加註文字， 梅塞雷特·阿迪斯（Meseret Addis）

梅塞雷特·阿迪斯（Meseret Addis）的聲音低沉顫抖，83歲的她大部分時間都躺在牀上。

她深吸了一口氣，連上了鼻插管，以便呼吸更多的氧氣。

「我不想遭罪，我不想饑寒交迫，」她說。

在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，阿迪斯和三個孫子共用一個小房間。她的女兒死於糖尿病，她也是一個寡婦。

孩子們在學校吃早餐和午餐，所以阿迪斯省下她能買得起的一點食物做晚餐。她一天只吃一頓飯，而且不是每天都吃。

「我們只是吃Qolo（一種傳統的烤穀物混合物），喝水，然後睡覺。如果連這一點都沒有，我們也無能為力。」

她的故事並非孤例。

「他們是不可見的」

BBC採訪了世界各地的老年人，了解全球通貨膨脹危機的影響。

他們的故事揭示了極端脆弱人群是如何依賴慈善機構的幫助以及為滿足他們基本需求，我們所面臨的挑戰。

「關於老年人的數據完全缺失，」聯合國老年人人權問題獨立專家克勞迪婭·馬勒（Claudia Mahler）告訴BBC。

「當涉及到支持系統時，他們被拋在後面，因為他們不可見，」她說，更多發聲團體將他們排除。

一項由國際機構資助的慈善網絡助老會（HelpAge）對10個國家進行的最新研究顯示，老年人正在採取「極端措施來生存」，從走上乞討之路到放棄醫護治療。

圖像來源，Beka Atoma/BBC 圖像加註文字， 梅塞雷特·阿迪斯

「你看我病了，我在牀上，如果得不到支持，我只能等死，」阿迪斯說，她在冰冷的臥室裏蓋上毯子。

在4000多公里外黎巴嫩首都貝魯特，躺在牀上的愛麗絲·喬巴尼安（Alice Chobanian）面臨類似的絕望。

「我不想談論我試圖自殺的次數，」67歲她說。

專家表示，這場危機對老年人的心理健康影響是嚴重的。

「抑鬱並未被視作抑鬱，它們只是被視為『與年齡有關的東西』，『不那麼嚴重』的東西，但這是一個完全被忽視的大問題，」馬勒說。

喬巴尼安在黎巴嫩首都的小臥室裏總共住著10個人，包括兩個最近離婚的女兒和她們的8個孩子。

她說，自2020年以來，她們的經濟狀況一直在惡化，「事情從未像現在這樣艱難」。

一系列重疊的危機

聯合國世界糧食計劃署表示，面臨嚴重糧食不安全的人數從2019年的1.35億增加到2022年的3.45億。

除了新冠肺炎和氣候變化之外，俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭，導致全球食品、能源和藥品供應鏈中斷，通貨膨脹飆升。

黎巴嫩在這場戰爭之前就已經陷入危機，去年食品通脹達到372.8%。

圖像來源，Zakaria Jaber/BBC 圖像加註文字， 愛麗絲

「我的孫女們喜歡路過雞肉店，只是為了聞一下雞肉的味道，」喬巴尼安說。

「昨天他們說他們餓了，我什麼都沒有，他們說，『讓我們睡覺吧，希望我們能夢到雞。』」

喬巴尼安每月從女兒的看護工作中賺取20美元。

「在危機之前，我曾經賣過鉤針編織服裝。在這場危機中，沒人買任何東西。我賣的東西成了奢侈品，人們付不起錢了。」

老年婦女受到的打擊更大

專家說，像阿迪斯女士和喬巴尼安這樣的老年婦女「在這場危機中首當其衝」。

「當食物有限時，社會文化規範往往迫使女性第一個放棄吃飯。此外，由於現有社會不平等，女性賺取收入的能力較弱，」助老會（HelpAge）收入保障部門負責人鮑勃·巴巴賈尼安（Bob Babajanian）表示。

「這也轉化為特定的家庭內部現狀，女性對資源控制較少。」

婦女往往是孩子和親戚的主要照顧者。而且，當她們外出工作或從事非正式工作時，她們的收入往往低於男性。

馬勒表示：「我們經常談論男女之間的薪酬差距，但這也存在養老金和津貼差距。」

「如果婦女或女孩無法獲得良好的教育，她們將永遠無法獲得與男性同等的就業機會，這也會導致她們無法通過養老金或其他津貼獲得足夠的支持和援助。」

但老年男性也會面臨嚴峻的挑戰。

一天黃昏，齊奧丁·希爾吉（Ziauddin Khilji）坐在他位於巴基斯坦伊斯蘭堡的汽車工作室的台階上。他的妻子在接受了7年的透析治療後在上個月去世。

圖像來源，Kiran Fatima/BBC 圖像加註文字， 齊奧丁·希爾吉

68歲時，他仍然需要工作，因為他沒有養老金。但他的大多數客戶在過去一年裏都消失了。

「曾經有一段時間，我們一整天都沒有空閒時間；現在，這是我一大早以來的第一份工作，」希爾吉指著滿是灰塵的機器說。

2023年2月，巴基斯坦的消費品價格出現了近50年來最大的同比漲幅。

他現在睡在工作室後面的折疊牀墊上。但即使這樣也面臨著風險，因為上個月工作室租金翻了一倍多。

他妻子的醫療費用貸款也越來越貴，因為利率也在急劇上升。

「我是一名糖尿病患者，我有一個心臟支架，我的腎疼。但是我的藥現在很貴。有時候我就不吃了。當我負擔得起的時候，我就買。不然，我能怎麼做？」

圖像來源，Beka Atoma/BBC 圖像加註文字， 梅塞雷特·阿迪斯

埃塞俄比亞的阿迪斯也停止購買她肺病所需的大部分重要藥物。

這些都印證了助老會的研究，該研究表明，價格上漲阻礙了老年人獲得醫療服務和藥品。

第一次用食物銀行

這場危機對老年人的影響超出了埃塞俄比亞、黎巴嫩和巴基斯坦等發展中國家。在英國這個富裕的國家，影響也很明顯。

74歲的塔巴尼·西索爾（Thabani Sithole）是一名退休護士，住在倫敦南部。她不得不依靠一個叫做食物銀行的社區組織來獲得她所需要的食物。

圖像加註文字， 塔巴尼·西索爾

「我從來沒有想過要用食物銀行，從來沒有，因為一切看起來都很好。憑著我僅有的一點積蓄，我想『為什麼這些人要用食物銀行？』」

「現在輪到我去排隊了，」她指著廚房桌子上的罐頭說。

2019年從英國國民保健署退休時，她認為「自己的生活才剛剛開始」，但創紀錄的價格改變了一切。

「有時候你會渴望一些東西。但現在，重要的不是吃的好，而是你必須要有足夠的食物吃。」

西索爾在女兒兩個月大的時候就成了寡婦。她和唯一的女兒住在一起，女兒的照片貼滿了客廳的牆壁。

「至少她在我身邊，這就是我買得起東西的原因。」

但是，隨著人口老齡化，依靠家庭成員雖然很常見，但並不是一種可持續的方法。

倫敦國王學院老人醫學研究所所長楊偉（音譯）表示：「在英國，65歲及以上的老年人在未來幾十年將增加一倍或兩倍。」

「人們幾乎不可能總是有年輕的家庭成員提供支持，各國政府確實需要考慮為老年人長期護理提供資金的新途徑，」楊偉補充。

西索爾說，她也依賴於像Independent Age這樣的慈善機構的幫助，她擔心情況會變得更糟。

「抵押貸款每兩個月就會增加，」她說，「我們要搬出這所房子了，因為我們現在買不起了。」

「我們只能賣掉它，搬到便宜一點的地方，這樣我女兒上班就很麻煩了。」

圖像加註文字， 西索爾

她敦促那些在掙扎的老年人發聲。

「不要害羞，不要害怕，不要感到羞恥，」她說。

「過去的情況是，『哦，你很窮。哦，可你以前是個護士。你為什麼在這裏？』這樣的問題」