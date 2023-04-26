英美煙草公司因違反朝鮮制裁規定，需向美國政府支付6.35億美金

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金正恩

因其旗下的一家子公司承認向朝鮮出售香煙違反了制裁規定，英美煙草公司（British American Tobacco）將向美國當局支付6.35億美元（合5.12億英鎊）和利息。

美國當局表示，這次協議與2007年至2017年英美煙草公司在朝鮮的活動有關。

英美煙草首席執行官傑克•鮑爾斯（Jack Bowles）表示：「我們對這種不當行為深感遺憾。」

美國因朝鮮的核武器和彈道導彈活動對其實施了嚴厲制裁。

周二，英美煙草公司與美國司法部和財政部外國資產控制辦公室達成和解。

英美煙草公司是全球最大的煙草跨國公司之一，也是英國十大公司之一。它擁有包括Lucky Strike、Dunhill和Pall Mall在內的主要香煙品牌。

該公司在一份聲明中表示，其已"與美國司法部簽訂了暫緩起訴協議，並與海外資產控制辦公室簽訂了民事和解協議，英美煙草在新加坡的一家間接子公司已與美國司法部簽訂了認罪協議"。

美國司法部表示，英美煙草還合謀欺騙金融機構，讓它們代表朝鮮實體處理交易。

據稱北韓國務委員會委員長金正恩的煙癮很大。去年，美國試圖讓聯合國安理會禁止向朝鮮出口煙草，但遭到俄羅斯和中國否決。

在周二的新聞發佈會上，美國司法部助理司法部長馬修·奧爾森（Matthew Olsen）表示，和解是「一項長期調查的結果」，並稱這是「司法部史上對朝鮮制裁開出的最大單筆處罰」。

他表示，英美煙草參與了一項「精心策劃的計劃，旨在繞過美國制裁，通過子公司向朝鮮出售煙草產品」。

「2007年至2017年，這些第三方公司向朝鮮出售煙草產品，並獲得了大約4.28億美元。」

朝鮮銀行家Sim Hyon-Sop（39歲）和中國中間人秦國明（音譯，60歲）、韓琳琳（音譯，41歲）也被控協助向朝鮮出售煙草。

警方懸賞500萬美元緝拿任何有助於逮捕或定罪Sim的信息，對另外兩名嫌疑人懸賞每人50萬美元。

他們被指控為朝鮮國有香煙製造商購買煙葉，並偽造文件，欺騙美國銀行處理價值7400萬美元的交易。因為這些交易，朝鮮製造商（包括一家軍方所有的製造商）賺了約7億美元。

朝鮮多年來因其彈道導彈發射和核試驗而面臨多輪嚴厲制裁。