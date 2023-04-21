文彬離世：K-pop明星猝逝引發對韓國偶像產業的審視

王凡、具酉娜（Yuna Ku）

發自新加坡及首爾

55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 文彬（右）是男子組合ASTRO的成員.

韓國流行音樂（K-pop）明星文彬（Moonbin）的死亡震驚了全世界的樂迷——也再次將這些演藝人員所面對的壓力擺到聚光燈下。

這位25歲的韓國男子演唱組合「ASTRO」成員是一名歌手、演員及模特。他是在與另一名「ASTRO」成員尹產賀（Sanha）的二人世界巡演期間忽然離世。

雖然確切的死因仍在調查中，但警方表示過文彬「似乎是自行了結自己的性命」。

這是韓國娛樂產業接連出現的一系列年輕藝人猝逝事件當中的最新一起。

本月較早前，26歲的演員鄭採律（Jung Chae-yull）被發現陳屍家中。27歲的演員劉珠恩（Yoo Joo-eun）則死於去年8月。女子組合「f(x)」的前成員雪莉（Sulli）則是在25歲之齡遭受長時間網絡欺凌之後於2019年離世。她的摯友、同為K-pop明星的具荷拉（Goo Hara）則在一個月後被發現死於家中。

這些事件並不是每一起都被列為自殺，但是文彬的離世再度引發了外界對於競爭極度激烈的韓國演藝界的審視。

成為K-pop偶像的艱辛路途

韓國素以超高強度的競爭文化著稱，而這裏也有發達國家當中最高的年輕人自殺率。雖然總體的自殺率正在下降，但是20多歲人士的自殺數字卻是在上升。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：民眾為離世的韓國明星文彬哀悼

而據《告示牌》（Billboard）雜誌的駐亞洲記者羅伯·施瓦茨（Rob Schwartz）所說，在韓國做一個明星，意味著要承受比歐美流行明星要大得多的壓力。

競爭從一開始就是激烈的。對於年輕韓國人來說，演藝人是極度受歡迎的職業。韓國教育部在2021年所做的調查顯示，演員、模特和歌手都位於小學生夢想職業的前10位。

要想成為K-pop明星，大多數人都需要經歷磨人的培訓期，這意味著他們將會很大程度上與朋友及同儕斷絕聯繫，而這可能持續多年。

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以文彬為例，雖然年僅11歲時就已經是風靡全亞洲的韓劇《花樣男子》（Boys Over Flowers）裏的童星，但是他仍然要經過8年的訓練，才作為偶像組合「ASTRO」的成員出道。他的妹妹文秀雅（Moon Sua）也是女團「Billlie」的成員，她出道前經過了12年的凖備。

在經過多輪緊張激烈的篩選之後，只有很小一部分的學徒能夠踏上舞台。而之後等待他們的，是一個明星已經多如牛毛的行業。

施瓦茨指出，藝人經紀公司的控制和飯圈文化是韓星面臨巨大壓力的兩大源頭。

曾經很普遍的情況是，新晉藝人會被所謂的奴隸合同捆綁——這是一種長期的獨家協議，令他們對自己的時間表或者經濟報酬沒什麼控制。

雖然近年有一些K-pop明星勝訴並從不合理合同當中脫身的案例，但是施瓦茨認為，兩方的關係並沒有發生根本的改變。

「K-pop明星有多一些控制權，在於他們不像以前那麼被控制，」施瓦茨說，「事情有所改變，但是我不會說它一定變好了。」

而被該國活躍的社交媒體所成倍擴大的粉絲狂熱，有時候會成為一把雙刃劍。

「他們關注一舉一動，他們對他們的髮型仔細點評，」施瓦茨說，「他們把這些人放在顯微鏡下去看，簡直瘋了。」

一旦出道，這些藝人就不僅被自己的粉絲密切監視，也是被整個社會關注。在一個階層差異長期是討論議題的國家，作為公眾人物意味著公眾對你有更高的標凖。

醉駕在韓國被認為是公眾人物可以犯下的最糟糕罪行之一，這在那裏可以終結一個人的職業生涯。22歲的著名演員金賽綸在醉酒後撞壞自己的車，就遭受公眾巨大的反響。

「相比起其他國家，韓國對於名人有非常嚴苛的道德標凖，」韓國流行文化評論家河宰建（Ha Jae-kun）說。

「如果一個明星的行為與人們所認為的『正派』相比有些許偏差，公眾就會攻擊他們。而由於一種強大的集體主義所帶來的高度社會壓力，一個明星對這種攻擊是很難忽略的。」

污名

內部人士還指出，做一個有精神健康問題的名人可能是極度艱難的事。

在2017年接受BBC韓語部採訪時，本身被診斷出有多種精神疾患的說唱歌手Swings（文智勳）披露了這個問題可能對他們造成的負擔。

「就像裸奔一樣，」他說，「他們會說『我以為這個人有病呢，你說，他怎麼上台表演了？』他們明顯不知道是怎麼回事。」

業界有意識到他們的明星所受到的精神健康壓力，而一些K-pop偶像也在談論因為健康原因而放長假。

頂尖女團「Twice」的成員定延（Jeongyeon）自從2020年起已經因為精神健康和頸脖傷患等問題休停四次。她於上月復出。文彬則在2019和2020年以健康理由休停。

多家經紀公司也為受訓藝人和名人預備了心理療程。韓國最大的搜索引擎NAVER在202年關閉其娛樂新聞欄目下的評論欄，承認娛樂界已經變得很有潛在的毒性。

但是一些人仍然看不到有任何因素會在短期內推動發生根本轉變。

「K-pop是自成一格的東西，所有人都想要令K-pop偶像更好。但是你要怎麼做？」施瓦茨說。

「超級粉絲對這些偶像是那麼著迷，這就像一個惡性循環，被放在顯微鏡下，還要有上佳的表現。」