「秘密警察站」、中國GDP、台灣貿易壁壘、夏寶龍訪港以及本周更多重要故事

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美菲聯合軍演使用的「標槍」反坦克導彈

本周一，在美國，兩名男子被指控在曼哈頓唐人街一帶運作「秘密警察站」，面臨被起訴圖謀為中國充當間諜代理人，以及妨礙司法公正。他們於周一在布魯克林聯邦法院出庭，為中美關係再添陰影。

本周二，中國統計部門公布數據顯示，今年一季度中國GDP同比增長4.5%超過預期，反映出復蘇的力度。但還未及全年5%的增長目標。同樣在經濟領域，中國商務部對台灣禁止大陸進口的2455項產品展開貿易壁壘調查，包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，兩岸緊張態勢延至經濟領域。

在香港，中共中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍「考察」香港六天，出席了36場調研活動，這是中國官方宣佈改組港澳辦之後，北京官員以「黨組織」姿態首度考察香港。

在南中國海，美國和菲律賓聯合軍演還在進行，並將持續至下周五（28日），此次軍演規模空前，再者距離台灣海峽不願，挑動中國的神經。

BBC中文對上述故事都有詳細報道，如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國逮捕兩名華人涉嫌營運中國「秘密警察站」

本周一，美國司法部稱，居於布朗克斯區的盧建旺和居於曼哈頓區的陳金平代表中國公安部在美國合作設立了第一家海外警察站。美國檢察人員在紐約拘捕兩名男子，指控其在曼哈頓唐人街一帶運作「秘密警察站」。他們於周一在布魯克林聯邦法院出庭，面臨被起訴圖謀為中國充當間諜代理人，以及妨礙司法公正。

中國過去曾否認運作海外警察站，稱它們是面向海外僑民的「警務服務中心」。美國司法部指，在相關人士意識到聯邦調查局（FBI）正在進行調查後，該站已於2022年秋天關閉。

外界相信，至少有100個這樣的警察站正在運作，遍布全球53個國家，包括英國和荷蘭。上個月，加拿大聯邦警察宣佈，對蒙特利爾區兩個被認為是警察分支的站點進行調查。

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4月18日，中國統計部門公布數據顯示，今年一季度中國GDP同比增長4.5%，環比增長2.2%。

多家機構此前預測中國一季度增長3.8%-4%，官方數據4.5%超過預期，反映出復蘇的力度。但還未及全年5%的增長目標。

經濟學家則關注一些結構性問題，比如16-24歲年輕人的失業率居高不下，達到19.6%；再比如，珠寶和娛樂用品等可自由支配的商品（discretionary items ）消費的高漲，代表中高收入群體引領家庭消費反彈。而低收入群體可能被甩在後面，因為他們的收入在疫情封鎖期間受到嚴重打擊，但預計，隨著放開後的積極影響會產生「滲漏效應」，這部分消費將在隨後的幾個季度裏恢復。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 學者預計，如果兩岸爆發貿易戰，台灣農業將首當其衝。

台灣總統蔡英文外訪過境美國、解放軍環台軍演之後，中國大陸首次透過世界貿易組織（WTO）渠道，提出台灣的貿易壁壘問題。

中國商務部4月12日公告稱，即日起對台灣禁止大陸進口的2455項產品展開貿易壁壘調查，包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查應在今年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。

這一時機被指政治意味濃，公告當天為民進黨提名黨主席賴清德參選總統之日，而調查期限正好落在台灣總統大選的前一天。

「這一波操作跟政治有密切連動性，如果民進黨選上就跟你全面攤牌，如果是國民黨就緩一點，但還是會施壓。」台灣國立政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇對BBC中文說。

「這是很重要的訊號，過去大陸展現出讓利的政治意涵，現在是不准你『吃我的飯砸我的鍋』，既然讓利沒有用就開始檢討不公平貿易，不讓你用這些資源去對抗大陸、買武器。台灣享受巨額順差的黃金時代已經結束了，以後苦日子會更多了。」

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中共中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍4月13日到18日「考察」香港六天，出席了36場調研活動，無論長度和規模都與之前不同，也出現不少「歷史性」場面。

這是中國官方宣佈改組港澳辦之後，北京官員以「黨組織」姿態首度考察香港，過程中透明度低也沒有大打親民牌。分析指，這是中央垂直領導、全面管治權的一個具體體現。

夏寶龍站在香港立法會議事廳正中央，與全體香港立法會議員拍下大合照，相片中主席台上象徵立法會的「立」字標誌消失不見——這一幕充滿了象徵意味。他是首位進入立法會議事廳會見議員的黨中央官員。京官以往很避忌到訪立法會，以免予人干預之感。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 李尚福（右）和俄羅斯國防部長紹伊古

中國國防部長李尚福4月16到19號訪問俄羅斯，這是李尚福被任命為國防部長以來的首次外訪。

熟悉中俄關係的專家認為，此次出訪顯示出中俄雙方十分看重兩國關係，中國希望幫助俄羅斯在烏克蘭戰爭中不至於全盤潰敗。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄認為，「這凸顯了中俄雙方對於彼此關係的重視。在中美關係日趨緊張的大勢下，中俄作為被美國針對的兩大對手自然有不少動機加強兩國戰略伙伴的關係。中美關係越是緊張，中俄互動也就愈加頻繁。」

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4月11日，美國和菲律賓舉行名為「肩併肩」（Balikatan）的聯合軍演，從參演軍力到演習科目都創造了兩國演習歷史之最。軍演將持續到4月28日。

這次演習引發中國的關注，菲律賓與中國在南海問題上存在爭議，該國也是離台灣最近的東南亞國家。近期因台灣問題中美局勢日趨緊張，中國剛在上周完成又一次環台軍演。

針對這次美菲規模空前的軍演，專家認為，一方面可以看出美國在加強覆蓋該區域的實戰協作能力，為可能的局部衝突做好實質凖備；另一方面，菲律賓與美國合作升級太快，會刺激中國的神經，中菲關係將面臨考驗。

本次演習中，有5400名菲軍、12200名美軍，以及111名澳大利亞士兵參演，總規模近18000人，是去年軍演的幾乎兩倍，也超過此前最大規模的1.1萬人（2015年）。包括日本在內的12個國家也派出觀察員參與演習。