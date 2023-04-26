澳大利亞加快配置遠程武器是為了抗衡中國嗎

48 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞稱將加快推進購入美國「海馬斯」火箭炮系統的計劃。

澳大利亞一份重大國防報告稱，該國將會加快推進購買更遠距離的導彈，以抗衡中國越來越大的地區威脅。

報告稱，在「導彈時代」，澳大利亞已不再受其地理位置保護。

北京方面則回應指，澳大利亞不應以中國為「借口」擴張軍力。

澳大利亞政府將會花費約190億澳元（120億美元，100億英鎊）開支，以實施報告所建議的計劃。

長達110頁的報告被形容為澳大利亞自二戰以來最大規模的軍事戰略改革。

這份《國防戰略評估》（The Defence Strategic Review）的出台，正值中國在台灣問題上的立場持續加強地區緊張之際——北京一再顯示在必要時會以武力收復台灣。

在南中國海，中國海軍也建立了強大的存在，對該區域多個部分聲稱擁有主權，與國際法所承認的定義不符。

報告稱：「中國如今的軍力打造是自二戰結束以來所有國家中最雄心勃勃的。這種力量集結缺乏透明度，沒有令印太地區對中國的戰略意圖放心。」

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，該評估報告將會「塑造未來，而不是聽候未來塑造我們」，同時指報告的建議將會令澳大利亞「更自立，更有凖備也更安全」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「海馬斯」系統發射導彈（資料圖片）

國防部長理查德·馬爾斯（Richard Marles）表示，報告建議澳大利亞武裝力量將焦點從地面裝備轉向「遠程打擊能力，配以澳大利亞製造的武器」。

「我們需要能進行『有效投射』的防備力量，」馬爾斯向媒體表示。

理查德·馬爾斯表示，購買射程超過500公里（310英里）的「精凖打擊飛彈」將會令軍隊擁有「未來所需的火力和機動性」。

澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析家馬爾科姆·戴維斯（Malcolm Davis）指，澳大利亞的新防衛立場是意在將中國這樣的戰略對手保持在「盡可能遠的距離」。

「我們正試圖做的是阻嚇中國，以令其不使用武力去實現它的政策目標，包括台灣或者南中國海。所以這主要是阻嚇。不過當然，阻嚇可能會失敗，就像我們在烏克蘭所看到的那樣，於是你就必須做好應對的凖備。我們所進行的投資將會大幅度擴大我們的作戰覆蓋範圍，」他說。

不過他還表示，雖然國防報告是「邁向正確方向的一步」，但並不是全面的解決方法。

「我們正在走一條軍力聚焦的路線，是為有效投射做凖備，這更適合我們在這個十年及之後所面臨的威脅，但不是為了涵蓋一切。但是我認為還有更多事情要做。我們需要在國防上花費更多……我們也需要投入更多，以（令軍隊）更迅速抵達戰場。」

該份戰略評估還建議，加強澳大利亞北部防務，並給予北部基地的澳洲國防軍更加的運作能力。

澳大利亞將會加快購入地面高機動性多管火箭系統（HIMARS，即「海馬斯」系統）的計劃。該系統在烏克蘭軍隊阻止俄軍推進時起到巨大作用。

為了向澳大利亞新的優先項提供資金，包括自走炮以及陸軍彈藥供應車等一系列計劃將會擱置。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞空軍F-18戰機

馬爾斯表示，這份報告還重點指出保持「本國持續造船能力」的重要性。

報告還建議購入戰鬥機的遠程反艦飛彈，但表示美國的B-21突襲者（B-21 Raider）隱形轟炸機目前「並不是合適的選項」。

上月，美國國務院批准向澳大利亞出售220枚巡航導彈，協議總值8.95億美元。

這些非核導彈將被用於澳大利亞即將從美國購入的弗吉尼亞級核潛艇——這是澳、英、美三國（AUKUS，「奧庫斯」聯盟）防衛協議中的一部分。

這是在針對中國嗎？

這一評估報告很容易被迅速解讀為針對中國在亞太地區、特別是南中國海加強軍事影響力的背景下所作出應對的延續。

報告發表後的周一（4月24日），中國外交部發言人毛寧就向媒體強調，中國「始終奉行防禦性的國防政策」，呼籲「一些國家不要拿中國作為擴張軍力的借口，不要炒作毫無根據的中國威脅論」。

但是有專家指，相比起此前的「奧庫斯」協議，這一份國防戰略評估實際上可能是指向不一樣的方向。

「我個人得出的印象是，當中明顯有和我們兩年前與美國簽訂的『奧庫斯』協議存在拉扯的地方，」洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）的國際安全項目主任薩姆·羅格維恩（Sam Roggeveen）向BBC中文表示。

他解釋說，數十年來，關於澳大利亞國防政策的一大爭論是其國防應該聚焦於守衛北部沿海邊邊界，還是應該與盟友——主要是美國——一起，將防線北移到更遠的地方，即所謂的「前出防禦（forward defence）」。

「奧庫斯」協議是前出防禦戰略的產物，它的思路在於認為「澳大利亞為亞太地區防禦作貢獻的最佳方法是幫助美國在這一地區發揮軍事影響力，包括購買美國的核潛艇等」。

羅格維恩指出，雖然澳大利亞和國防評估報告沒有直接對抗上述思路，「甚至還有一段提到澳大利亞與美國的聯盟關係將會加強」，但是另一方面卻指出，澳大利亞未來的防務架構將會非常集中於「守衛澳大利亞本土」，對於參與保障美國在亞太地區領導角色上的強調則要少一些。

他表示，他個人相信聚焦本土的防禦策略比起「前出防禦」更具建設性，但他也承認，長遠來說「奧庫斯」協議對於亞太地區的影響力要大得多，因為「它在澳大利亞海軍和國防軍的軍事能力上承諾給予如此多的幫助」。

在他看來，這一份國防評估報告沒有在軍事能力提升上提出任何重大的建議，甚至一些陸軍軍備計劃的擱置更顯示出一種加強本土防禦而不是擴展防線的思路。

雖然軍費開支還會繼續增長，但羅格維恩說，在未來幾年這並不會超出「本屆或前幾屆政府所已經提出的增長幅度。」