烏克蘭戰爭：烏軍據報在第聶伯河重要地區建立據點

雅羅斯拉夫·盧基夫（Jaroslav Lukiv）

BBC記者

16 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 去年11月，俄羅斯軍隊被迫撤軍時摧毀了第聶伯河上重要的安東尼夫斯基大橋。

烏克蘭軍隊據報在赫爾松州（Kherson）南部的第聶伯羅河（Dnipro River）東岸，建立了據點。

該地區部分由俄羅斯控制，過河對未來的反攻行動將很重要。

總部位於美國的戰爭研究所（ Institute for the Study of War）表示，俄羅斯軍事博客已經發佈了「充足的地理定位鏡頭和文字報告」佐證了這一進展。

BBC烏克蘭語引述該國軍方消息來源指，在赫爾松市附近有「穿越第聶伯河的某些行動」。

對擊退俄軍具重要意義

烏克蘭軍方沒有證實有關動向，俄羅斯則否認了這些報道。

如果烏軍在東岸奪得橋頭堡的報道屬實，將對烏軍擊退俄軍具有重要意義。

烏克蘭在該區的推進，將來甚至可以切斷通往烏克蘭克里米亞半島的陸地走廊，該半島2014年遭俄羅斯吞併。

但軍事專家指，烏克蘭部隊在橋頭堡所在地的行動將十分困難，因為該區有縱橫交錯的洪泛區、灌溉渠和其他水上障礙物。

此外，俄羅斯在空中的巨大優勢將使烏克蘭的推進更加棘手。

一段時間以來，烏軍公開談論重大反攻的凖備工作，但沒有具體說明反攻的地點和時機。

迄今，第聶伯河東岸的赫爾松地區仍在俄軍控制下，寬闊的河流形成天然屏障。

去年11月，位於西岸的地區首府被烏克蘭軍隊解放。

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戰爭研究所（ISW）在周日的報告指，「4月23日公布的地理定位錄像顯示，烏克蘭軍隊正在第聶伯河東岸的奧列什基（Oleshky）西北地區行動」。

該研究所補充，目前還沒有足夠資訊，去分析有關報道所指的烏軍推進規模或其進一步意圖。

周一，俄羅斯軍事博客「戰爭奇聞趣事」（WarGonzo）報道指，烏克蘭軍隊「正試圖在位於第聶伯河新舊河道之間的波將金島（Bolshoi Potemkin；烏克蘭語為Velykyi Potyomkin）獲得立足點」。

烏克蘭南方司令部發言人胡梅紐克（Nataliya Humenyuk）並未證實或否認烏軍在東岸建立橋頭堡的報道。

她對烏克蘭電視台說「艱巨的工作正在進行」，強調軍事行動需要「在我們的軍隊足夠安全之前，維持保密」。

與此同時，俄羅斯扶植的赫爾松佔領區首長薩爾多（Vladimir Saldo）周日表示，奧列什基附近的第聶伯河東岸地區，或河的那一邊的任何其他地方，都沒有橋頭堡。

周一的其他發展：

俄羅斯媒體指，莫斯科伏努科沃機場（Vnukovo airport）因有報道稱該區出現一架已確認的無人機，而關閉了一段時間。

俄羅斯在克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的官員說，烏克蘭海軍的無人機襲擊沒有成功，基輔未有置評。

烏克蘭軍方稱，在烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）地區兩個重要城鎮巴赫穆特（Bakhmut）和馬林斯基（Mariinka），「最激烈的戰鬥」仍在進行。