邊檢現在像一扇門，過去是一堵牆——BBC記者談後疫情時代首次出國旅行

20 分钟前

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核酸、隔離、疫苗卡、一票難求……三年新冠疫情間，出國旅行真是難比登天。

4月25日，中國宣佈，自當月29日起，所有來華人員不再需要登機前48小時內做核酸，抗原即可。恰逢「五一」小長假前夕，多少人在盼望、計劃重啟放飛自我模式，再去體驗一下詩和遠方？

曾常駐美國、南亞、悉尼的前BBC記者尼克·布萊恩特（Nick Bryant）報道過許多重大國際新聞，出國是「常態」。但是疫情爆發後，他發現自己對旅行的興趣斷崖式驟跌。直到最近全家一起從悉尼到泰國去度假。

他在BBC廣播4台《記者來鴻》欄目中談到以下感受：

我一生從未害怕過坐飛機，儘管在911恐怖襲擊後的幾年間，我確實曾對機場產生恐懼。

當時我在美國，加強安全檢查顯然是必要的防禦措施。但我發現自己對安檢外的長龍、新成立的國土安全部那些身著制服的警官產生精神上的牴觸。因為這一切都在提醒著我，世界已經改變，生活在這樣一個世界令我不舒服。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國土安全部成立於2002年，負責國土安全和反恐。

我第一次搭乘飛機—— 一架大型噴氣客機，是獨自一人從倫敦的希思羅機場飛往加利福尼亞。從那時起，在我心中，航空一直就是把我和自由、探險、開啟新生活聯繫在一起的紐帶，商用飛機被用作大規模殺傷性武器令我憎惡。讓我不安的還有，我一直把美國視作熱情、好客的地方，但現在，她的疑心、「地堡心態」越來越嚴重。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 核酸，難忘的疫情記憶？

如果說911事件後機場讓我忐忑，那麼這幾年的疫情大流行則帶來了更糟糕的後果：對國際旅行的反感。

那些必填的表格、必做的檢測令我焦慮，我不僅擔心可能會被禁止入境，甚至擔心在辦理登機手續時不能排在最前面。然後就是，還要考慮回程。因為，好不容易從甲地去了乙地，並不意味著還能從乙地返回甲地！

也許，我患上的是上次和家人出國度假留下的「後遺症」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 疫情高峰時期澳大利亞的集中隔離酒店（資料圖片）

當時，我們被從悉尼機場徑直送入隔離酒店，警車開路，摩托車壓陣。兩周後才獲准離開酒店。

接下來，即使在澳大利亞這個防疫堡壘打開國門以後，宅家，一度也是我們首選的度假形式。不需要出州，更不用說出國了。

因此，我很高興地告訴大家，最近，我們再次擁抱藍天——從澳大利亞飛往泰國去度假！

出發前不需再用棉棒捅喉嚨，登機只要帶好護照和機票。雖然這還不算完全徹底的後疫情旅行，因為大流行畢竟尚未結束，但感覺真的和疫情之前沒有太大區別。

抵達另外一個國家再次令人興奮。邊檢感覺更像是一扇門，而不是一堵牆。

圖像加註文字， 外國遊客曾經是泰國經濟的支柱之一，疫情期間一片蕭條。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 曼谷街景

從機場開車前往曼谷市中心的車程，也成了享受出國旅行美妙之處的一段經歷。

神奇的異域風情，迥異的文化，新景色、新聲音和新氣味對感官的衝擊，全球化的感覺，就連時差帶來的困倦，也更像是輕鬆的慵懶，與病毒和感染毫不沾邊。

由於生物鐘仍然停留在澳大利亞時間，黎明前我就醒了，靜觀這個巨大的亞洲城市從沉睡中逐漸蘇醒。

很快，我們就開始坐著嘟嘟車、長尾船外出探索，圍上遮身的紗籠去參觀皇宮，在曼谷品嚐絕對正宗的泰國料理，就連與夜攤老闆討價還價也是樂在其中。

在泰國北部給小象洗澡，讓我重新感悟為未來積攢記憶的樂趣。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 動物福利和新冠疫情如何重塑泰國的大象旅遊業？

旅行，也帶給我一種復聯的感覺：與朋友面對面的互動，而不是線上聚會。多年來，我又一次見到了曾在南亞共事的老攝影師，他是老朋友，也是曾經的「驢友」。每一次想到他，我腦海中總會浮現出兩個字：探險。

他家牆上掛著一張2005年巴基斯坦地震後我們沿著印度河乘船出行的照片。當時，巴基斯坦有一個地區據信是本拉登的藏身地。我們的小船隊出發執行慈善任務，船上裝滿了救援物資。無法確定前路等待我們的會是朋友還是敵人。

此情此景也提醒著我旅行的不可預測性，但這也正是它的魅力之一。

也許，這次全家去度假只是讓我唏噓懷舊，因為它給了我重溫駐外記者生活的機會。

幾年前，我決定放棄駐外記者的生活方式。老實說，第一時間狂奔機場，在另一端等待的可能是恐怖，這不是我眷戀旅行的情由。原因更簡單：我懷念的是開闊眼界。

被新冠封鎖三年之後，我再次感染了「旅行病毒」。