不丹：首相暗示想與中國完成劃界協議，印度會接受嗎？

安巴拉桑·埃希拉揚（Anbarasan Ethirajan）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 洛塔·策林（左）與印度總理莫迪於2018年會面——兩國歷史上一直聯繫緊密。

喜馬拉雅地區的國家不丹窩在兩個亞洲大國中國與印度之間，這個獨特的地理位置意味著需要付出代價。

不丹是與中國仍然有陸地邊界爭議的兩個國家之一。另一個就是印度，它與中國就喜馬拉雅地區邊境問題有長久的意見不一。

中國在全球的崛起正迫使不丹和北京達成協議，但是任何可能的突破都需要不丹盟友印度的批准。

廷布與德里之間的關係緊密，而印度一直向不丹提供規模達數億美元的經濟和軍事援助。

不丹和中國在喜馬拉雅地區北部和西部都有領土爭議。

在所有的爭議地點當中，核心的戰略要地是一片叫洞朗（都克欄，Doklam）的高原地區——它靠近印度、不丹和中國之間的三叉交匯區。不丹和中國都聲稱擁有該地主權，而印度則支持廷布的立場。

印度支持廷布有自己的原因。專家表示，洞朗高原對於印度的安全非常重要，因為中國一旦佔領該地區，就可能對西裏古裏走廊（Siliguri Corridor）構成威脅——這個有「雞脖子」之稱的22公里（14英里）狹長地帶，連接著印度本土和它的東北部各邦。

不丹首相洛塔·策林（Lotay Tshering）最近接受比利時報紙《自由報》的訪問，只是提醒人們這個國家的局限性。

他還表示，希望不丹和中國能夠在一兩次會議裏劃定邊界。這兩個國家自1984年以來一直在進行邊界談判。策林還說，中國沒有進入過其領土。

策林的說法引起了印度的警惕，特別是媒體。很多評論者都表示，擔心不丹和中國有可能達成涉及那個三叉交匯點的互換協議。有一些人表示，廷布在堅持洞朗主權一事上力度不夠。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印中接壤邊境上的印度軍隊士兵

「印度擔心中國是在向不丹施壓解決邊界問題，以此困擾新德里，」 前印度高級外交官、喜馬拉雅事務專家史托布丹（P. Stobdan）說。

「很明顯，不丹人試圖加快解決分歧的進程，而關於中國在解決紛爭當中的角色，不丹的立場最近是有了一些改變，」史托布丹說。

在印度媒體掀起一陣波瀾之後，策林在本月較早前對自己的言論進行了澄清。

「我沒有說任何新的東西，（不丹的）立場也沒有改變。」這位首相向《不丹人》（The Bhutanese）周刊表示。

雖然很多不丹人對於策林的評論在印度媒體引起反響感到驚訝，但是來自中國的觀點卻是，在沒有德里支持的情況下，廷布要達成協議不容易。

「印度在這裏是個障礙。如果中國和不丹也解決了邊界問題，那就只剩下印度了。我不認為印度會讓這件事發生。」上海國際問題研究院研究員劉宗義向BBC表示。

他說，中國與不丹在1996年一度接近達成協議，但是卻因為印度的介入而失敗了。

不丹與中國的邊境問題，還牽涉到印度與中國之間數十年的邊界爭端。

兩國國土接壤的邊界並沒有完全劃定，而且彼此有重疊的主權主張。印度稱雙方邊界有3488公里長，中國則聲稱有約2000公里。

目前實際上的邊界從印度北部的拉達克地區開始，一直延伸到東邊的阿魯納恰爾邦（中國稱藏南）。

中國持續增長的經濟和軍事體量也被很多不丹人敏銳地注視到，他們感覺與北京盡早達成協議，將對國家更有利。

「中國是一個現實。不丹能否選擇不和中國有外交關係？我不認為那是一個可取的安排。」不丹一名不願具名的專家說。

印度和不丹在1949年簽署了特別條約，將德里的安全利益考慮在內。2007年的修訂條約給予廷布當局更多的自由，包括外交政策和軍事採購。

數以百計的印度士兵駐守在不丹境內，官方指他們是對不丹軍隊進行培訓。其總部設在西部城鎮哈阿（Haa），距離洞朗約20公里。

不丹評論人士，比如旺查·桑傑（Wangcha Sangey），就覺得假如不是德里據報一直堅持要不丹保住洞朗，不丹就能夠與中國達成邊界協議 。

「我們怎麼聲稱擁有洞朗？我們現在有的是洞朗仍然被我們守著的部分。我們沒有的那部分，我們無法從中國那邊奪走，」他說。

桑傑這一派的分析人士稱，不丹目前寄望於印度提供其大部分需求，特別是石油，而廷布應該通過打開與北邊鄰居中國的另一條路，以使供應多元化。

不丹首相的評論，引起了印度外交部長的謹慎回應。

「在牽涉到我們共同的國家利益，比如安全利益等事務時，印度與不丹仍然聯繫緊密，合作密切。」印度外交部秘書維奈·莫漢·克瓦特拉（Vinay Mohan Kwatra）4月初這樣向媒體表示。

「我會重申我們較早前的聲明，在確立（洞朗）三叉交匯點的問題上明確清楚地擺出我們的立場，」克瓦特拉說。

印度不希望在洞朗附近有任何調整，因為它有著巨大的戰略重要性。另一方面，像不丹這樣的國家，要向北京施壓使其放棄主張，可能很困難。