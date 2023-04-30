尹錫悅訪美：華盛頓宣言背後的美國盟友體系和「核對峙」

59 分钟前

圖像來源，Getty Images

韓國總統尹錫悅近日結束對美國的6日訪問。訪問中，美韓公布關鍵協議《華盛頓宣言》，尹錫悅還表示考慮向烏克蘭提供援助。

有國際關係專家認為，目前東北亞已經形成「核對峙」狀態，美國正針對朝鮮和中國，鞏固東北亞盟友體系。

烏克蘭與朝鮮問題

尹錫悅上周五表示，有必要確保俄羅斯對烏克蘭的入侵不會成功，首爾正在考慮向基輔提供致命援助。

尹錫悅在美國哈佛大學肯尼迪學院發表演講時表示，俄羅斯的入侵違反了國際法和烏克蘭人的權利。

上周，美國總統拜登和韓國總統尹錫悅達成了一項具有里程碑意義的協議，以應對朝鮮的核威脅。

美國同意定期向韓國部署美國核潛艇，並讓韓國參與其核規劃。作為回報，韓國同意不發展核武器計劃。拜登表示，這份名為《華盛頓宣言》（Washington Declaration）的協議將加強美韓合作。

尹錫悅上周四對美國國會議員表示，有必要加快與日本和美國的三邊合作，以應對日益增長的朝鮮核威脅，並表示世界對促進朝鮮的自由絕不能「迴避」。

美國聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗對BBC中文指出，此次韓國總統訪美正處在拜登總統修復並強化與日韓關係的大背景之下，美國要穩固東北亞盟友體系，與美國的印太戰略一道，構築亞太「盟伴」體系。

「既針對東北亞區域內最大不穩定因素朝鮮，也著眼於美中競爭關係，制約中國，」他說。

他還指出，韓國總統訪美另一個重要背景是朝鮮核問題。《華盛頓宣言》中最引人注目的一條是韓國同意不尋求發展自己的核武器項目，允許美國在韓國部署彈道導彈核潛艦。

「這說明美韓等國已經實際上承認了朝鮮的核國家地位，東北亞安全已經不再是以『朝鮮去核化』為目標，而是替代為『核對峙』，將韓國納入美國的核保護傘，」馬釗認為，「此舉既強化了美韓安全協作，也減少了中韓在『去核化』以及東北亞地區安全問題上的合作空間。」

朝鮮和中國的回應

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金與正在朝鮮權力體系中擔任高級職務，據報道對領導人金正恩有影響。

朝鮮領導人金正恩有權有勢的妹妹金與正警告稱，最近的美韓協議將導致「更嚴重的危險」。

據朝鮮官方媒體報道，金與正表示，朝鮮的核威懾力量「應該進一步完善」。

在提到《華盛頓宣言》時，金與正表示：「敵人越是堅決要舉行核戰爭演習，他們在朝鮮半島附近部署的核資產越多，我們行使自衛權的力度就會更大，與其成正比。」

她警告稱，此舉「只會導致東北亞和世界的和平與安全面臨更嚴重的危險」。

中國方面也回應了這份宣言。中國外交部發言人毛寧稱，美國為實現一己地緣私利，置地區安全於不顧，執意在半島問題上借題發揮、製造緊張。

她還稱：「美方做法充斥冷戰思維，挑動陣營對抗，破壞核不擴散體系，損害他國戰略利益，加劇半島緊張局勢，破壞地區和平穩定，與半島無核化目標背道而馳，中方對此堅決反對。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 尹錫悅

在前往美國前，尹錫悅接受路透社採訪時表示，台灣問題不僅是中國和台灣之間的一個問題，而且像朝鮮問題一樣，是一個全球問題。

馬釗對BBC中文指出，此次韓國總統的表態是一種支持美國立場的選邊站隊，「尹錫悅在競選之時就已經表現出強烈的『親美』意識，這與他的前任文在寅的『親華』態度有很大不同。」

「美國總統拜登對台政策的重要原則，就是不承認台海關係是『中國內政』，而是要將其國際化，從而調動美國在亞太地區的盟友伙伴國家，甚至是北約等其它戰略資源，來應對可能發生的台海衝突，日本等國家早已經公開宣示支持美國的這一政策，」他說。