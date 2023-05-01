中國菲律賓爆海上衝突後 菲總統訪問美國

26 分钟前

圖像來源，VIRMA SIMONETTE 圖像加註文字， 中菲爆海上衝突

近日，一艘中國海警船在南海攔截了一艘菲律賓巡邏艇，導致兩船險些相撞。而菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr .）近日美國訪問，周一（5月1日）與美國總統拜登會面。

小馬科斯訪問美國

路透社報道，菲律賓總統小馬科斯說，他星期一與美國總統拜登的會晤對於推進菲律賓的國家利益和加強馬尼拉與華盛頓之間「非常重要的聯盟」至關重要。

在前往華盛頓進行為期四天的正式訪問之前，小馬科斯表示，他將向拜登傳達他決心與美國建立「更牢固的關係」，以「解決我們時代的關切」，包括與經濟有關的問題。

拜登政府一名高級官員告訴路透社，拜登和小馬科斯預計將在加強商業往來以及「軍事強化」方面達成協議，雙方都對中國感到擔憂。

美國國務院4月29日發佈聲明回應中菲兩國近日的海上衝突，稱支持菲律賓。

聲明說：「媒體最近發佈的圖像和視頻清楚地提醒人們，當菲律賓船隻在其專屬經濟區內進行例行巡邏時，中國對其進行騷擾和恐嚇。我們呼籲北京停止挑釁和不安全的行為。美國將繼續密切跟蹤和監測這些互動。」

衝突事件

上周日，BBC目睹了在南沙群島仁愛礁附近發生的緊張衝突。馬尼拉方面表示，這一舉動完全是北京一手策劃的。而就在前一天，菲律賓總統小馬科斯在馬尼拉會見了中國外交部長秦剛，並表示希望就南海爭端開放溝通渠道。

在兩艘菲律賓海岸警衛隊船隻為期六天的1670公里的旅程中，新聞攝像機捕捉到了中國船隻如何在特定地點跟蹤菲律賓人，並向他們發出無線電警告，要求他們離開，否則將面臨「後果」。菲律賓海岸警衛隊稱，已首次邀請記者參加他們在有高度爭議的海域的例行巡邏，親眼目睹中國的行動。

中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，包括南沙群島，但菲律賓也聲稱擁有部分主權。馬來西亞、越南、文萊和台灣也都聲稱對南海擁有主權。

這讓南海成為世界上最大的一個熱點，尤其是在中美關係緊張加劇的情況下。首先，中國對台灣的主張日益強烈，這些水域的通行對保衛台灣很重要。其次，這些水道每年還承載著價值5萬億美元的全球貿易，這引發了人們對北京日益增長的足跡可能會限制貿易的擔憂。

但中國無視國際仲裁法庭的裁決，即中國對幾乎整個南海的主權要求是沒有根據的。相反，中國在珊瑚礁上建造了人工島，加強了巡邏，最近還向菲律賓船隻發射激光，阻擋它們的視線。

另一方面，菲律賓依賴其長期盟友美國，美國指責中國的舉動破壞了其他國家的「航行自由」。

對峙發生時，美國和菲律賓正處於兩國有史以來規模最大的軍事演習的最後幾天。此前，美國獲准進入菲律賓重要的軍事基地，其中許多基地面向台灣。

「中國劇本」一瞥

菲律賓外交部表示，中國在仁愛礁進行了「高度危險的演習」，菲律賓官員完全是在他們的職權範圍內對該地區進行例行巡邏。另一方面，北京指責菲律賓侵入中國海域。

菲律賓海岸警衛隊發言人傑伊·塔裏埃拉（Jay Tarriela）表示：「中國長期以來一直使用跟蹤等戰術，但現在，由於媒體的存在，全世界都能看到它。」

4月23日黎明時分，菲律賓Malapascua號上的船員注意到，一直尾隨他們的中國船隻加快了速度，從其排氣口冒出的濃濃的黑煙就可以看出。BBC從大約一公里外的另一艘菲律賓船隻Malabrigo上看到了這場公海追逐在相對平靜的藍綠色水域進行。

圖像加註文字， 馬德雷山號（Sierra Madre）

最終，中國船隻趕上了菲律賓船隻，很明顯，後者無法勝過一艘比它大兩倍以上的船隻。中國船隻擋住去路並拒絕移動，迫使Malapascua號關閉發動機以避免相撞。

菲律賓軍艦指揮官埃爾南德斯（Rodel Hernandez）表示，由於「突然且非常危險的操作」，中國軍艦距離Malapascua號的船頭只有45米。他說，這是他的船隻最接近碰撞的一次，今年2月，他的船隻還與中國發生過一次激光意外。