美國編劇萬人大罷工,多個知名脫口秀停更電影暫未受波及

54 分钟前

哪些節目停播?

多個極受觀眾喜愛的深夜脫口秀節目在近期將停止更新,包括《吉米·法倫今夜秀》(The Tonight Show with Jimmy Fallon)、《史蒂芬·科拜爾晚間秀》(The Late Show with Stephen Colbert)、《吉米夜現場》(Jimmy Kimmel Live!)、《塞斯·梅耶斯深夜秀》(Late Night with Seth Meyers)、《馬厄脫口秀》(Real Time with Bill Maher)以及《約翰·奧利弗上周今夜秀》(Last Week Tonight with John Oliver)等等。