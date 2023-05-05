克里姆林宮遭無人機襲擊事件引發美俄烏三方唇槍舌戰

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圖像來源，Getty Images

俄羅斯較早前聲稱克里姆林宮遭遇無人機襲擊，並將矛頭指向美國及烏克蘭。

俄羅斯總統普京的發言人稱，襲擊發生在周三（5月3日）凌晨。社交媒體上的視頻顯示，克里姆林宮區域曾冒出煙，另一段視頻則顯示其中一座建築有輕微爆炸。

莫斯科指，事件是烏克蘭試圖刺殺俄羅斯總統普京的行動，並指烏克蘭近日在俄羅斯境內發動了一系列類似的襲擊行動。

但是烏克蘭方面否認實施襲擊，聲稱事件是由俄羅斯自導自演，並以此作為將戰爭進一步升級的理由；美國亦表示將非常謹慎地對待俄羅斯的指控。

「我們不攻擊普京或莫斯科，我們是在我們的領土上作戰。我們是守衛自己的村莊和城市，」周三正在訪問芬蘭的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示。

美國回應：「可笑的指控」

在指控烏克蘭發動是次襲擊一天後，普京的發言人指，行動是在華盛頓的支持下實施的。

美國國家安全委員會發言人約翰·柯比（John Kirby）則形容莫斯科方面的說法是「可笑的指控」。

周四，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，美國「無疑」是此次襲擊的幕後策動者，但沒有提供證據。

「這種襲擊，作出決定的地方不是基輔，而是在華盛頓，」佩斯科夫說。

約翰·柯比在美國媒體上作出回應：「佩斯科夫不過是在說謊，就這麼簡單。」

「美國與此事毫無關係。我們甚至不知道那裏到底確切發生了什麼，但是我可以向你保證，美國在此事當中沒有絲毫牽涉。」

柯比還表示，華盛頓不會鼓勵也不會幫助烏克蘭向其境外發動攻擊，也不支持對任何領袖個人髮動攻擊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澤連斯基本周在海牙演講，呼籲國際社會以俄羅斯採取行動。

烏克蘭：俄羅斯試圖嫁禍

烏克蘭方面則指，這是莫斯科一次試圖嫁禍的行動。

澤連斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）向BBC表示，這一事件可能顯示俄羅斯正在烏克蘭「籌劃一場大規模的恐怖主義挑釁」。

他表示，襲擊莫斯科對烏克蘭來說不合情理，但是卻能幫助俄羅斯攻擊平民目標製造理由。

周三，俄羅斯在烏克蘭南部赫爾松地區的空襲造成21人死亡。澤連斯基指，空襲擊中火車站、加油站、超市和民宅等設施。

波多利亞克指，在俄羅斯境內飛行的無人機是屬於「當地反叛武裝的游擊活動」。

俄羅斯防空力量堪憂？

據莫斯科官員稱，兩架無人機已被俄羅斯防空部隊擊落，而且當時普京並未身在克里姆林宮官邸。

普京是全世界保安最嚴密的國家領袖之一，但是假如俄羅斯方面的描述屬實，將可能令外界質疑莫斯科的安保力量。

外界將可能會因此審視俄羅斯的防空力量——最近數月，莫斯科的一些重要建築附近均被看見設置起了防空武器系統。

這是因為克里姆林宮擔心烏克蘭或者烏克蘭的支持者會試圖對重點目標實施空襲。

圖像來源，Anton Gerashchenko 圖像加註文字， 烏克蘭製造的UJ-22無人機（資料圖片）

烏克蘭戰爭中的無人機襲擊

最近數月，俄羅斯境內以及俄軍佔領區域出現過一系列懷疑是無人機襲擊事件，但沒有一起得到烏克蘭方面的官方承認。

5月4日，四架無人機在俄羅斯卡斯洛達地區一個煉油廠發動襲擊，位置距離克里米亞邊境200公里

上月，一架無人機在烏克蘭邊境約400公里（249英里 ）外的城市基列耶夫斯克（Kireyevsk）被擊落，俄羅斯官媒指，其後的爆炸令至少三人受傷

2月，一架無人機在莫斯科約100公里外的古巴斯托沃村（Gubastovo）墜毀，當地政府指是一次試圖襲擊民用設施的行動，而且有無人機殘骸照片顯示，是一架由烏克蘭製造的UJ-22無人機。

去年12月，俄羅斯軍方指，烏克蘭邊境東北邊600公里處一個空軍基地被無人機襲擊。

2023年初以來，BBC對俄羅斯傳媒的分析得出，在俄羅斯境內及俄羅斯控制的烏克蘭地區已經發生超過20起懷疑無人機襲擊。

當中大多數發生在俄羅斯東北部邊境附近的布良斯克和別爾哥羅德州，以及克里米亞，主要目標是基礎設施、機場和能源設施等。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 克里姆林宮的防衛森嚴，亦屬無人機禁飛區。

烏克蘭未有承認發動當中的任何一起襲擊，但是基輔軍方曾表示，破壞俄羅斯的後勤支援是烏克蘭籌備反攻俄軍的其中一部分工作。

俄烏雙方均有在這場戰爭中使用無人機，俄羅斯主要用伊朗製造的無人機襲擊烏克蘭的軍事目標。

專家表示，烏克蘭所使用的無人機可以深入俄羅斯境內，甚至抵達距離邊境450公里的莫斯科。

無人機專家史蒂夫·賴特（Steve Wright）也表示 ，從烏克蘭境內發動無人機攻擊克里姆林宮是有可能做到的。

但他補充指，他猜想此次襲擊可能從較近的地方發動，以避開莫斯科防空系統。

烏克蘭數位化轉型部長米哈伊洛·費多羅夫（Mykhailo Fedorov）近日曾聲稱，烏克蘭的R18無人機「能從基輔飛抵莫斯科並返回」，但他否認是在鼓吹向莫斯科發動無人機襲擊。

無論在周三的莫斯科到底發生了什麼，現在外界關注的問題是俄羅斯將如何回應。

一些官員已經呼籲採取強硬行動，俄軍將領此次亦曾多次表示，對於俄羅斯本土的攻擊，將會採取強悍的回應。