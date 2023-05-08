泰國是如何成為東南亞「大麻天堂」的？

喬納森·赫德（Jonathan Head）

BBC駐東南亞記者

48 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在曼谷街頭，大麻葉的圖案成了一個熟悉的標記。

在曼谷最國際化的街道素坤逸路，萬花筒般的繁雜霓虹燈之中，出現了一種新的標誌。

忽然間無處不在的鮮綠色大麻草五尖葉圖案，宣告了泰國自去年6月大麻合法化以後，一項與大麻有關的產業已經華麗興起。

從BBC曼谷辦公室向東走2公里，你會經過超過40個藥房，那裏出售藥力強勁的大麻花蕾，以及吸食它所需要的一切用具 。

朝相反方向走去，走到著名的背包客熱門地點考山路，就有一整座以大麻為主題的購物商場「植物天堂」（Plantopia），那些小店都隱約被顧客試吸大麻所產生的煙霧所籠罩。

「泰國大麻」（Weed in Thailand）網站列出全國出售大麻及其周邊產品的超過4000家店鋪。

而這就是泰國——在去年6月之前，你在這裏只是藏有大麻都可能被判監五年，生產則最高判15年；還有另一些毒品方面的違法會被判死刑。這種轉變的速度令人咋舌。

「這很混亂，但這裏是泰國，沒有這突如其來的自由，我不覺得會變成現在這樣，」姬蒂·喬帕卡（Kitty Chopaka）說。她創辦的喬帕卡公司是一家有關大麻產業的諮詢公司，也是推動這項新立法的國會委員會一分子。

不過，這並不是像她這種長期倡議者所夢想的那種自由。

「我們需要規管。明確說清楚你能做什麼，不能做什麼，」姬蒂說，「現在這帶來很多困惑，很多人不知道他們能做什麼，他們能把錢投在哪裏。」

圖像來源，Lulu Luo/BBC 圖像加註文字， 姬蒂·喬帕卡說，泰國需要更好的法規來幫助大麻產業。

在這種看似自由放任的狀況裏，還是有一些規定，但是它們只是偶爾執行，或者乾脆不執行。並不是所有的藥房都有規定要求的執照，而且它們本應記錄所有大麻的出處，以及每一個顧客的個人信息。

除了未經加工的大麻植物之外，任何產品的四氫大麻酚（THC）成分都不應該超過0.2%——那是大麻中作用於精神的化學物質，產品也不能在網上銷售。但是，你能夠在網上找到有供應商提供含有高含量THC的大麻蛋糕和軟糖，不到一個小時就能送到你家門口。大麻不能賣給20歲以下人士，但是當產品有摩托車手直接送貨的時候，誰又能知道呢？

有些餐廳提供含有大麻的菜品，你可以點大麻茶和大麻雪糕。便利店甚至會賣帶大麻味的飲用水。警方承認，他們不確定什麼事情合法或不不合法，以至於他們在大麻的事情上很少去執行規定。

這項大麻法案有點像是一個政治意外。泰國一個大政黨的黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）在2019年競選時將這項大麻除罪化作為他政治宣言的一部分。

後來證明了這是贏得選票的關鍵一招——很大程度上是由於一種未經證明的觀念，即大麻可以令一些貧困農民找到另一種有錢可賺的途徑。阿努廷作為新一屆政府的衛生部長為了履行其競選承諾，把大麻從違禁毒品清單中剔除成了他的首要任務。

但是各利益集團雲集的泰國議會，行動卻相當慢。

在還沒有任何人能夠寫出規定來控制這項新產業時，大麻的除罪化就已經完成了。計劃中的新法規卻在黨派之間的紛爭中停滯。

隨著又一屆大選即將於5月舉行，法令於年底前在議會通過的機會很小。敵對黨派已經在警告無監管大麻的危險性，並威脅說一旦他們執政，會重新將大麻有罪化。

圖像來源，Lulu Luo/BBC 圖像加註文字， 大麻產業在泰國興起的速度令很多人震驚。

這項產業現在不受約束，未來卻並不確定。

21歲的圖卡是大學學生，在去年投身了大麻產業浪潮，在曼谷空堤縣向一個叫「藥草俱樂部」（The Herb Club）的藥房和咖啡廳投入了超過100萬泰銖（3萬美元；2.35萬英鎊）。

她出售16種級別的加工植物，每克售價從10美元至80美元不等 ，但是她擔心法律可以發生改變。附近有那麼多的藥房在競爭，她說生意只屬不過不失。

「價格在下跌，因為大麻有點過剩，」喬帕卡說。

「有很多非法進口。我們在海外種不同品種，需要空調和光照。我們應該研究發展一些在我們的氣候裏能生長的品種，成本更低。」

「我們真的需要回到我們原有的傳統，我們的舊文化，因為大麻和泰國以及泰國人，彼此是非常緊密交織的。」

對於很多泰國人來說，從小在一個將所有毒品視為危險的社會罪惡的國家長大，去年以來卻看見大麻產業瞬間遍地開花，這種發展令人不知所措。但是，官方對於毒品嚴苛的立場卻是相對較新出現的觀念。

直到1970年代末之前，泰國北部的山區部落都在廣泛種植大麻，那個邊境地帶被稱為「金三角」，同時也曾是世界上很多鴉片的來源地。大麻在泰國東北部也曾經被大量用作草藥和烹飪材料。

美國大兵在1960年代越戰期間來這裏「休息娛樂」時，發現了「泰式手杖」（Thai stick）。這是當地用加工大麻花蕾用葉包在竹筒裏製作，像一根肥大的雪茄。

美軍開始將泰國大麻大量運回美國，還有金三角的海洛因，它們在進入美國的毒品當中佔了相當大的一部分。

圖像來源，Lulu Luo/BBC 圖像加註文字， 大麻以各種形式在街頭出售，包括流行的「泰式手杖」。

隨著越戰進入尾聲，美國向泰國施壓，減少毒品生產。1979年，泰國通過全面的毒品法案，對使用和售賣毒品施以重刑，包括死刑。

此時又恰逢東南亞的一股保守派反彈的風潮，反對1960年代對於毒品和性採取寬容態度的風氣，特別是那些抽著大麻走東方「嬉皮之路」（hippie trail）的背包客。

泰國、新加坡和馬來西亞都曾下令它們的移民入境人員留意嬉皮士，禁止他們入境。在新加坡，留長髮的人要麼選擇被送去理髮店，要麼返回。

在馬來西亞，任何有充分原因被懷疑的人都會在護照上被蓋上「SHIT」（suspected hippie in transit，轉機中的疑似嬉皮士）的字眼，然後被遣送出境。

1976年10月，曼谷的泰國國立法政大學（Thammasat University）一場左翼學生運動造成數十人死亡，此後泰國政府尤其謹慎看待年輕人的另類文化。保守派害怕年輕人會支持共產主義者接管泰國，就像鄰國老撾、柬埔寨和越南那樣。

與此同時，一系列由王室資助的替代作物計劃，說服了大多數山民停止種植鴉片和大麻，轉而嘗試種植咖啡豆或者澳洲堅果。

從1990年代起，廉價的甲基安非他命 （冰毒）從緬甸戰爭地區湧入泰國。冰毒成癮所造成的毀滅性社會影響，令泰國公眾更加堅決反對毒品，最終導致2003年一場殘酷的反毒品運動，至少1400名懷疑吸毒和販毒者被開槍打死。

泰國監獄因此人滿為患——四分之三的囚犯是涉及毒品犯罪，當中又有很多是輕罪，這終於令泰國官員重新考慮自己的強硬路線；同時他們還意識到，大麻的醫療作用在這個國家成功的醫療旅遊產業當中有可能會是一個有價值的補充。

從那裏開始，並不難再進一步，發現大麻潛在的消遣用途。

圖像來源，Lulu Luo/BBC 圖像加註文字， 克魯索彭在泰國有「大麻先生」之稱，這是因為他在推動大麻合法化當中所起的作用。

「歡迎來到類固醇的阿姆斯特丹，」泰國創業者、因為推動大麻合法化而有「大麻先生」之稱的湯姆·克魯索彭（Tom Kruesopon）向一群剛下飛機不久的德國遊客大聲說道。他們有點不敢相信眼前看到的一切。

克魯索彭在曼谷開了一家美國大麻店的分店。他展示著本土種植的不同品種大麻，每一種都有自己的發光小罐。以大麻為主題的內褲、拖鞋和T恤都在貨架上。

或許是以往那些關於有倒霉的西方人在被戲稱為「曼谷希爾頓」的中央監獄關上好幾十年的故事，令這些遊客有些猶豫。克魯索彭向他們保證，他們在泰國購買或者消費任何大麻產品不會再被捕，不過他並不允許在他的店裏吸食。

他相信，這項產業會繼續發展。「這裏將會有價值有數十億美元的企業——我保證。」但是他也承認，更好的監管很重要，「否則你就會把這棵搖錢樹弄死」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 泰國大麻正式合法化，娛樂性使用仍被禁止

議會外面，公眾關於大麻的討論是出奇地安靜。

「這不行，它對我來說仍是毒品……只有年輕人用得多，還有就是過去吸過了現在又再開始吸，」一名32歲的街頭小販說。但是一名年紀稍大的三輪摩托司機說，大麻合化法對他沒有幫助，也沒有傷害：「我們沒有關注，因為我們沒有吸食大麻。它反正也不關我們事。」

一些醫生曾警告過大麻成癮的危險，但是大多數泰國人會覺得，它在長期的冰毒問題面前微不足道。曼谷市中心的藥房表示，他們大多數顧客是外國遊客，不是泰國人。對於新一屆政府最熱心的支持者，是那些在泰國本來就已經長期吸食大麻的人，而這部分人數量不少。

圖像來源，Lulu Luo/BBC 圖像加註文字， 阿曼達說，她現在在家裏種大麻不用再擔心警察來查，感覺鬆一口氣。

自稱大麻「癮君子」的阿曼達（Amanda）就是其中之一。她很高興能夠在家種植她喜歡的大麻品種，不用擔心警察來敲門。

她把自己的小公寓變成了一個像是上好大麻的神社，房間的陽台設了反光帳篷和強燈光，精心種植她的七種大麻植物。她的貓已經不再被允許進入房間。

「一開始很難，我有很多東西要學。我最初溫度弄不對，還一天24小時開著冷氣，也需要加濕器。但是這一切發生在泰國是太好了。現在有幾千個農場和藥房，這個行業裏有那麼多有趣的人。」

泰國各政治黨派有很多討論，說要將大麻重新列為犯罪，或者限制其僅用於醫療而不是消遣——業內人士說這種界定幾乎不可能做到。儘管如此，在過去這瘋狂的9個月之後，要將打開的瓶子重新塞起來似乎不太可能了。但是泰國不受約束的大麻產業將走向何方，則沒有誰能夠預見。