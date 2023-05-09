泰國大選：嘗試撼動傳統政壇的年輕激進派

喬納森·赫德（Jonathan Head）

BBC東南亞事務記者

19 分钟前

圖像加註文字， 別號「冰兒」的拉恰諾（Rukchanok Srinork）正為5月14日的全國大選四處拉票。

在曼谷一處普通的郊區，一家擁擠的店屋裏面，一小群志願者正滿腔熱血地分裝傳單，為每天如同禮儀一般的拉票活動做凖備。

這是前進黨（Move Forward Party）位於曼谷曼磅區（Bang Bon）租金再便宜不過的競選總部。前進黨是本月舉行的泰國大選中最激進的一個參選政黨。

在他們中間踱步的是泰國議會候選人，別號「冰兒」的拉恰諾（Rukchanok Srinork）。這位28歲，精力充沛的女子，不時在刷她的社交媒體頁面。冰兒的團隊買來了便宜的自行車，過去幾星期一直在酷熱之下接觸曼磅大街小巷的居民。

冰兒是前進黨眾多年輕的理想主義參選人之一，他們透過參與主流政治，期盼這次選舉能終結軍事政變、街頭抗議與民主承諾落空的循環。這個國家過去20年一直被困在這樣的循環當中。

前進黨其實是未來前進黨（Future Forward Party）的繼承者，那是五年前在泰國政治舞台上橫空出世的一個政黨。

未來前進黨參加了2014年軍事政變推翻民選政府之後軍政府首次允許的選舉。它當時很新鮮，許諾為泰國政治結構帶來徹底的改革，包括限制武裝部隊權力，同時悄悄地倡議改革君主制——這話題可是個絕對禁忌。

朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）安全與國際問題研究所的提棣楠博士（Dr Thitinan Pongsudhirak）說：「他們的政綱基本上就是要從當權者手中取回泰國的未來。在這個世紀，年輕人被迫生活於一個敗給無止境循環的國家——我們經歷了兩次政變、兩部新憲法、法院連串解散政黨的判決。我想年輕人群厭倦這樣的局面，而未來前進黨在這種情緒下應運而生。」

在2019年大選中，該政黨一舉拿下議會第三大份額席位，震驚保守派。泰國由軍官、高級官僚與法官組成的保皇建制派網絡就像過去一樣處理這潛在威脅——憲法法院頒令解散未來前進黨，禁止其領袖參政。該黨失去將近三分之一議員，取而代之的前進黨成為國家議會中孤獨的反對聲音。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前進黨42歲黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在清邁與支持者合照。

即便如此，前進黨最近幾周在民意調查中的支持度再次攀升，讓對手們都警惕了起來。許多民調甚至稱，該黨既上鏡又口齒伶俐的黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）是熱門的首相人選。

這股聲望在改變著冰兒和她的自行車志願者兵團在曼磅的認受程度。傳統上，曼磅是對手政黨下一個強有力的家族傳統的採邑，如今民眾對這群年輕人到底能提供些什麼深感興趣，就連老居民都在議論著泰國有多需要大刀闊斧的改變。

冰兒說：「我想我做這一切，部分原因是羞於曾經是鼓勵政變的一群，那是對7000萬人犯下的罪行。我當時同意這樣做，以為這對國家來說是正確的答案。但後來我問自己：這都是怎樣發生的？這個國家怎可能支持一場瘋狂的政變？這時候我taa sawang了。」

「Taa Sawang」直譯是「睜大了眼」，年輕泰國人用這個詞語來形容自己如何在昔日的禁忌話題上得到啟蒙，尤其是有關王室的話題。2020年未來前進黨被禁，數以百萬計求變心切的年輕選民瞬間被剝奪權利。在由此引發的大規模示威中，這個詞語成為了口號。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2020年，一系列聲勢浩大的群眾運動首次公開呼籲泰國王室進行改革，打破了圍繞王室近乎神聖地位的禁忌。BBC紀錄了這場抗議的前因後果。

這場運動雖然最終被當局利用嚴苛的大不敬罪（lese majeste；又譯冒犯君主罪）來瓦解，但它打破禁忌，首次公開呼籲讓王室權力與財政受人民問責。三年後，前進黨支持王室改革的政綱似乎不再讓人民錯愕，越來越多泰國人似乎願意支持該黨更廣泛的改革訴求。

別號「葡萄乾」的鐘提查（Chonthicha "Lookkate" Jangrew）則走過了相反的道路。她的「Taa Sawang」時刻早了許多，發生在她的求學時期。

她在曼谷市外巴吞他尼府（Pathum Thani）爭取選民支持的說辭與眾不同。她告訴群眾：「我背負著28條刑事控罪。」這其中兩項是大不敬罪，每項最高可被判處15年徒刑。「但這說明我有多無畏無懼，當我看到我們國家有什麼事情必須發生，我能勇敢地講出來。」

年長選民似乎也受到她的年輕和誠懇所感動。在她出現的這座菜市場上，幾乎誰都說他們喜歡前進黨，因為他們代表著變革，會信守承諾。

圖像加註文字， 鐘提查（Chonthicha "Lookkate" Jangrew）曾參與席捲全國的2020年反政府示威。

縱然前進黨引起了一陣騷動，沒多少人相信他們能贏得籌組政府所需的足夠議席。選舉制度經過修改後，比上屆選舉對他們更不利。再者，泰國是個老齡化社會，26歲以下選民——前進黨的天然支持者——佔全體選民不到15%。

但要是該黨當前的支持率飆漲能堅持到投票當天，他們或有能力躋身聯合政府，或是成為強有力的反對聲音。那麼一道無可避免的問題便會浮現：建制派會否到他們的議會外手段軍火庫裏找辦法，再次廢改革派的武功？

朱拉隆功大學的提棣楠博士說：「前進黨的政綱是對建制核心權力生死存亡的挑戰——軍隊、王室、司法體系，那些幾十年來運轉著泰國的機關與玩家。」