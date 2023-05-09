加拿大驅逐涉嫌騷擾港裔議員家屬中國領事 中方揚言反制
加拿大外長喬美蘭（Mélanie Joly）宣佈，涉嫌騷擾聯邦議會眾議員莊文浩（Michael Chong）在港家屬的中國駐加拿大多倫多總領事館領事趙巍已被列為「不受歡迎人物」（persona non grata），並將其驅逐出境。
加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）上周援引加方情報文件稱，中國外交人員在莊文浩發起有關新疆人權狀況的議案後，遭中方針對，並搜集其在港家屬情報，以便實施打擊，阻嚇其「反華立場」。
喬美蘭星期一（5月8日）稱，加方「經過慎重考慮所有相關因素」後，才作出驅逐中方外交官的決定。她重申加拿大不會接受其內政「遭到任何形式的外國干預」。
中國駐加拿大大使館稱「已向加方提出嚴正抗議」，又稱「中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔」。
使館聲明稱，渥太華是「基於個別政客和媒體所謂『中國干涉加內政』的謊言」驅逐其領事，「這嚴重違反國際法和國際關係基本凖則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係」，「嚴重損害中國外交領事人員合法權益」。
中國駐多倫多總領館也分別發表聲明反駁渥太華政府稱：「加方無中生有、以己度人，誣稱我館領事官員干涉加內政……是赤裸裸政治挑釁，注定不得人心。」
據中國駐加拿大多倫多總領事館官網，趙巍是領館政新領僑處的政治與新聞負責人。《環球郵報》報道稱，趙巍被委派負責搜集有關莊文浩的情報。
喬美蘭在Twitter上轉發其書面聲明稱：「我們依然堅信，捍衛我們的民主至關重要。」
誰是莊文浩？
莊文浩1971年生於安大略省溫莎市（Windsor, Ontario），父親於1952年從香港移民加拿大，靠勤工苦讀成為醫生，曾任職護士的母親則是來自荷蘭的移民。
莊文浩加入了加拿大保守黨，2004年首次當選聯邦議會眾議院（下議院）議員，曾在總理哈珀（Stephen Harper）任內擔任部長。他目前是保守黨影子內閣外長，也是眾議院加中關係特別委員會副主席。
2021年2月，加拿大下議院投票以壓倒性多數通過一項議案稱，中國對待維吾爾少數民族的手段是「種族滅絕」，莊文浩是議案發起人。同年3月，加拿大聯同英美等國就新疆問題制裁中國，中國外交部宣佈反制措施，制裁莊文浩等人。
根據中方制裁令，莊文浩被禁止入境中國大陸及香港、澳門特區，禁止中國公民及機構同莊文浩交易或往來。莊文浩其後在BBC中文的專訪中說：「我視（中共的）制裁為一個榮譽的標記。」
加拿大《環球郵報》5月1日報道，根據CSIS的一份情報以及知情人士說法，莊文浩在發起新疆議案後即被中國當局針對，其目的是要透過對付莊文浩做到「殺一儆百」，阻嚇他人採取反華立場。
報告也指出，中國視身為「五眼聯盟」成員的加拿大為首要情報目標之一。
莊文浩4日表示，CSIS已向他通報情況。他在一份聲明中說：「與許多加拿大人一樣，我在海外有親戚。（中國）針對這些親屬得以恐嚇和脅迫本土加拿大人，是嚴重的國家威脅。」
相關報道和莊文浩本人都沒有透露更多細節。
特魯多稱他是在《環球郵報》報道發表後才得悉事件。他說：「CSIS認定這事情沒有必要向上匯報，因為它還不夠嚴重。」
今年3月，特魯多宣佈對中國「干預加拿大近屆大選」展開獨立調查。中國否認對選舉有任何干預，稱相關的指控「完全是子虛烏有，無稽之談」。
同樣在3月，加拿大皇家騎警證實在調查魁北克蒙特利爾（Montreal, Quebec）兩處疑似中國「海外警察局」。中方否認有關設施為「海外警察局」，稱實際上是「服務中心」。