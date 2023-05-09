加拿大驅逐涉嫌騷擾港裔議員家屬中國領事 中方揚言反制

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 喬美蘭強調，驅逐中國外交官的決定已經過慎重考慮。

加拿大外長喬美蘭（Mélanie Joly）宣佈，涉嫌騷擾聯邦議會眾議員莊文浩（Michael Chong）在港家屬的中國駐加拿大多倫多總領事館領事趙巍已被列為「不受歡迎人物」（persona non grata），並將其驅逐出境。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）上周援引加方情報文件稱，中國外交人員在莊文浩發起有關新疆人權狀況的議案後，遭中方針對，並搜集其在港家屬情報，以便實施打擊，阻嚇其「反華立場」。

喬美蘭星期一（5月8日）稱，加方「經過慎重考慮所有相關因素」後，才作出驅逐中方外交官的決定。她重申加拿大不會接受其內政「遭到任何形式的外國干預」。

中國駐加拿大大使館稱「已向加方提出嚴正抗議」，又稱「中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔」。

使館聲明稱，渥太華是「基於個別政客和媒體所謂『中國干涉加內政』的謊言」驅逐其領事，「這嚴重違反國際法和國際關係基本凖則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係」，「嚴重損害中國外交領事人員合法權益」。

中國駐多倫多總領館也分別發表聲明反駁渥太華政府稱：「加方無中生有、以己度人，誣稱我館領事官員干涉加內政……是赤裸裸政治挑釁，注定不得人心。」

據中國駐加拿大多倫多總領事館官網，趙巍是領館政新領僑處的政治與新聞負責人。《環球郵報》報道稱，趙巍被委派負責搜集有關莊文浩的情報。

喬美蘭在Twitter上轉發其書面聲明稱：「我們依然堅信，捍衛我們的民主至關重要。」

誰是莊文浩？

圖像來源，Toronto Star via Getty Images 圖像加註文字， 莊文浩目前是在野加拿大保守黨的影子外相。

莊文浩1971年生於安大略省溫莎市（Windsor, Ontario），父親於1952年從香港移民加拿大，靠勤工苦讀成為醫生，曾任職護士的母親則是來自荷蘭的移民。

莊文浩加入了加拿大保守黨，2004年首次當選聯邦議會眾議院（下議院）議員，曾在總理哈珀（Stephen Harper）任內擔任部長。他目前是保守黨影子內閣外長，也是眾議院加中關係特別委員會副主席。

報告也指出，中國視身為「五眼聯盟」成員的加拿大為首要情報目標之一。

莊文浩4日表示，CSIS已向他通報情況。他在一份聲明中說：「與許多加拿大人一樣，我在海外有親戚。（中國）針對這些親屬得以恐嚇和脅迫本土加拿大人，是嚴重的國家威脅。」

相關報道和莊文浩本人都沒有透露更多細節。