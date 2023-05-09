在埃爾多安領導下，土耳其發生了怎樣的變化?

在埃爾多安領導下，土耳其發生了怎樣的變化?

過去20年，在雷傑普·塔伊普·埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的領導下，土耳其發生了巨大變化。

從經濟、婦女權利到宗教、國際關係以及國家控制，這些變化如何影響土耳其的普通民眾?