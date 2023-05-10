梅蘭妮與柴斯：殘疾女性與她僱傭的性工作者

1 小时前

圖像來源，Melanie 圖像加註文字， 梅蘭妮從三歲起就一直坐在輪椅上。

當梅蘭妮（Melanie）因新冠病毒在澳大利亞的家中被隔離時，她對自己做出了承諾。一旦她被允許再次外出，她將僱傭一名性工作者，失去童貞，並停止她作為一個殘疾人對愛情和親密關係產生的焦慮。柴斯（Chayse）就是她預約的那個人。

是梅蘭妮的護工首先提出這個建議的。他們在一起隔離的時候，特蕾西給梅蘭妮按摩。

在此之前，沒有人以非醫療的方式觸碰過梅蘭妮，43歲的她意識到自己想要更多。

特蕾西（化名）向梅蘭妮透露，她曾經是一名性工作者，並認為個人服務可能是她探索的一個選項。

「這讓我大開眼界，讓我意識到，也許我也能體驗，」梅蘭妮在接受BBC殘疾人新聞和心理健康網站（BBC Access All）採訪時表示。

她在網上找到了一家伴遊機構，一個名叫柴斯的男人的簡介引起了她的注意。

她興奮地安排了預約，並前往他的公寓參加第一次見面。

「當我離開我的電動輪椅，我的護工離開時，只剩下我們兩個人。我不知道我要面對什麼。」

梅蘭妮從三歲起就一直坐在輪椅上，因為她被診斷出患有脊髓炎症——一種被稱為橫貫性脊髓炎的疾病。這使得她的雙腿癱瘓，手臂活動受限。作為一個成年人，她讓護工來幫助完成日常需要。

她一直在日本生活和工作，現在是一名視頻編輯，但愛情似乎從未出現過。「我只是想，如果它發生了，它就會發生。」

約會和向別人敞開心扉可能會讓人感到害怕，而且這個世界並不總是承認殘疾人也有性需要。

根據英國政府於2021年發佈的《英國殘疾人調查》，只有56%的普通民眾表示，他們願意與殘疾人建立親密關係。

梅蘭妮自己從來也不知道該怎樣處理這件事，所以只好聽憑運氣了。

在給柴斯發了一封郵件詢問後，他安排了幾次視頻通話，這樣他們就可以相互了解，討論任何潛在的挑戰。

「我問了無數個問題，」梅蘭妮說，「你以前用過起重機嗎？你的公寓可以使用輪椅嗎？你們家的電梯多久壞一次?」

柴斯回答：「大約每六個月一次。」

對梅蘭妮來說，柴斯的回答足以讓她在他的公寓裏預約一次。她一點也不緊張，而是把約會提前了，因為他那麼熱情，那麼讓人放心，她太興奮，不想等了。

從法律上講，梅蘭妮和柴斯的協議是光明正大的。

在澳大利亞西部，根據2000年的《性交易法》，儘管在街頭從事性工作或經營妓院是非法的，但賣淫行為並不違法，伴遊機構也是合法的。這在澳大利亞各州有所不同，維多利亞州、新南威爾士州和北領地已經將性工作合法化。

英國的情況也類似。雖然以性服務換取金錢在英國是合法的（除了北愛爾蘭），但拉客或經營妓院等相關活動是不合法的。

梅蘭妮到了柴斯家，才發現事態的嚴重性。

「我知道我對性知識的了解已經超出了我的能力範圍，站在我面前的這位專家讓我完全不知所措。」

但就在約會試探性地進行的時候，梅蘭妮有了一個新發現。

「我是殘疾方面的專家，柴斯對此一無所知。我們最後嘲笑彼此的無知和天真。兩個小時後，我們成了最好的朋友。」

在該行業工作了6年的柴斯表示，「性期望」是新客戶面臨的最大問題，人們在保證高潮方面施加了太大的壓力。

他說，就像任何親密關係一樣，「你必須弄清楚什麼會起作用」。

在僱傭柴斯之前，梅蘭妮不知道她的身體在親密的環境中會有什麼反應，她是否能夠進入一個有利的位置，或者疲勞是否會抹殺任何樂趣。

「這就是我預約柴斯的全部原因，」她說，「我不想和一個酒吧裏的男人回家，發現這些事情，變得尷尬、脆弱和不安全。」

碰巧的是，她發現和柴斯在一起可以獲得很多樂趣，而不必限制自己。

她發現的另一件事是，她的腿可能會不可預測地「從牀上摔下來」，隨後她經常需要進行物理治療來恢復四肢的活力。

「我已經知道，我的腿需要事先固定在牀上，這樣就不用擔心了，」她說。

這就出現了關於權力和控制的問題。

圖像來源，Melanie 圖像加註文字， 柴斯背對著鏡頭和梅蘭妮在一起。

作為一個在陌生房子裏的殘疾女性，梅蘭妮比大多數人都要脆弱。

「那是我第一次在醫院外面，在一個男人面前裸體，」她說。

柴斯此前曾與那些經歷過創傷的人一起工作，他說「創造一個由她控制的安全舒適空間」是其首要任務。

但脆弱性並不僅僅在於身體力量的不平衡。殘疾有時會讓人變得幼稚，讓他們覺得自己不配擁有別人認為很正常的某些經歷，一些殘疾人稱之為內化的殘疾歧視。

這些最近的親密接觸使梅蘭妮在生活的各個方面都擁有了更大的力量。

「我知道，通過預約柴斯，並支付服務費用，我就能控制局面。我知道，如果柴斯對我不同，或者做了我不喜歡的事情，他就會停下來。」

她說如果真的發生了，她知道自己不會再和他預約了。

但這確實是要付出經濟代價的。

「這是數千美元，」柴斯在談到他的48小時價格說，他的時薪約為400澳元（211英鎊）。

在為這筆費用辯護時，他說：「很多人不明白的是，當你和一個人交往48小時，儘管這很有意義，但你在生活中沒有做任何你想做的事情。」

但他補充說，他確實從工作中獲得了巨大的滿足感。

「誰不想幫助人們探索不同的事物呢？為什麼我不能去幫助那些需要、想要、值得感覺美麗的人呢？」

「很難不愛上柴斯，」梅勒妮承認，「但我必須提醒自己，這是一種職業關係。」

梅蘭妮和蔡斯從一月份開始交往，但這不僅僅是權宜之計和性。

圖像來源，Melanie

除了提供他作為性工作者的技能外，柴斯還與一位約會教練交談，看看他如何支持梅蘭妮在「約會的探戈」中應對自如，並幫助她與其他人建立未來的浪漫關係。

「我在找一個柴斯的替代者。一個愛我，愛我喜歡的東西，免費為我做一切的人，」她說。

「我從來沒有想過我會在約會軟件上和網上的男人聊天，現在我幾乎每天都這樣做。我唯一的遺憾就是沒有早點這麼做。」

對梅蘭妮來說，這段經歷不僅僅是性解放，她從這段持續的經歷中學到了很多，她認為政府應該支付並支持殘疾人獲得性服務。

「我的信心大增，我比以往任何時候都快樂，這段改變人生的經歷是無法用金錢衡量的。」

她很高興能與朋友和家人分享她的新經歷。