G7首腦峰會前夕 備受關注的公報涉華內容和日本新角色

48 分钟前

圖像來源，G7 2023 Website 圖像加註文字， 除了七國外長，歐盟也有代表參加G7外長會。

今年7大工業國家集團(G7)領導人峰會即將於5月19至21日在日本廣島舉行。其中，許多消息傳出，今年峰會除了會聚焦在俄羅斯入侵烏克蘭議題上，與中國相關的議題是本次峰會另一重要焦點。路透社引述一位參與會前討論的美國官員透露，在下周開幕的領袖會議，將發表一份關於中國在全球各地「使用經濟脅迫」（economic coercion）的聲明。

報導稱，此聲明可能是共同公報中的一部分，同時也是一項有關G7國家將如何合作抵禦來自任何國家「經濟脅迫」的計劃提案。

這位官員還透露，七國領導人峰會主聲明將涵蓋「一個專門針對中國的部份」，列出一份來自中國的經濟脅迫與其他行徑的具體關注清單。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國財政部長耶倫提及，美國一直在考慮對北京對其他國家市場施行的強制性經濟政策採取反制。

G7國家包括日本、美國、英國、法國、德國、加拿大和義大利（意大利），這些國家的現任領導人計劃在下周陸續飛抵日本參與峰會。

劍指中國「經濟脅迫」？

外界對於此次G7將觸及中國挑戰的討論一直存在。在領袖峰會之前先舉辦的G7財長及央行行長會議上，美國財政部長耶倫（Janet Yellen 葉倫）便提及，美國一直在考慮對北京對其它國家市場施行的強制性經濟政策採取反制，並可能在G7領袖峰會上得到其他國家的協調及協助。她指出，中國對立陶宛和澳洲明顯地實施「經濟脅迫」，令人十分關切。

根據《金融時報》報導，他們掌握到峰會草擬的相關文件稱，此次峰會東道主日本和美國都想將「經濟安全」作為峰會的主要議題之一。而耶倫也表示，華府正在完成一個針對中國的新的對外投資審查機制，新的美國投資限制將「範圍縮窄」，並且針對「明確影響國家安全」的技術，並將與其他G7成員國據此進行非正式討論。

2023年以來，北京已經對美國軍武製造商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）和雷神（Raytheon）及相關的若干客戶實施新一輪制裁，還展開對美國芯片大廠美光（Micron）的調查，並在3月搜查了美國盡職公司（due diligence ）明智集團（Mintz Group）在北京的辦公室，拘留了五名中國籍員工。4月底，美國四大諮詢公司之一的貝恩集團（Bain & Company）在上海的辦公室遭中國警方突擊檢查，並帶走一些文件。此外，最近北京又拘留了日本艾力斯（Astellas Pharma）公司的一位高層。本周還傳出隸屬美國微軟公司的知名求職平台領英（Linkedin）將關停在中國的業務。

圖像來源，G7 website 圖像加註文字， G7外長會已經於4月中旬在日本舉行。

此外，4月中，G7 外長會議在日本長野舉辦，日本首相岸田文雄與美國國務卿布林肯會面，再次就美日共同安保工作交換意見，同時，日本外務省稱，G7各國外長都重申台海和平穩定的重要性，並認為此舉方有助於國際社會的安全繁榮。

針對G7提到各種有關中國的發言，4月19日，中國外交部約見日本駐華使館首席公使小泉勉稱， G7 外長會「涉華消極動向」，向主辦國日本表達強烈不滿，並提出嚴正交涉。《金融時報》透露，根據中國商務部的一項評估，習近平政權正考慮限制西方於汽車行業中取得關鍵材料和技術。

外界分析，根據中南海強硬的外交政策，預計北京將對G7領導人峰會聲明中有關中國或兩岸問題等不會有任何讓步，並同時將有嚴厲的回應。

日本的新角色

北京對美日不管是在G7或之前的合作，以及日本最近在美國協助下與韓國的合作，都有所批評跟發出訊號。這也凸顯出日本在最近全球政治上的地位越來越突出。

東亞事務評論員瑞迪（Gearoid Reidy ）在G7前夕於彭博社發表的評論稱，日本更換首相速度之快，讓眾人對岸田文雄政權沒有太大期待，岸田的前任首相菅義偉，上任不到一年後辭職。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 岸田的優勢在於外交，因為他在後疫情時代上台，正好讓他能夠大展身手。今年三月份閃電訪問基輔，與同期的習近平會見普京形成鮮明對比。

但瑞迪指出，最近幾個月，日本政治發生了一個不尋常的情況。岸田成功挺住了許多風波和民調開始崩盤的困境，並通過一系列外交活動掌握住政權。

目前，岸田現在的支持率已經恢復到前首相安倍遇襲身亡前的水平，而上個月在地方補選中自民黨表現出色，在黨內的權力鞏固。過去外界認為G7本來是他告別首相的舞台，這個傳聞現在已經轉變：在家鄉廣島舉辦的G7反而成了岸田可能利用的契機，他可能在舉辦成功峰會後提前召開大選。

瑞迪分析，岸田的優勢在於外交，因為他在後疫情時代上台，正好讓他能夠大展身手。今年三月份閃電訪問基輔，與同期的習近平會見普京形成鮮明對比。本月，岸田又在全球南方展開了一系列訪問，是日本領導人近十年來的首次出訪該區域。

岸田文雄登上了本月時代雜誌的封面人物，該報導分析岸田如何將東京帶回國際舞台，成為解決世界各地衝突的決策者。