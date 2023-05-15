泰國大選：在野黨強勢領先，巴育親軍方政權面臨挫敗

托馬斯·麥肯托什（Thomas Mackintosh）、喬納森·赫德（Jonathan Head）

BBC記者，發自倫敦及曼谷

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 前進黨領袖皮塔·林家倫拉的競選綱領簡明卻有力：「泰國需要改變」。

泰國選民用選票拒絕讓軍方支持的政府繼續執政，大選形勢顯示兩個反對黨將會協商組成聯合政府。

初期點票結果顯示，前進黨和為泰黨遙遙領先現任總理巴育·佔奧差（Prayuth Chan-ocha）。

本屆大選被形容為近年經歷軍事政變的泰國所迎來的一個轉折點。

巴育曾在2014年領導軍事政變，目前正尋求延續執政任期。

但是，他在選舉中面對著前進黨和為泰黨的強勢挑戰——兩個在野黨均為反對軍政府的黨派。

前進黨由前科技公司高管皮塔·林家倫拉（Pita Limjaroenrat）領導，前總理他信（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹·西那瓦（Paetongtarn Shinawatra）則是代表為泰黨的候選人。

截至周一（5月15日）上午，98%的選票已點算，路透社根據選舉委員會的數據進行統計，顯示前進黨將會贏得多數席位，為泰黨將排在第二。

皮塔形容這個晚上的結果「轟動」，並承諾他的黨派在組建政府時仍將與軍方支持的政黨對抗。

皮塔向媒體表示，他的政黨將會尋求與為泰黨談判，而聯合執政「肯定是選項之一」。

為泰黨領袖貝東丹·西那瓦則向前進黨的勝利表示祝賀，表示「我們可以合作」。

「我們已經凖備好與前進黨對話，但是我們還在等候正式結果，」她說。

不過，儘管在選舉中獲勝，前進黨和為泰黨仍然可能要面對一場鬥爭，才能取得政權。

新任總理將會由500名當選議員和250名參議院成員共同選出，而後者是由巴育軍政府任命，擺好架勢支持軍方。

參議員一直都將票投給執政的現任軍政府，從未投給反對派。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前總理他信的女兒貝東丹（中）在選舉日結束時向媒體發言。

當地時間周日17時（格林尼治標凖時間10時）票站關閉後，點票開始——此前9.5萬個票站進行了九小時的投票。

此前預期約有5000萬人投票，選舉下議院500個成員——有約200萬人預先投了票。

選舉委員會預計要幾個星期才會正式確定每一黨派贏得的最終席位數量。

但是這標誌著泰國民意的重大轉變，因為各年齡群體似乎都願意碰一次運氣，讓相對未經檢驗的理想主義年輕政客掌權。

2014年，經過數月的政治動蕩之後，69歲的巴育從他信的妹妹英拉手中奪取了政權。

泰國在2019年舉行大選，當時結果顯示沒有政黨贏得多數派。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， Prime Minister Prayuth Chan-ocha, the army general who led the last coup in 2014, sought re-election

幾星期後，親軍方政黨組成了政府，任命巴育為其總理參選人，當時反對派指這一過程並不公平。

之後一年，一場爭議性的法庭裁決解散前進黨的前身「未來前進黨」——這一黨派在那一屆大選中因為獲得年輕選民的熱情支持而表現出眾。